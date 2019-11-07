年老足跡

分享 facebook 【文／江耀謨】

臺灣諺語：「老人囝仔性」，一點也沒說錯。別以為人老了就一定會看淡人生，什麼都不計較地頤養天年。下班回來，老媽跑到我房間緊張兮兮地告訴我：「你老爸不知又在發什麼脾氣。」我回應說：「又怎麼了，人生有什麼好不開心的。」老媽無奈地說：「我也不知他怎麼會這樣，整天悶悶不樂的，不知有什麼降火氣的方法？」我靈光一現，拍下桌子道：「嘿，我有降火氣的妙方。」

上網搜尋知識百科，得知蘆薈的食用好處。心想蘆薈耐乾旱，又經得起酷熱陽光的舔吻，有時候一星期不澆水，還能微笑地綻放著翠綠。這種超級沉穩的內涵，相信它的葉肉裏面必定含有尚未被科學家發現的「降火氣的因子」。當下決定把一切成敗的希望寄託在蘆薈身上。

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陽臺那盆蘆薈已經種了十幾年，三支老株往盆外飄逸般地展開，軸莖尾端優雅地往上懸浮。當作觀賞植物已經很美了，今天決定讓它的附加價值發光發熱。據說採摘藥草的時間，必須在清晨露水未乾之前。此時辰的藥草吸足大地靈氣與日月精華，功效百倍於其他時間所採摘。

為了確保採到靈氣精華，徹夜難眠。清晨四點，老媽已經在客廳等我，兩人怕驚擾到老爸的睡眠，躡手躡足地走到陽臺。我倆在街頭路燈的餘光中，比手畫腳地交換意見，我伸手指向其中一片肥厚的肉葉，老媽立刻搖頭反對，然後她的雙手掌心向內，在她的腰際間誇張地比畫出一個過於肥胖的手勢，表示這片葉太肥厚不理想。我再伸手指向中等厚度的另一片，老媽仍然搖頭，右手掌心朝下，比畫出一個小孩高度的手勢，表示太嫩的葉子也不好。我皺起眉頭兩手一攤，無語的抗議：這也不好，那也不好，你自己挑選好了。一場默劇的爭議，最後還是在老媽選了一片上乘肉葉之後落下帷幕。

傳說神農嘗百草，為了寶貝老爸也該先嘗一下蘆薈的滋味。看著那晶瑩剔透的葉肉就像透明果凍一樣，暗忖，滑嫩的葉肉必定滑Q可口。拿到嘴邊用舌尖輕輕一嘗，哇，好苦，真的苦死人啦。孝順的滋味這麼苦嗎？想不到蘆薈美麗的背後暗藏蛇蠍。這麼苦怎麼能吃，趕緊再上網查詢，得知苦味是來自葉面表層與葉肉中間的一層黃色苦汁。後來削去苦汁，再用水沖掉表面黏稠的黏液，切丁後汆燙，苦味盡除。淋上蜂蜜放進冰塊，再用冷開水調勻，一杯美味的蘆薈蜂蜜汁大功告成。

這杯蘆薈蜂蜜可真神奇啊，老爸喝完後滿足地說：「味道不錯，如果每天早上都能喝上一杯，整天心情都會很好。」

（圖／titi繪） 分享 facebook 我心中不禁吶喊，不會吧，降火氣的功效這麼靈，這，這……莫非是叫我每天早上四點鐘起來採摘富含大地靈氣的蘆薈？再回頭望見父親滿懷幸福的笑容，猛一驚醒，帶給家人幸福原來這麼簡單。

年老的足跡並非凋零的足跡，它是一條金黃靜美的幸福足跡。亦步亦趨地跟在金黃足跡後面，甜蜜已經覆蓋了微酸的感覺。心中不再有絲毫的苦惱，因為我將延伸這足跡去讀懂夕陽詩篇。