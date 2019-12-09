親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

韓國瑜抽號次也搞雙標？ 黃暐瀚：別人孩子放屁腸子爛？

陳宜民涉推女警 國民黨副發言人：她貌似路人甲怪阿姨

打火哥的烈焰求生課

2019-12-09 10:27講義雜誌

分享
【文／蔡宗翰】

二○一七年十月，一間工廠傳出火警，消防局派出大批人車前往救援，廠內人員都已疏散撤離。一名從警校畢業服務剛滿一年的年輕消防員和另一名資深學長衝上三樓布設水線、找尋起火點，整個一千五百坪的空間濃煙密布，伸手不見五指。

救災過程中，因現場煙霧極大，指揮官判定有閃燃、爆燃的危險，便下令撤出。全員撤離後清點人數，發現少了一名年輕消防員。再返回火場搜尋時，發現他趴在離出口僅五公尺處的消防水帶旁，地面積水約到足踝高度。他全身裝備完整，後背的氣瓶和臉上面罩也還在，但氣瓶連接面罩的肺力閥已經脫落。

後續勘驗他的個人裝備，確認所有設備都能正常運作。推測很可能是現場噪音太大，以致他沒聽到氣瓶發出的殘壓警報聲，因此沒能在空氣耗盡前及時撤出火場。氣瓶沒氣時，如果不卸下肺力閥就會窒息，這位年輕消防員最後只好冒險取下肺力閥呼吸，卻因為吸入現場濃煙而發生悲劇。

火災與你想像的不一樣

根據消防署統計，臺灣每四小時就發生一次嚴重火災，每年有超過一百五十個家庭因為火災而破碎。很多人都是從電視、電影畫面來「感受」火災，例如昏黃的光線、亮澄澄的火焰、逃生者扶著牆壁行走，甚至走到戶外……但這絕不是真正的火場樣貌。

真實的火場是一片黑濛濛，伸手不見五指。有人形容：火場中的火是黑色的，不是亮黃色。濃煙中的碳粒、焦油會遮擋光線、阻礙視線，你就像孤立無援的瞎子，什麼也看不見。火場中的黑暗讓你連眼前的火光也看不到，無法判斷樓梯、標誌、出入口、逃生方向……等，在心理上產生極大的恐懼感。

美國曾做過全尺寸的模擬燃燒試驗，以一間透天平房為例，若房內一個垃圾桶起火，一分鐘內便會引燃旁邊的沙發，火勢逐漸擴大，煙霧開始彌漫整個房間，此時房間的熱度已經逐漸升高到足以讓人失去意識，但其他房間的人可能還在熟睡。到了第二分鐘，警報器發出高分貝鳴叫，告知有火災發生，這時濃煙逐漸生成，開始四處蔓延。三分鐘時，濃煙自上往下沉降，樓下房間早已是一片火海。到了第四分鐘，樓梯通道都已經火舌濃煙密布，沒有人能穿越這樣的環境而存活下來。

多數人以為，火災中都有充裕的時間滅火或逃生，但其實起火後五分鐘內（這是實驗數據，真實的火場可能更短），濃煙高熱就會開始對生命造成威脅，能應變的時間非常有限。單純靠運氣、直覺是不夠的，唯有了解火災的頭號殺手，才能在危急時刻拯救我們的性命。

(照片／遠流出版提供)
(照片／遠流出版提供)
分享
為什麼濃煙會致命？

火災一開始，因為水蒸氣蒸發，產生的是白煙。白煙的溫度低，當下的火勢也不大，對人並不構成危害。等到周圍的氧氣逐漸燃燒殆盡，火場內物體持續受到高溫裂解，便會出現深色濃煙。接下來，煙層會開始從天花板沉積下降，煙層中的溫度及毒性氣體濃度急速上升，並夾雜熊熊烈火，這就是所謂的濃煙。

遮蔽視線的「黑色火焰」，其實指的就是濃煙。濃煙具有三大特性，會讓整個室內空間變得極為致命，因此，要說濃煙是火場的頭號殺手，一點也不為過。

一、充滿劇毒

各種家具、裝潢材料（如塑膠壁紙、化學纖維地板、聚苯乙烯泡沫板、人造寶麗板……等）燃燒後，會產生各種生成物，如一氧化碳（CO）、氰酸（HCN）、氯化氫（HCl）、氧化氮（NOx）、二氧化碳（CO2）、甲醛（HCHO）……等數十種有毒氣體，一旦吸入，可能導致神經麻痹或腦部障礙，終而造成缺氧死亡。

而其中最致命的，就是無色無味的一氧化碳。它與血液中血紅素結合的速度比氧氣快兩百至兩百五十倍，取代氧氣搶先與血紅素結合。當空氣中一氧化碳濃度達到百分之一，只要吸兩口氣就會缺氧，瞬間無法呼吸，那種滋味就像有人把你的頭強壓在水中一樣，之後失去知覺、窒息死亡。

二、蔓延快速

濃煙本身包含了各種可燃性物質，煙氣流動的方向會引導火勢蔓延的路線。而煙上升的速度為每秒約三到五公尺，遠大於平面擴散的速度，像高樓火災的延燒，主要就是因為煙的垂直上升，遇到建築物內垂直管道與上下樓梯通道，比方樓梯、電梯及豎井……等，就會變成火勢延燒的通道，形成「煙囪效應」。

三、溫度極高

火場開始產生濃煙後，溫度就會急速升高，高溫會使人的血液循環及呼吸心跳加速，皮膚也會燒燙傷、壞死及潰瘍化。當室內溫度到達攝氏一百五十度左右，肺臟就會燒焦；當濃煙到達七百度以上時，連電線和水管都會融化。

許多火場生還者顫抖著說出他們的經歷：「我盡最大力氣爬離那些熱氣，我的鞋底都融化了。」「熱度竟然讓浴室的瓷磚都裂了。」由此可見，火場的高熱遠非我們所能想像。

不是被濃煙嗆醒，而是被嗆昏

從火場的致命因子來看，頭號殺手是濃煙，而濃煙中最可怕的就是一氧化碳。

夜半火災的罹難者，很多都是死於睡夢中。事實上，濃煙並不會把人嗆醒，一氧化碳只會麻痹你的腦部，讓你沉睡，就像被麻醉一樣。絕大多數的火場罹難者都不是被火活活燒死，而是先被濃煙嗆昏窒息後，再被火燒成焦屍。

根據研究，當人處於睡眠狀態時，聽覺最為敏銳，嗅覺則不太有反應。想想每天早上把你叫醒的高分貝「鬧鐘」聲響，就能明白了。

火災中的火並非火場中最致命、最可怕的，相反的，若你還看得到火，表示濃煙尚未產生。只要濃煙未產生，就表示火勢還不大，還有逃生應變的機會。

面對濃煙，必須全力避開它。從時間點來看，要提早發現火災，最好在火災初期、濃煙尚未生成時就要盡速逃生應變。而當火災經過一段時間、已經濃煙密布時，你該做的是尋求一個相對安全的空間並避開濃煙，而不是妄想穿越它。

本文作者為資深消防員，服務於高雄市政府消防局。曾參與莫拉克風災、凡那比風災、高雄石化氣爆……等重大救災工作

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。

相關新聞

品嘗橘子的靜心體驗

2019-12-09 10:27

只是一朵花而已

2019-12-09 10:27

從苦難中尋找快樂真諦

2019-12-09 10:27

醫療離得開塑膠嗎？

2019-12-09 10:27

小時不佳

2019-12-09 10:27

人體維生素B12解惑Q&A

2019-12-09 10:27

冬日不怕冷 保暖有訣竅

2019-12-09 10:27

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28

畫筆下的思念與感謝

2019-11-07 09:28

年老足跡

2019-11-07 09:28

急救訓練 應多推廣

2019-11-07 09:28

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

治病如治水

2019-11-07 09:28

三十六隻小雞

2019-11-07 09:28

一本書的回憶：豐子愷

2019-11-07 09:28

遺忘的藝術

2019-10-07 09:14

阿娣與外婆的邂逅

2019-10-07 09:14

便祕免煩惱

2019-10-07 09:14

曾野綾子的婚姻相處學

2019-10-07 09:14

隨身三寶

2019-10-07 09:14

手繪廣告走出夕陽 又見曙光

2019-10-07 09:14

二舅的高麗菜飯

2019-10-07 09:14

學習擁抱

2019-10-07 09:14

擁有真正的勇氣

2019-09-06 14:57

吃飽再面對

2019-09-06 14:57

怎樣才稱得上「偉大的人」呢？

2019-09-06 14:57

心畫

2019-09-06 14:57

生命的意義

2019-09-06 11:21

七塊美金的生魚片蓋飯

2019-09-06 11:21

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

幫助少年兒遠離空虛

2019-08-08 10:47

亂流並不可怕

2019-08-08 10:47

喝咖啡別忘保護鳥

2019-08-08 10:47

十全老人

2019-08-08 10:47

繫上紅紗線的果樹

2019-08-08 10:47

如何面對逐漸老去的父母

2019-08-07 16:06

酸菜麵

2019-08-07 16:05

阿里山小火車與我

2019-07-08 09:57

解讀自戀型人格

2019-07-08 09:56
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12

千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:09

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top