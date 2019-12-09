冬日不怕冷 保暖有訣竅

分享 facebook 【文／Jane E. Brody；節譯／呂玉嬋】

我發現年紀大了，一到冬天，不管在室內或室外，都比年輕時更容易覺得冷。不過，久而久之，我也發現幾個有效的對策，在此分享給每個怕冷的人。

─洋蔥式穿衣法。層層疊疊的寬鬆衣物能保留體熱，最好的穿法是底層穿發熱衣，外面套防風、防水的外套。肌膚暴露的面積愈少，就會愈覺得溫暖。衣服如果濕了，防寒效果會大幅減弱，不只不會保暖，還會吸走體熱。英國科學家曾經研究西伯利亞人抗寒之道，發現他們通常起碼穿四層衣物，大多是厚重的毛料，要到攝氏零下二十度，才會感覺到酷寒的威力。

─保護好手腳和頭部。頭部很怕冷，一頂能夠遮掩耳朵的帽子非常重要。圍巾和披肩能讓頸部和胸腔保持溫暖，也能隨時拉高替臉龐擋風。防水的鞋靴能讓雙腳保持乾燥和溫暖，現在甚至有廠商開發出利用電池發熱的襪子和鞋墊。

─身體要健康。多喝水，注重三餐營養。此外，要經常洗手，以預防感冒或嚴重流感。六十五歲以上者最好施打流感疫苗。

─家居注意事項。嬰兒和老人家比較容易受寒，在室內可以多穿一點，就不用常開暖氣浪費電力。另外，活動能產生體熱，所以多走動少久坐。睡衣不妨選擇保暖材質，例如法蘭絨。

─小心用火。住家最好裝設煙霧與一氧化碳監測器。添購一架設計良好的小電暖器，按照說明書指示謹慎使用，禁止幼童和寵物靠近。請務必選擇一翻倒就會立刻自動關閉的電暖器，並置放在堅硬平坦且不會著火的地面。可以的話，避免使用延長線，延長線是住家失火常見原因，如果非得使用不可，請查看電線是否磨損，與預備連接的電器規格是否符合。

─小心駕駛。檢查電池、輪胎、輪胎胎紋和雨刷。如果在偏僻的地方開車，車上必須備有充飽電的手機（最好儲存著緊急聯絡號碼）、手電筒、照明裝置、毯子、飲用水和充飢點心。絕對不疲勞駕駛，感覺困倦時，盡快找地方休息。開長途時，至少每三個小時就要停車下來走一走。當然，開車不喝酒，喝酒不開車。永遠不超速，與前車保持適當距離。