學習擁抱

分享 facebook 【文／張光斗】

近二十年前，我在中視頻道，為聖嚴師父製作了一個名為《不一樣的聲音》談話性節目，邀請各行各業的傑出人士，與聖嚴師父對談大眾所關心的話題。

有一集，邀請的特別來賓是丁松筠神父。丁神父走進攝影棚，一見到師父，就上前給了師父一記熱情的擁抱，並開心地以英文說道：「喔，我的兄弟。」最讓我意外的是，師父也跟著回道：「喔，我的兄弟。」

如今，兩位智者都已離我們而去，但是那個令人難忘的一幕，卻十足說明了智慧與慈悲，是跨宗教跨領域的。擁抱，也佐證了一切。

對於東方人來說，以肢體語言─擁抱，來問候親友，就像是說出「我愛你」三個字，說有多彆扭，就有多彆扭。不過，透過電影、電視等媒體的薰陶，加上長期西化的影響，擁抱，慢慢在我們生活的周遭，開始蔓延。

多年以前，與家人們聊天，我與母親成為姊妹們圍剿的對象，她們一口咬定，母親太過偏心，心中只有我這個兒子，而且偏心到無可救藥的程度。母親率先豎起白旗，點頭承認，說是只有一個兒子嘛，沒有辦法啊。我頑強抵抗，指出從小到大，我被母親痛打的次數，是她們幾個加起來的總數，再乘上無數倍。她們得理不饒人，繼續咬定，我就是皮，就是禍頭子，不打我打誰？

我不輕易認輸，再次狡辯道，若說母親偏我，為何我的記憶中，從沒有在母親懷裏撒嬌耍賴的印象？不都說獨子最得疼嗎？這也是獨子的專利不是？

還沒等到娘子軍們的反撲，母親率先發難，當場大哭起來，邊哭邊數落我道，真是沒良心啊。母親說，我從小就難帶，不是支氣管炎，就是腸胃炎，小兒科診所裏，我的病歷落起來，要比我的身高還要高，有時候半夜抱我去急診，連拖板鞋都來不及穿，打著赤腳就往診所狂奔。

我無辜地看著涕泗滂沱的母親，還在狡辯著：沒錯呀，我的記憶裏，真的沒有被母親擁抱在懷的畫面啊。帶領攻勢的大姊趕緊跟我比了個住口的手勢，他擔心母親要真的傷心了。

事後，我反省，我大概是使用不可靠的記憶在修理自己。或許，遭到母親痛揍的皮肉之痛，烙印太深，反倒把母親對我的溫柔疼惜，全都推入了另一個密不通風的黑暗角落裏。

曾經聽說過好幾個類似的故事，我將故事綜合編劇在一個單元劇裏。一個女孩子，自小遭到繼父的性侵，自此厭惡任何人加諸在她身上的碰觸。後來遇上了一位她喜歡的對象，也開心的結婚了，卻在新婚之夜就抗拒丈夫釋出的體溫，而後，不但因此離婚，還罹患了難治的絕症。這個單元劇，我將劇名定為《擁抱》。

面對擁抱的動作，一旦對方是女性，就要分外的留神，千萬不可給對方留下任何輕浮感覺，那就過於低級了。

往往，中年以上，或是較為熟識的女性，自我防衛的意識較為薄弱。我有時碰到此一類型的女性，還是儘量將上半身與對方保持一個適當的距離。相對的，如果是年輕的女性或是晚輩，你在擁抱的當下，可以明顯感受到對方的靦腆與自持，這反倒好，只要在狀似擁抱的連續動作裏，快速且輕拍對方的肩膀，就可識相的拉開彼此的距離，全身而退。

我有兩個小孫子，一女一男，彼此相差不到一歲。小的男娃，從小就熱情到家，要他跟你頭碰頭，給你一個抱抱，他立刻就會跑到你面前，如禮行儀。較大的女娃天生害羞，是屬於慢熟型，要求她給你一個擁抱，就算她的父母說破嘴皮，不願意就是不願意，絲毫無法勉強。於是，我們反倒安慰她的父母，這樣好，自小就知道愛惜羽毛，懂得保護自己。

我後來跟他們玩起遊戲。趁著男娃來抱我，故意用力使勁，然後跟他說，不叫救命就不放手，他一大喊救命，我就放過他。小姊姊看我們玩得歡快，主動走過來，也說要玩，我一抱她，她就開心地狂喊救命。從此以後，這成了我與他倆的通關密語，只要一聲令下，來玩救命，他倆立刻狂奔而來，誰也不輸給誰。也因為如此，他倆便都學會了，給長輩一個愛的抱抱，就是最為貼心的大號禮物。

我與我家的另一半，不習慣在人前曬恩愛。某天一早要搭乘飛機出國，勞駕一位學弟開車載我到桃園機場。車來了，老婆送我到門口，行李置放到後車箱後，老婆很自然地與我一個擁抱，叮囑我沿途要當心身體。車子開動後，學弟忽然有感而發，他說，他好羨慕我與妻子間的互動，他認為我與妻那幕擁抱的場景，讓他感慨良多。原來，學弟多年前便已離婚，為了孩子，他們夫妻偶爾還是會聯絡見面，只不過，彼此之間的互動，就連最為普通的點頭之交都不如，更別說是一個友善的擁抱了。

我那老母卻是西化最快的奇葩。曾幾何時，只要我外出，她總要主動地來擁抱我，並在我的臉上親一下，外加一句，兒子我愛你。我覺得有點肉麻，老婆卻正色地跟我說，難得母親學會以肢體語言來表示她對兒女的關愛，我應該感恩才是，我趕緊點頭如搗蒜。

後來我又發現，母親的擁抱動作，並不是局部性的投射在我身上，無論是面對老友、晚輩，她好像與生俱來的，非常自然而真誠地上前擁抱對方，這還真是讓我十分意外。

我從未問過她如何學會的，一直到最近，我慢慢往前追溯，才愕然發現，好像是八年前，老父過身後吧。或許，老伴的離世，給了老母某種即時的啟發，讓她體會出，也唯有真切地擁抱，才能準確無疑地將自己的善意，直接了當地傳遞給想要關懷的對方吧。

身為母親的兒子，我還無法如母親這般，將擁抱替代所有的千言萬語。日前在北京，見到老友時偉，一向靦腆的他，居然在相會與分手時，主動的跨前一步，給了我不是太用力的擁抱。我有點訝異，但還是十分歡喜，原來，「給我抱抱」不只局限在與小朋友的玩耍上。某些時刻，擁抱有如院子裏傳來的桂花香，你不必刻意尋找，它就環繞在你身邊。關鍵是，你真心實意的感受並接受了嗎？

本文作者為《點燈》節目製作人、點燈文化基金會董事長