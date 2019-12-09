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只是一朵花而已

2019-12-09 10:27講義雜誌

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【文／暴躁兔女王】

每天早晨起床後，揭開一天序幕的開機動作，就是給家裏的鮮花換上乾淨的水。

把花瓶拿到廚房工作檯上，先取出花朵，把花瓶刷洗一下，注入新的過濾水，修剪花莖，若有黃葉和萎靡的花瓣也剪去，重新插回瓶中，以乾布拭淨花瓶外的水滴，再把花瓶放回原處。

這樣的動作進行完畢，我才好安然去做其他事情，晨光裏的花時間，讓我覺得今天也會是美好的一天。

每個禮拜選一日，在家附近或市場邊的小花店，自在挑選一小束花帶回家，光是進行「買花」的這個動作，就已經讓人興奮得一跳一跳的，提著花束走在回家的路上，嘴角總難以克制的上揚。

我沒有學過花藝，也不懂插花流派工法，就只是修剪花朵長度和多餘葉子，再插進水瓶裏，如此而已。

花兒本就清麗，實在無需刻意，更不必非要插在名家設計的花瓶裏，營造成什麼樣子才行，只要讓鮮花像是生長在花園在原野在山坡上那樣，自自然然的就好。

因為玫瑰即使換了名字，也依然芬芳，就算只是插在喝水的玻璃杯裏，或插在回收的果醬瓶裏，也無損半分花的美麗。

比起花大錢購買名貴家具，只要買一束花，信手拈來就可以轉換家的氣氛，實在是太容易獲得的愉悅。

(照片／麥浩斯出版提供)
(照片／麥浩斯出版提供)
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何必非要逢年過節才買花呢？我想起京都人的生活，他們重視每一個平凡日子的日常，特別的節日固然要過得華麗，但平常的日子則要認真用心，實實在在的過。

只要家裏的角落擺著花，就算是陰暗無光的陰雨天，家裏的視野也會柔和明亮起來，光是看著花心裏就能感到沉靜和放鬆。家中若總是有鮮花，氣氛上就能讓人有動力把家裏一直維持乾淨，這就是一朵花的效應。

安徒生在一則故事裏說，光是生存著是不夠的，要活著，你必須有陽光和自由，以及一朵摯愛的小花。

那朵小花插在窗臺，也開在心裏，任何人見了花都要柔軟起來，柔軟的心才能看見自己，體會萬物。

唾手可得的美麗家風景，就只是插上一朵花而已。

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。

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