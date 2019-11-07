親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

「宋楚瑜強多了」 媒體人分析：韓國瑜恐淪老三

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

治病如治水

2019-11-07 09:28講義雜誌

分享
【文／徐嘉】

希波克拉底說：「每個人裏面都有一位醫師，我們只需要協助他工作。我們人體的自然療癒力量是康復最強大的力量。」

經常有人問我：「蔬食是不是萬靈藥？」我回答，蔬食不能治療任何疾病，蔬食唯一做到的是幫助我們停止自我傷害。這之後，是你的自癒能力療癒了你。當今社會絕大多數疾病，不論心臟病、糖尿病，還是癌症、自體免疫疾病，都是自我傷害的結果。

只有停止自我傷害，我們與生俱來的自癒力才能發揮作用；只要我們停止自我傷害，我們的自癒力就開始發揮作用。科學數據顯示，健康蔬食二至四周，糖尿病患者即可減藥或停藥，高血脂患者的血脂大幅下降，高血壓的症狀顯著緩解，體重顯著下降，身體的抗癌能力成倍地提高，類風濕症狀顯著減輕。

找回原本健康的自己

當疾病纏身的時候，我們吃藥，找偏方，補營養品，做手術，甚至求神問卜，四處尋找那根救命的稻草。可是我們經常得不到良藥，不僅吃了不見效，病灶切了又長回來。我們忘了健康的鑰匙在自己手裏，我們內在的自癒能力才使一切疾病康復成為可能。

每個人是自己健康的唯一責任人。沒有任何其他人或事物可以為我們的健康負責。所以我們只能專注於自己，相信我們與生俱來的自癒能力，而醫師的任務充其量是幫助我們自癒而已。

不要討價還價

既然是第一責任人，我們的態度就決定了結果。好多人跟我說，低脂蔬食很好，但是我愛吃×××，能不能少吃一點？我需要應酬，能不能偶爾吃一點？能不能吃鍋邊素？有機的食物太貴……如果飲食不徹底改變，病還是好不了。

我們習慣了做生意，和自己的健康也要討價還價。吃假素，不嚴格執行蔬食，傷害的是自己的健康。我們習慣了跟自己做生意，這種不追求卓越，凡事想打個折的心態，不僅在健康方面，也是我們個人成長、事業發展的最大障礙。

學會和自己的身體對話

西方社會你死我活的叢林法則影響了現代醫學的思想體系。我們視疾病為敵人，我們不斷地與病魔抗爭，我們想要戰勝病魔。但是癌細胞也是我們的細胞，長了結石的膽囊仍然是我們自己的器官。如果我們把自己的細胞、組織、器官當成敵人，最終受傷害的只能是我們自己。何時我們才能明白，這個世上沒有敵人，被我們視為敵人的，往往是為我們承擔最多的，比如父母，比如身體，比如被我們自己污染了的大地河山。

治病如同治水。大禹治水時，汲取了父親鯀的教訓，用疏導替代攔堵，歷經十三年最終完成治水大業。戰國蜀郡太守李冰遵循「道法自然」、「天人合一」的思想，建成千古工程都江堰，福澤百世。疾病是危機，也是身體給我們的信號，說明我們的生活方式、情志狀態需要改變了，所以它是我們成長的機會，是必須通過的功課。

善待疾病，學會和自己的身體對話，感謝它多年來對我們的隨心所欲毫無抱怨地承載；心疼它一次又一次被我們忽視，累到無力承擔才會倒下來。對它說聲：「對不起，謝謝你，我愛你。」反思自己做了些什麼自我傷害的事，並付諸行動做出改變，停止這些自我傷害。

正面陽光心態，既利己又利他

專注在好的結果上。想像我們康復的狀態，想像我們自癒後能做些什麼有意義的事。正面的事情也是想，負面的事情也是想，為什麼不想好的呢？想正面的事我們又不會失去什麼。

研究發現，樂觀的心態降低心臟病風險，促進心臟病康復，降低血壓，減少呼吸系統感染，並提昇總體健康和存活率。

當我們專注好的結果時，我們全身的細胞會協調一致，向這個方向努力。當我們用陽光般的心態治癒了自己，身心和諧散發出的光芒，也會像陽光一樣，無分別地照亮身邊的每個人。這是我們每個人都想要的，不是嗎？我們身體的每個細胞都是強大的自癒機器，只要我們提供給它們自癒的條件。自癒的條件只有兩個：停止自我傷害，保持正念。

希波克拉底說，如果一個人希望得到健康，他必須首先問自己是否已經準備好斷除造成他疾病的原因。只有準備好了，你才有可能幫助到他。

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。

相關新聞

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28

畫筆下的思念與感謝

2019-11-07 09:28

年老足跡

2019-11-07 09:28

急救訓練 應多推廣

2019-11-07 09:28

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

三十六隻小雞

2019-11-07 09:28

一本書的回憶：豐子愷

2019-11-07 09:28

遺忘的藝術

2019-10-07 09:14

阿娣與外婆的邂逅

2019-10-07 09:14

便祕免煩惱

2019-10-07 09:14

曾野綾子的婚姻相處學

2019-10-07 09:14

隨身三寶

2019-10-07 09:14

手繪廣告走出夕陽 又見曙光

2019-10-07 09:14

二舅的高麗菜飯

2019-10-07 09:14

學習擁抱

2019-10-07 09:14

擁有真正的勇氣

2019-09-06 14:57

吃飽再面對

2019-09-06 14:57

怎樣才稱得上「偉大的人」呢？

2019-09-06 14:57

心畫

2019-09-06 14:57

生命的意義

2019-09-06 11:21

七塊美金的生魚片蓋飯

2019-09-06 11:21

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

幫助少年兒遠離空虛

2019-08-08 10:47

亂流並不可怕

2019-08-08 10:47

喝咖啡別忘保護鳥

2019-08-08 10:47

十全老人

2019-08-08 10:47

繫上紅紗線的果樹

2019-08-08 10:47

如何面對逐漸老去的父母

2019-08-07 16:06

酸菜麵

2019-08-07 16:05

阿里山小火車與我

2019-07-08 09:57

解讀自戀型人格

2019-07-08 09:56

用「痧」做基本自我診斷

2019-07-08 09:55

貓頭鷹情緣

2019-07-08 09:54

牽阿嬤的手

2019-07-08 09:41

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

善良才是一個人真正的高貴

2019-07-08 09:38

遠距離的親情

2019-07-08 09:38

道草

2019-06-06 09:16

死了一個年輕拳手之後

2019-06-06 09:15
看更多

熱門文章

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

只睜一隻眼 怎看得清美中虛實

2019-11-01 14:57

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top