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「宋楚瑜強多了」 媒體人分析：韓國瑜恐淪老三

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28講義雜誌

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【文／盛治仁】

最近在TED上看到一場演講，講者Lucy Kalanithi分享同為醫師的先生，在三十六歲罹癌，三十八歲辭世，兩人面對死亡和分離的心境。

因為兩位都是醫師，了解疾病的專業知識，所以一方面在理性上明白自己面對的狀況，另一方面因為在工作上就必須面對生離死別，他們做了一些平常人不容易做到的事。

首先，他們選擇坦誠溝通。先生明白表示希望太太未來再婚，兩人誠實說出自己面對即將分離的各種安排的想法，也同意生小孩。他們也把預立生前醫囑看成結婚誓詞一樣，都是一種對對方的承諾，要好好互相照顧，在對方不能的時候代替另一半向醫師發言，讓他的心願能夠得到該有的尊重。

其次，他們選擇調整化療方式，讓先生可以繼續腦神經外科醫師的工作，等到病情惡化時，工作內容則調整為寫作，記錄自己的角色轉變和心路歷程。要能夠這樣做，必須搭配特定的藥物，也有程度不一的副作用。病人清楚表達自己要怎麼過，而醫療團隊則盡力協助達成。

在我觀察及體驗的不多醫病互動案例裏，一方面病人或家屬，不論病況如何，只求儘量延長壽命。另一方面醫師則扮演相對較權威的角色，提供的是結論，而不是經過病人比較不同做法後的選擇。

Kalanithi在演講裏也提到，在美國一份研究中顯示，很多人不知道自己在醫療的選項上可能存在的選擇。而事實上，有約百分之二十五的人自身或目睹病人受到過多或是違反自己意願的治療。這不一定是醫師的問題，關鍵是病人必須知道自己要什麼，並且清楚表達，否則醫師也無法有讀心術或越俎代庖做決定。

選擇生命長度或是生活品質，沒有對錯，都是屬於個人的勇敢決定。重要的是病人自己了解不同選項的後果。這個先決條件就在於溝通順暢的醫病關係。不只重大疾病如此，所有醫療行為和手術，病人都應該充分了解，並且勇於說不。

做為一個沒有什麼醫藥知識的人，聽了這位醫師的演講之後，也開始思考自己面對病痛的態度。過去生病時，基本上不會多想，醫師怎麼說就怎麼做。後來遇到一些狀況，會努力找尋資料，但麻煩的是，許多既存說法是相反的，沒有一定的醫學背景很難做出判斷，相信很多人也有類似的困擾。

看到醫師面對這麼多門診的病患，也實在不好意思耽誤太多時間問問題，只能希望整體醫療環境和資源能夠逐漸改善，讓醫病關係的互動限制能夠減少，病人可以得到更多詳盡的資訊，來幫助做出最適合自己的選擇。

生老病死是每個人都會經歷的過程，從處理身體病痛的選擇，到面對生死的態度，都是必修的人生功課。任何人不管財富地位和能力，都戰勝不了時間。生命就是不斷地循環。看到孩子逐漸長大，也意識到自己慢慢變老，更會深思生命的意義。希望孩子能找到自己的方向，自己也能夠活出有價值的生活，努力的愛與被愛。

本文作者為雲品國際董事長

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。

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