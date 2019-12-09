分享 facebook 【文／Sarah Gibbens；編譯／呂玉嬋】

到咖啡館拒絕使用吸管不難，可是當你不省人事躺在手術臺時，恐怕很難對醫院裏的塑膠製品說不。

美國非營利組織「綠色醫療」（Practice Greenhealth）估計，一間醫院所產生的醫療廢物當中，有百分之二十五是塑膠製品。從醫院的角度來說，拋棄式塑膠醫療材料很有吸引力，既便宜又耐用，而且每一個全新的塑膠容器都提供了嶄新的無菌環境。

但是，我們現在更關心的是這些塑膠醫材完成任務之後的命運。二○一八年起，中國開始停止進口廢塑膠製品，其他國家只好把塑膠垃圾堆在垃圾掩埋場，或丟入焚化爐焚燒，無可避免釋放出有毒化學物質。

另外也有大量的塑膠最後進入海洋，分解成我們尚不清楚對人體健康會造成什麼影響的微粒，不過塑膠對海洋生態的衝擊已經引起廣泛的公眾關注。

因此，我們要反過來問，在一個充滿血液和病原體的環境，有沒有可能避免使用塑膠呢？「綠色醫療」調查數百家醫院後發現，其實許多手術室中常見的拋棄式塑膠器材，可以換成可重複使用的製品，大幅減少醫療廢物。

另一方面，許多塑膠醫療廢料並未與病患接觸，因此沒有生物感染性危害，可以回收再利用，只是醫院必須找出吸引回收業者的誘因。

「綠色醫療」總監霍華指出，儘管許多醫院朝著永續發展的目標邁進，但「零廢物」確實是一個難以徹底實踐的理想，因為總有一些生物危害成分必須處理。但為了進一步保護環境，醫療機構必須有意識減少塑膠垃圾。

那麼，我們可以怎麼做呢？霍華建議，從宏觀的角度來說，我們不如注重飲食，回歸自然，減少讓自己進入醫院成為污染製造者的機會。