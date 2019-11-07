急救訓練 應多推廣

分享 facebook 【文／Jane E. Brody；節譯／呂玉嬋】

二○一六年八月，五十歲的知名金融家費格（Jeffrey Feig）突然心臟停止跳動，接著停止了呼吸。

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美國每年有數不清的人心搏突然停止，九成的人因而失去寶貴生命。但費格不僅活了下來，他的運氣還不只如此，大多數心搏驟停者經過急救復甦後會留下後遺症，但費格的心臟或大腦絲毫無損。

費格這一條命是靠著社區鄰居救回來的。

就在他倒下的瞬間，受過CPR（心肺復甦術）與AED（自動體外心臟電擊去顫器）操作訓練的鄰居，紛紛一個箭步衝到他的身邊。一個叫救護車，一個開始壓胸，一個做人工呼吸，還有一個奔跑到社區交誼廳，取來了去顫器，順利讓他的心臟恢復跳動。

說來真巧，就在這起意外發生的前兩周，社區才辦了一場救生教育訓練兼複習活動，讓許多住戶學會了上述的救命步驟。若非這群鄰居，費格恐怕沒有機會親口對別人說這個故事，因為救護車十分鐘後才抵達，而大腦缺氧四分鐘後就會永久受損，再多幾分鐘，人就會失去生命跡象。

幸好，以去顫器施以電擊後，費格的心臟又繼續將含氧血液送往大腦和身體，他最後恢復了意識。

費格說覺得自己彷彿新生，他不願浪費這個難得的寶貴機會，因此賦與自己一項新使命，那就是鼓吹大眾接受CPR急救訓練，促請機關單位配置去顫器，並教導員工使用方式。

七成的心搏驟停發生在住家，如果當場有家人或朋友能即刻施行CPR，活命機會明顯提高。因此，家中如果有心臟病高風險者，你最好學會CPR，並且每兩年複習一次。

能夠參加正式研習活動，以假人練習，當然最為理想，但你也可以利用線上影片，學習簡易版心肺復甦術，也就是只壓胸，不對口吹氣。有的人可能不願或無法施行口對口人工呼吸，但只要壓胸做對了，也能讓血液流到心臟和大腦。

開始壓胸前，先請人呼叫救護車，接著快速用力按壓胸腔中心，每分鐘一百到一百二十下。如果對象是成人，至少下壓五公分。

如果你或另一人能施行對口吹氣，建議壓胸三十次後暫停數秒吹氣兩次，接著繼續壓胸。接下來，如果現場能夠使用AED，就設法讓心臟恢復正常搏動頻率。心跳最好在心搏驟停五分鐘以內恢復，拖得愈久，存活率愈低。