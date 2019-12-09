分享 facebook 【文／董啟章】

兒子的小學成績一直徘徊在全級的最後幾名，有一次還要經過補考才能升班。這跟我們當初的預期很不一樣。我和妻子在學時都是成績優異之人，從未嘗過考試包尾的滋味。考第一是家常便飯，考第二是一時大意，考第三基本上不能原諒。記得四年級時曾經破天荒數學不及格，老師對我的失常大為緊張，立即約見家長。一向嚴厲的母親不但沒有責罵，還破例請我去紅寶石餐廳食紅豆冰，大概是擔心我受不了打擊。

雖然從競爭性的學制出來，而且是當中的成功者，但我和妻子並沒有對背後的理念照單全收。果幼稚園的時候，給他挑了一間就近的學校，功課很少，遊戲很多，老師也很有愛心。那時候，除了他上課很被動，也不大跟同學玩，學習上完全沒有問題。我們對果沒有在學校交上朋友有點擔心，開始帶他參加外面的機構舉辦的社交小組。但是整體而言，他的幼稚園生活過得相當愉快，沒有值得抱怨的地方。

在機緣巧合之下，升小學的時候，我們帶了他去一間市區的名校面試。傳統名校之中，這間小學學風相當自由，並不刻意催谷成績（編按：「催谷」，粵語，意指強烈地推動），特別重視學生的課外活動，在音樂和體育上也有很出色的表現。另一個優點是，小學部跟中學部採取一條龍制度，不必為了升中問題而煩惱。考核制度所造成的負面影響，可以減到最低。兒子多年來成績欠佳，也沒有收過老師的投訴。當然學校也不是放任不管。科目考試不及格的同學，必須參加水平提昇計畫，也就是補習班。

從小一開始，果便是補習班的常客。每學期至少兩科，每周至少兩次。補習班放學較晚，去接他的時候，留校學生都在參加課外活動，不是劍擊就是打球，也有童軍訓練，或者興趣小組。總之看起來全是文武全才、活潑起勁的孩子。抬頭一望，我兒子和幾個同樣沒精打采的同學，在老師的帶領下，拖著散漫的步伐從樓梯走下來，感覺就像一群士氣渙散的殘兵。和我一樣去接補習班放學的家長，都好像有點抬不起頭來，互相也不太敢望向對方。如是者六年，大家見慣見熟，但從沒打招呼。補習班也似乎沒有絲毫提昇過參加者的水準。

幸好兒子擁有超強的自尊心，似乎沒有受到成績問題的困擾。對他來說，念書和上學只是例行公事，馬馬虎虎地混過去就可以，無須過於緊張。我自問不是那種望子成龍的父親，也不認為讀書是唯一的出路。如果兒子的志願是當運動員、漫畫家或者廚師，我是完全沒有問題的。但是，看著兒子除了巴士之外興趣全無，既不能文，也不能武，心裏便難免有點焦急。捫心自問，自己和妻子也不是沒有給與他足夠的機會，接觸不同的事物，無奈他就是沒有反應。於是便只能以老生常談安慰自己：孩子是迫不來的，耐心點等待吧！他始終會找到自己想做的事的！

縱使口裏說不會強求他在學業上拿到什麼成績，但落實到具體的功課和考試，心裏還是盼望他做得好一點的。我們的要求已經調整到相當低，在學業上只希望他及格和升班，在學業外從不強迫他參加任何活動或者學習任何手藝。至於最基本的功課和溫習，做父母的始終不能袖手旁觀，任由孩子自生自滅。只是一接下這可怕的任務，就算是世界上最富有耐性和愛心的人，也會不能自已地變得瘋狂和暴戾。

陪兒子讀書是我人生中最沮喪的經驗之一。這一刻跟他講解過的東西，下一刻可以忘得一乾二淨；今天聽他複述得頭頭是道的內容，明天卻可以好像從沒有聽過；同樣的數學原理或者語文法則，連續幾年地給他重複解釋，每一次他都好像接觸到新鮮事物。在這些時刻，我完全體會到何為徒勞無功，白費心機。而每當想到自己放棄了寶貴的寫作時間，把精力虛耗在這樣的互相折磨中，心情便低落到極點，脾氣也難免變得暴躁。像我這樣的一個從不跟人爭執的溫文人，在那幾年間把發怒的限額全部用盡，甚至遠遠過頭了。我人生中第一次覺得，自己的情緒管理出現問題。到後來甚至嚴重到，一坐在兒子的功課面前，便會立即胸口發悶、呼吸困難。

兒子的學習障礙，顯然不是因為智力問題。他從小就機巧好辯，口若懸河。三歲的時候，媽媽幫他洗澡，他突然爆出「半途而廢和功虧一簣有什麼分別」這樣的問題，可見他對語言是相當敏感的。那也是他的念詩期，只聽一次就能把詩歌記住，照樣背誦，讓我們曾經一度以為他是文學天才。不過，他的語言天分最常派上用場的，是和大人辯駁。他犯上什麼錯處，從不乖乖捱罵，一定會出言反駁，反抗到底。我和妻子都是能言善辯之人，深信以理服人之道，對孩子不能只靠強權，於是便常常跟他展開論戰。論知識、論技巧、論口才，小兒子當然不是父母的對手，很快就暴露出前後矛盾、邏輯不通的弱點。不過，他每次給我擊破之後，立即便重整旗鼓，極速吸收我的論點和方法，很快便能還施彼身，害我有時也有點招架不住。

當然，道理最終還是道理，辯論通常都是我勝出的。問題是，縱使我能在道理上駁倒他，我卻沒有能力改變他的思想。他就像個不倒翁一樣，下一次又再重複相同的觀點。至於我的榜樣，似乎也不足以成為他的學習對象。無論言教或身教，也沒有立竿見影的效果，長遠而言就不知道了。在他的思想核心，有一個固若金湯的堡壘，是無論如何也不會被攻破的。到了後來，我必須承認，在父子之間，有些事情是永遠也不可能互相理解，更莫說互相說服的了。

現在回想，念書的問題其實並不如當初所感覺的那麼嚴重。那不過是欠缺動機而導致的心不在焉而已。按照專家的說法，那是專注力缺乏症的徵狀。但我不想用藥物去解決問題。在兒子高幼至初小的兩、三年，我曾經帶他頻密地參加各種感知訓練活動，學過多種多樣的方法和理論，參考過無數相關的書籍。那些方法和理論，有些有效，有些沒有。有效的也不是完全地和持久地有效，而只是局部地和短暫地有效。我絕對不是低估這些支援對兒子的益處。對於曾經有一段時間得到許多專家的幫助，我心裏是永遠感恩的。至於後來我無法善用適當的方法，導致許多激烈的磨擦和對立，錯失了一些改善的機會，甚至對自己的身心也失去控制，這些都是我應負上的責任。當然，我也學懂了不要對自己過於苛刻。

不如我們所料，果在校的語文表現並不突出。由於沒法養成閱讀興趣，無論中文和英文的進展也不甚理想。任憑我們如何抽空陪他讀書，也沒法把語言養分硬塞進他的腦袋裏。不過，重災區是數學科。我必須承認，數學是一門非常依賴天分的學科。欠缺數學頭腦的話，無論多努力也是徒然的。在兒子的整個小學期，數學幾乎沒有及格過。我自己當然不是數學天才，但念書的時候並不覺得數學太難。放棄數理念文科，不是能力問題，而是興趣的使然。偏偏兒子對數學全無感悟，不是完全弄不懂，就是粗心大意，做完草算都可以把答案抄錯。陪他做數學功課，就像在乾旱的泥土裏插秧，不要說揠苗助長，簡直是寸草不生呢！

我不會把問題完全歸咎於教育制度。我關心的不是分數和成績，而是學習這回事本身，所必然面對的困難和挫敗。無痛學習是個理想境界，就如兒子小時候念詩一樣，因為覺得好玩，所以不費吹灰之力，但轉眼間也可以忘記得了無痕跡。興趣和動機對學習固然重要，但過程中還是不得不付出一定的努力，甚至辛勞。就算是天生異稟，如果好逸惡勞的話，成就肯定是極為有限的。

數學的惡夢到升中之後愈加恐怖。望著那些連我也要絞盡腦汁才能破解的數學題，我終於崩潰了。我們請了一位補習老師，每周上門三次。當然情況不會就此一帆風順。果的數學成績依然一直在及格邊緣徘徊，但至少我可以卸去這方面的重責。這是我放手兒子的功課的第一步。我漸漸發現，多年來積壓的情緒，不但來自兒子的表現不如期望，也來自一個擁有高等教育程度、具有豐富教學經驗，而且富有責任感的父親，對無法好好教養自己的兒子的挫敗感。失敗者是我而不是他。我堅持不讓兒子吃藥，到頭來要吃藥的是我自己。

有一天晚上，聽見兒子跟數學補習老師聊到了中文科，問對方「小時了了，大未必佳」的意思。（這時期他正在家裏向祖父母開授中文班，用的是自己學校的教材。）補習老師含糊其辭，說中文科最好還是問他的父母。補習完結，送走了老師之後，我在飯廳一角的小黑板上，看到兒子用粉筆寫下的八個字：「小時不佳，大當了了。」