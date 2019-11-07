治病如治水

分享 facebook 【文／徐嘉】

希波克拉底說：「每個人裏面都有一位醫師，我們只需要協助他工作。我們人體的自然療癒力量是康復最強大的力量。」

經常有人問我：「蔬食是不是萬靈藥？」我回答，蔬食不能治療任何疾病，蔬食唯一做到的是幫助我們停止自我傷害。這之後，是你的自癒能力療癒了你。當今社會絕大多數疾病，不論心臟病、糖尿病，還是癌症、自體免疫疾病，都是自我傷害的結果。

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只有停止自我傷害，我們與生俱來的自癒力才能發揮作用；只要我們停止自我傷害，我們的自癒力就開始發揮作用。科學數據顯示，健康蔬食二至四周，糖尿病患者即可減藥或停藥，高血脂患者的血脂大幅下降，高血壓的症狀顯著緩解，體重顯著下降，身體的抗癌能力成倍地提高，類風濕症狀顯著減輕。

找回原本健康的自己

當疾病纏身的時候，我們吃藥，找偏方，補營養品，做手術，甚至求神問卜，四處尋找那根救命的稻草。可是我們經常得不到良藥，不僅吃了不見效，病灶切了又長回來。我們忘了健康的鑰匙在自己手裏，我們內在的自癒能力才使一切疾病康復成為可能。

每個人是自己健康的唯一責任人。沒有任何其他人或事物可以為我們的健康負責。所以我們只能專注於自己，相信我們與生俱來的自癒能力，而醫師的任務充其量是幫助我們自癒而已。

不要討價還價

既然是第一責任人，我們的態度就決定了結果。好多人跟我說，低脂蔬食很好，但是我愛吃×××，能不能少吃一點？我需要應酬，能不能偶爾吃一點？能不能吃鍋邊素？有機的食物太貴……如果飲食不徹底改變，病還是好不了。

我們習慣了做生意，和自己的健康也要討價還價。吃假素，不嚴格執行蔬食，傷害的是自己的健康。我們習慣了跟自己做生意，這種不追求卓越，凡事想打個折的心態，不僅在健康方面，也是我們個人成長、事業發展的最大障礙。

學會和自己的身體對話

西方社會你死我活的叢林法則影響了現代醫學的思想體系。我們視疾病為敵人，我們不斷地與病魔抗爭，我們想要戰勝病魔。但是癌細胞也是我們的細胞，長了結石的膽囊仍然是我們自己的器官。如果我們把自己的細胞、組織、器官當成敵人，最終受傷害的只能是我們自己。何時我們才能明白，這個世上沒有敵人，被我們視為敵人的，往往是為我們承擔最多的，比如父母，比如身體，比如被我們自己污染了的大地河山。

治病如同治水。大禹治水時，汲取了父親鯀的教訓，用疏導替代攔堵，歷經十三年最終完成治水大業。戰國蜀郡太守李冰遵循「道法自然」、「天人合一」的思想，建成千古工程都江堰，福澤百世。疾病是危機，也是身體給我們的信號，說明我們的生活方式、情志狀態需要改變了，所以它是我們成長的機會，是必須通過的功課。

善待疾病，學會和自己的身體對話，感謝它多年來對我們的隨心所欲毫無抱怨地承載；心疼它一次又一次被我們忽視，累到無力承擔才會倒下來。對它說聲：「對不起，謝謝你，我愛你。」反思自己做了些什麼自我傷害的事，並付諸行動做出改變，停止這些自我傷害。

正面陽光心態，既利己又利他

專注在好的結果上。想像我們康復的狀態，想像我們自癒後能做些什麼有意義的事。正面的事情也是想，負面的事情也是想，為什麼不想好的呢？想正面的事我們又不會失去什麼。

研究發現，樂觀的心態降低心臟病風險，促進心臟病康復，降低血壓，減少呼吸系統感染，並提昇總體健康和存活率。

當我們專注好的結果時，我們全身的細胞會協調一致，向這個方向努力。當我們用陽光般的心態治癒了自己，身心和諧散發出的光芒，也會像陽光一樣，無分別地照亮身邊的每個人。這是我們每個人都想要的，不是嗎？我們身體的每個細胞都是強大的自癒機器，只要我們提供給它們自癒的條件。自癒的條件只有兩個：停止自我傷害，保持正念。

希波克拉底說，如果一個人希望得到健康，他必須首先問自己是否已經準備好斷除造成他疾病的原因。只有準備好了，你才有可能幫助到他。