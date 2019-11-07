我的冰箱收納管理術
【文／暴躁兔女王】
嚴守先進先出原則：不要囤積
很多人冰箱雜亂，不是因為不會收，而是東西太多，多到超過自己能管理的地步。因此必須時常檢視冰箱存貨，已存在的食材還沒用完就不要因為任何原因再買新的，不論特價有多便宜或是誰在開團購。
快過期或存放很久的食材，得移到冰箱裏最醒目的位置上，提醒自己儘快用掉，我還會寫一張紙條貼在冰箱門上做為提醒。買菜之前一定要先看看冰箱有什麼存貨，只購買絕對必要的食材就好。
食物在店家倉庫裏住得好好的，你不需要非把它們搬回家放，冰箱裏的東西最好只放七成滿，減輕收納和食材吃不完的壓力，也能讓冰箱裏的冷氣暢快流通，提高冰箱的效率。
統一收納容器規格：不直接以碗盤進冰箱
除了本身已有完整包裝的食材，其他的零散蔬菜肉類，或已開封的罐頭、常備菜和剩菜……等，一律使用統一規格的密封容器來收納。我非常不喜歡東西在冰箱裏東倒西歪，再加上吾厝力行減塑生活，我絕不使用塑膠袋或密封袋，更不會直接以碗盤包上保鮮膜來收納。這種方式除了非常占空間，也容易因為傾倒而滴落醬汁，造成冰箱清理的麻煩。
儘可能統一收納容器規格，是為了最有效的利用冰箱空間，不要造成畸零死角，視覺上也會清爽整齊，即使收納容器閒置，統一規格也較容易收納，不會又造成另一處收納災難。
一目了然：沒有不明物
善用透明玻璃容器和標籤貼紙，讓冰箱裏所有東西都能一眼看出是什麼，這就跟上班族管理檔案一樣，如果不把檔案分門別類標示檔名，你想找東西就無從找起，找不到的不明物體很容易放到壞掉、過期，造成浪費。
最方便拿取的位置留給最常用的：依使用頻率分區管理
以我家的實例來說明，冰箱門是我的特一級戰區，這裏是最方便拿取的位置，只有天天要用或最常用的「孩子」才有資格入住─我用來收納每天料理都必定使用的醬油、油品和鹽麴……等，還有開封的罐頭和常備醃漬菜，最下方則是啤酒和飲料的保留區。
第二戰區是冰箱的第一層架，這裏我放置常備菜、已清洗或分切好的蔬菜、處理好或醃漬的肉類，和必須儘快吃掉的剩菜，全體以長方形的琺瑯保鮮盒收納。
其他使用頻率沒這麼高的東西，就分類放置在其他層架。我因為從事和料理相關的工作，因此使用的各種調味料、醬料數量實在不算少，這些瓶瓶罐罐如果沒有良好收納就會很占空間又散亂。因此我用一個不鏽鋼籃子把這些瓶罐集中收納管理，化零為整的好處是方便取用，也方便了解自己究竟有哪些存貨，檢視這個籃子，也能讓我增添料理靈感。
保留備用空間：冰箱裏的餘裕
在冰箱的最下層層架，我總是保留一塊什麼都不放的保留席，以因應突然有大量食材，或有大湯鍋要進駐，不用每次都把東西移來移去。
留言