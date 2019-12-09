分享 facebook 【文／鄭文晴】

冬天是橘子盛產的季節，母親專程送來一袋給我們品嘗。從以前沒放在心上、覺得理所當然到覺得珍惜，學會感恩是這幾年的改變。

橘子剛從冰箱拿出來時是冰涼的，酸中帶甜的。年輕時不敢嘗試的味道，隨著歲月和人生的經歷竟開始變得喜愛。與甜蜜的滋味不同，酸甜是更深一層的人生體驗，需要經歷過一些成長才會愛上的滋味。

仔細欣賞外形，略呈圓形的橘子，象徵圓滿，橘色似金色給人喜氣感，視覺的饗宴引導內心的平靜，帶來喜樂。

用觸覺去感覺，橘皮摸起來粗糙，果肉卻柔軟有彈性，提醒著我待人處事，即使某些場合必須表現剛強，也別忘了保持一顆柔軟的心待人。

橘子成熟時散發獨特的香氣，酸甜難忘，令人神清氣爽。因緣際會學習精油課程，才明瞭原來橘子的芬芳可解除憂鬱，像暖陽般為身心提供溫暖。

剝橘子也是一個療癒歷程，找到那熟軟的蒂頭，大拇指用力按下，慢慢一片片撕開橘皮，像去除心裏深處受傷過的疤痕般，脫去之後留下美好。

我想像著橘子的生長環境，丘陵地，肥沃的土壤及溫暖的陽光，孕育出我手中這顆橘子。翠綠的葉片代表它剛從大自然來到我手中，更顯珍貴。

長大後慢慢學習有意識的照顧身心，了解大自然及飲食對身體的幫助，並實踐體會。在橘子的香氣裏，我練習靜心，清楚自己並不是因為內心焦慮、空虛、悲傷、想尋求撫慰才追尋食物。我溫柔愉悅的喚醒心靈深處美食家，提醒內心的小女孩認真用視覺、觸覺、味覺、嗅覺感受食物，活在當下。

今天早晨，我感謝並品味著生活，在橘子的香氣裏與自然有了連結，身體汲取了橘肉的營養成分，心靈與美好相遇。