親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

「宋楚瑜強多了」 媒體人分析：韓國瑜恐淪老三

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

畫筆下的思念與感謝

2019-11-07 09:28講義雜誌

分享
【文／張光斗】

藤井克之，六十四歲，日本新潟人，畫家。

藤井有位女兒，自小便有才氣，開朗活潑，極為討喜，藤井給她取名為小百合，期待女兒能像女星吉永小百合一樣，既聰慧又美麗。沒想到，十五歲那年，小百合的心忽然生病了，她罹患上嚴重的憂鬱症。

小百合卻是每每在休養過後，都能追上既定的人生進度，無論是讀大學或是就業。不過，一旦犯病，小百合就又被打回原形，與憂鬱拉扯不清。

看在藤井夫妻的眼中，對於小百合面對的困境，自是十分不捨。有一天，藤井太太對小百合隨口說了一句，聽說臺灣很溫暖，不像新潟這般多雪寒冷，若是有機會，小百合可以去臺灣走走，散散心。沒想到，小百合當晚就上網訂了機票，第二天一早跟父母報告，她要前往機場，搭機去臺灣了。藤井夫婦極為緊張，擔心女兒單身出國，或許，小百合已經洞悉父母會有的反應，乾脆先斬後奏，去了再說。

小百合的前世或許與臺灣有過千絲萬縷的關係，僅是在臺北故宮，喝了一杯茶道老師泡製的烏龍茶，身心便被洗滌一遭，宣告愛上了臺灣。幾次往返新潟與臺灣後，她在臺北找到了日文老師的工作，決意留在臺灣過日子。

藤井夫婦看到小百合的改變，都覺得不可思議。小百合反過來建議父親，不妨也到臺灣旅行，畫一畫臺灣的風土人情，並且在臺灣辦個畫展吧。藤井總是順口回應小百合，卻從未往心裏放。

在臺灣工作的一年半當中，小百合的身心處於幾近完美的狀態，憂鬱症居然也不藥而癒。正當藤井夫婦喜不自勝的放下了懸在半空中的心，忽然又得知一個噩耗，小百合得了乳癌。

臺灣的醫護人員建議小百合在臺灣進行手術的治療，以免耽誤，但是小百合擔心父母飛來臺灣照顧她會有語言與生活的不便，還是決定返回新潟治病。藤井飛來臺灣，協助女兒搬家，當他走進女兒位在捷運新店線大坪林附近的租屋時，發現女兒對日文教學的認真態度匪夷所思，太多的文稿與教材，滿溢在房間裏。他也看到女兒是以怎樣的毅力在學中文，無論是廁所、浴室、客廳、臥房，四處都貼有學習中文的貼紙。離開臺灣的前夕，小百合在飯店哭了一夜。小百合心碎的悶嚎哭聲，成了藤井這一生再也癒合不了的傷口，只要一觸及，又會鮮血直流。

回到新潟接受手術後，小百合始終都很堅強與樂觀，她說，要馬上把病治好，再回到臺灣，繼續在臺灣享受沒有壓力的美好生活。

手術過後，小百合也的確回過臺灣一次，向她的學生與好友們報告手術的經過。可惜的是，她的體能漸漸孱弱下去，與癌症抗爭了兩年，小百合終於還是敗下陣來，在新潟的醫院嚥下最後一口氣。

小百合走後，藤井陷入了強烈的不忍與自責的深淵裏，他極度後悔，為何不在小百合生前，就到臺灣去實地理解臺灣對小百合生命的重要？

藤井於是背起了行囊與畫架，踏上了臺灣的土地。他背著小百合留下來的隨身包，裏面裝著小百合的筆記，除了要步上小百合走過的每道足跡，去到每個小百合停駐過的咖啡廳、景區、街道……他還決意要代替小百合到訪想去卻去不了的小城、山澗、湖邊。當然，他要把每個去處都用畫筆畫下來。

《點燈》是在去年的九月與藤井聯繫上的。謹慎行事的藤井在事後表白，他曾經向臺灣的友人打聽過《點燈》是個什麼樣的節目，幸好，他獲得的答案都是非常正面的。

我們先行拍攝專訪藤井的外景，包括小百合戀戀不忘的臺南咖啡店，以及去不成的日月潭。藤井跟我說，多虧了我們的安排，他不但去了日月潭，還在埔里找到了用筊白筍殼製作的紙張，他說，要用臺灣的紙來畫臺灣。

到攝影棚錄影的當天，我在藤井眼底讀出了他流淌自內心的悲傷與哀痛。錄完影後，我詢問他，可否請他吃個飯聊一聊？他答應的同時，問我在哪裏碰面？我回他，一個是臺菜餐廳，一個是我家，藤井眼睛一亮，他說，還沒有機會到臺灣朋友的家裏做過客。

隔了兩天，藤井在翻譯Akila（也是小百合的學生）的陪同下，來到了寒舍。起初，他顯現了日本人慣有的靦腆與不安，等到兩杯酒下肚，他緩了過來不說，還感歎道，他在日本的朋友不多，但是多虧了小百合牽成的好因緣，居然結交了許多臺灣的友人，就連LINE與臉書上，多數的加入者都是臺灣友人。

席間，他問我有去日本的安排嗎？我這才告訴他，要在二月去趟福島，探視一對經營民宿的朋友。當場，他與我約定，一定要由福島轉進新潟一趟，我聞之大喜，真好，可以順便去看看小百合的故鄉與居家。

（圖／奚佩璐繪）
（圖／奚佩璐繪）
分享
果不其然，熱情的藤井，為我們設計了非常完善的行程，還將我們介紹給溫泉、甜點屋、高級料亭的好友們。途中，為了避開一段塞車的路段，他繞過一座橋後，才幽幽的說，車子立刻要經過他最想逃避的地點─小百合逝去的醫院。

藤井太太以及二女兒，當晚都出席了招待我們的晚餐會。他們一家三口，不斷地述說對於臺灣土地以及臺灣友人的感念。藤井追述，好心的臺灣朋友不但安排他在臺北開了畫展，還有一位不認識的看展女士，雖然語言不通，卻含著淚緊緊的擁抱了他。

藤井說，他已經比小百合還要愛戀上臺灣了。

我也有了同感，藤井的確已經將對女兒的思念，對臺灣友人的感謝，全都畫在紙上了。

本文作者為《點燈》節目製作人、點燈文化基金會董事長。藤井克之與女兒的故事，於二○一九年三月《點燈》節目播出

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。

相關新聞

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28

年老足跡

2019-11-07 09:28

急救訓練 應多推廣

2019-11-07 09:28

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

治病如治水

2019-11-07 09:28

三十六隻小雞

2019-11-07 09:28

一本書的回憶：豐子愷

2019-11-07 09:28

遺忘的藝術

2019-10-07 09:14

阿娣與外婆的邂逅

2019-10-07 09:14

便祕免煩惱

2019-10-07 09:14

曾野綾子的婚姻相處學

2019-10-07 09:14

隨身三寶

2019-10-07 09:14

手繪廣告走出夕陽 又見曙光

2019-10-07 09:14

二舅的高麗菜飯

2019-10-07 09:14

學習擁抱

2019-10-07 09:14

擁有真正的勇氣

2019-09-06 14:57

吃飽再面對

2019-09-06 14:57

怎樣才稱得上「偉大的人」呢？

2019-09-06 14:57

心畫

2019-09-06 14:57

生命的意義

2019-09-06 11:21

七塊美金的生魚片蓋飯

2019-09-06 11:21

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

幫助少年兒遠離空虛

2019-08-08 10:47

亂流並不可怕

2019-08-08 10:47

喝咖啡別忘保護鳥

2019-08-08 10:47

十全老人

2019-08-08 10:47

繫上紅紗線的果樹

2019-08-08 10:47

如何面對逐漸老去的父母

2019-08-07 16:06

酸菜麵

2019-08-07 16:05

阿里山小火車與我

2019-07-08 09:57

解讀自戀型人格

2019-07-08 09:56

用「痧」做基本自我診斷

2019-07-08 09:55

貓頭鷹情緣

2019-07-08 09:54

牽阿嬤的手

2019-07-08 09:41

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

善良才是一個人真正的高貴

2019-07-08 09:38

遠距離的親情

2019-07-08 09:38

道草

2019-06-06 09:16

死了一個年輕拳手之後

2019-06-06 09:15
看更多

熱門文章

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

只睜一隻眼 怎看得清美中虛實

2019-11-01 14:57

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top