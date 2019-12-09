從苦難中尋找快樂真諦

分享 facebook 【文／施益民】

安樂的日子總讓人忘記逆境，但若失去危機意識，當我們有朝一日陷入困境時，就可能變得怯懦慌亂，導致情緒崩潰。相反地，如果我們對心靈痛苦有深入了解並居安思危，就會增加自己遭遇困境時的免疫力。另外，很重要的一點是，只有經歷過苦難的人，才能真正了解自己在這世上對其他人的責任。接受困境和了解自身痛苦可以讓人得到更長遠的快樂，因為這些不幸將使我們更緊密地與更多人連結互動。

天主教若瑟醫院創辦人畢神父認為，如果我們的生活中沒有苦難，沒有困難，沒有衝突，沒有不愉快，那麼人就不會驚覺自己的有限，也不會體會到我們需要別人的幫助。若非如此，很多人會自以為人可以獨立自存，不需要依靠其他人來生活，人就會變得驕傲。想想，人與人之間的關係如果沒有互相關愛，那將會是個難以想像的悲劇。

不僅如此，痛苦的心靈可以建築更具有抗壓性的防火牆，如果沒有苦其心志，一個人的心不會變得堅強有彈性。我們愈去躲避困難和痛苦，快樂就離我們更遠。快樂不是尋找得來，而是從苦難中去創造的。為什麼？因為有追尋，就有目的，而就有了「自我」，一旦自我感愈強，就愈不能找到平靜，愈不能擁有快樂。

安潔莉娜‧裘莉（Angelina Jolie）是美國著名影星。她因為先天帶有遺傳性乳癌和卵巢癌致病基因突變（稱為BRCA基因，和DNA修補有關），在三十七歲的時候就接受雙乳房切除術和接下來的兩邊卵巢切除，來降低未來得到癌症風險。因為她的媽媽、外婆還有阿姨們，大多不幸死於乳房或卵巢惡性腫瘤。這對處在演藝生涯巔峰的裘莉來說，是一個巨大無情的打擊，其帶來的心靈痛苦不言而喻。

當然，她可以選擇逃避不去面對、討論這些心靈創傷，但是她發現這一點用也沒有，反而會讓人更不快樂。因此，勇敢的裘莉選擇善加利用她的不幸遭遇來提醒其他人，她對人世間苦難的看法並鼓勵無數年輕人。

她曾說過一句感人的話：「當你在沮喪和抱怨的時候，你是否已忘了，你已經比很多人幸運和幸福得多了？」裘莉親身探訪難民營，盡全力幫助別人，因此獲得更深層的快樂，她的人生也更加多彩，因為「沒有坎坷的人生乃平淡之人生」（英國諺語）。

本文作者為約翰霍普金斯大學醫學院教授