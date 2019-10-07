親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

NBA「挺香港」風波：中國暴怒，舉國制裁休士頓火箭隊

「收掉自己的店不容易」 林昆鋒：最終宋楚瑜會出來選　

學習擁抱

2019-10-07 09:14講義雜誌

分享
【文／張光斗】

近二十年前，我在中視頻道，為聖嚴師父製作了一個名為《不一樣的聲音》談話性節目，邀請各行各業的傑出人士，與聖嚴師父對談大眾所關心的話題。

有一集，邀請的特別來賓是丁松筠神父。丁神父走進攝影棚，一見到師父，就上前給了師父一記熱情的擁抱，並開心地以英文說道：「喔，我的兄弟。」最讓我意外的是，師父也跟著回道：「喔，我的兄弟。」

如今，兩位智者都已離我們而去，但是那個令人難忘的一幕，卻十足說明了智慧與慈悲，是跨宗教跨領域的。擁抱，也佐證了一切。

對於東方人來說，以肢體語言─擁抱，來問候親友，就像是說出「我愛你」三個字，說有多彆扭，就有多彆扭。不過，透過電影、電視等媒體的薰陶，加上長期西化的影響，擁抱，慢慢在我們生活的周遭，開始蔓延。

多年以前，與家人們聊天，我與母親成為姊妹們圍剿的對象，她們一口咬定，母親太過偏心，心中只有我這個兒子，而且偏心到無可救藥的程度。母親率先豎起白旗，點頭承認，說是只有一個兒子嘛，沒有辦法啊。我頑強抵抗，指出從小到大，我被母親痛打的次數，是她們幾個加起來的總數，再乘上無數倍。她們得理不饒人，繼續咬定，我就是皮，就是禍頭子，不打我打誰？

我不輕易認輸，再次狡辯道，若說母親偏我，為何我的記憶中，從沒有在母親懷裏撒嬌耍賴的印象？不都說獨子最得疼嗎？這也是獨子的專利不是？

還沒等到娘子軍們的反撲，母親率先發難，當場大哭起來，邊哭邊數落我道，真是沒良心啊。母親說，我從小就難帶，不是支氣管炎，就是腸胃炎，小兒科診所裏，我的病歷落起來，要比我的身高還要高，有時候半夜抱我去急診，連拖板鞋都來不及穿，打著赤腳就往診所狂奔。

我無辜地看著涕泗滂沱的母親，還在狡辯著：沒錯呀，我的記憶裏，真的沒有被母親擁抱在懷的畫面啊。帶領攻勢的大姊趕緊跟我比了個住口的手勢，他擔心母親要真的傷心了。

事後，我反省，我大概是使用不可靠的記憶在修理自己。或許，遭到母親痛揍的皮肉之痛，烙印太深，反倒把母親對我的溫柔疼惜，全都推入了另一個密不通風的黑暗角落裏。

曾經聽說過好幾個類似的故事，我將故事綜合編劇在一個單元劇裏。一個女孩子，自小遭到繼父的性侵，自此厭惡任何人加諸在她身上的碰觸。後來遇上了一位她喜歡的對象，也開心的結婚了，卻在新婚之夜就抗拒丈夫釋出的體溫，而後，不但因此離婚，還罹患了難治的絕症。這個單元劇，我將劇名定為《擁抱》。

面對擁抱的動作，一旦對方是女性，就要分外的留神，千萬不可給對方留下任何輕浮感覺，那就過於低級了。

往往，中年以上，或是較為熟識的女性，自我防衛的意識較為薄弱。我有時碰到此一類型的女性，還是儘量將上半身與對方保持一個適當的距離。相對的，如果是年輕的女性或是晚輩，你在擁抱的當下，可以明顯感受到對方的靦腆與自持，這反倒好，只要在狀似擁抱的連續動作裏，快速且輕拍對方的肩膀，就可識相的拉開彼此的距離，全身而退。

我有兩個小孫子，一女一男，彼此相差不到一歲。小的男娃，從小就熱情到家，要他跟你頭碰頭，給你一個抱抱，他立刻就會跑到你面前，如禮行儀。較大的女娃天生害羞，是屬於慢熟型，要求她給你一個擁抱，就算她的父母說破嘴皮，不願意就是不願意，絲毫無法勉強。於是，我們反倒安慰她的父母，這樣好，自小就知道愛惜羽毛，懂得保護自己。

我後來跟他們玩起遊戲。趁著男娃來抱我，故意用力使勁，然後跟他說，不叫救命就不放手，他一大喊救命，我就放過他。小姊姊看我們玩得歡快，主動走過來，也說要玩，我一抱她，她就開心地狂喊救命。從此以後，這成了我與他倆的通關密語，只要一聲令下，來玩救命，他倆立刻狂奔而來，誰也不輸給誰。也因為如此，他倆便都學會了，給長輩一個愛的抱抱，就是最為貼心的大號禮物。

我與我家的另一半，不習慣在人前曬恩愛。某天一早要搭乘飛機出國，勞駕一位學弟開車載我到桃園機場。車來了，老婆送我到門口，行李置放到後車箱後，老婆很自然地與我一個擁抱，叮囑我沿途要當心身體。車子開動後，學弟忽然有感而發，他說，他好羨慕我與妻子間的互動，他認為我與妻那幕擁抱的場景，讓他感慨良多。原來，學弟多年前便已離婚，為了孩子，他們夫妻偶爾還是會聯絡見面，只不過，彼此之間的互動，就連最為普通的點頭之交都不如，更別說是一個友善的擁抱了。

我那老母卻是西化最快的奇葩。曾幾何時，只要我外出，她總要主動地來擁抱我，並在我的臉上親一下，外加一句，兒子我愛你。我覺得有點肉麻，老婆卻正色地跟我說，難得母親學會以肢體語言來表示她對兒女的關愛，我應該感恩才是，我趕緊點頭如搗蒜。

後來我又發現，母親的擁抱動作，並不是局部性的投射在我身上，無論是面對老友、晚輩，她好像與生俱來的，非常自然而真誠地上前擁抱對方，這還真是讓我十分意外。

我從未問過她如何學會的，一直到最近，我慢慢往前追溯，才愕然發現，好像是八年前，老父過身後吧。或許，老伴的離世，給了老母某種即時的啟發，讓她體會出，也唯有真切地擁抱，才能準確無疑地將自己的善意，直接了當地傳遞給想要關懷的對方吧。

身為母親的兒子，我還無法如母親這般，將擁抱替代所有的千言萬語。日前在北京，見到老友時偉，一向靦腆的他，居然在相會與分手時，主動的跨前一步，給了我不是太用力的擁抱。我有點訝異，但還是十分歡喜，原來，「給我抱抱」不只局限在與小朋友的玩耍上。某些時刻，擁抱有如院子裏傳來的桂花香，你不必刻意尋找，它就環繞在你身邊。關鍵是，你真心實意的感受並接受了嗎？

本文作者為《點燈》節目製作人、點燈文化基金會董事長

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

遺忘的藝術

2019-10-07 09:14

阿娣與外婆的邂逅

2019-10-07 09:14

便祕免煩惱

2019-10-07 09:14

曾野綾子的婚姻相處學

2019-10-07 09:14

隨身三寶

2019-10-07 09:14

手繪廣告走出夕陽 又見曙光

2019-10-07 09:14

二舅的高麗菜飯

2019-10-07 09:14

擁有真正的勇氣

2019-09-06 14:57

吃飽再面對

2019-09-06 14:57

怎樣才稱得上「偉大的人」呢？

2019-09-06 14:57

心畫

2019-09-06 14:57

生命的意義

2019-09-06 11:21

七塊美金的生魚片蓋飯

2019-09-06 11:21

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

幫助少年兒遠離空虛

2019-08-08 10:47

亂流並不可怕

2019-08-08 10:47

喝咖啡別忘保護鳥

2019-08-08 10:47

十全老人

2019-08-08 10:47

繫上紅紗線的果樹

2019-08-08 10:47

如何面對逐漸老去的父母

2019-08-07 16:06

酸菜麵

2019-08-07 16:05

阿里山小火車與我

2019-07-08 09:57

解讀自戀型人格

2019-07-08 09:56

用「痧」做基本自我診斷

2019-07-08 09:55

貓頭鷹情緣

2019-07-08 09:54

牽阿嬤的手

2019-07-08 09:41

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

善良才是一個人真正的高貴

2019-07-08 09:38

遠距離的親情

2019-07-08 09:38

道草

2019-06-06 09:16

死了一個年輕拳手之後

2019-06-06 09:15

友情萬萬歲

2019-06-06 09:14

生命中的鐵道時光

2019-06-06 09:14

矽谷的臘腸滋味

2019-06-06 09:13

取名的魔咒

2019-06-06 09:11

從繪本認識多元價值

2019-06-06 09:10

藏在心上的粽子

2019-06-06 09:08

勿輕忽菸害

2019-05-10 09:58

沉默

2019-05-10 09:58
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

習大惠台統戰政策推銷員：留學補習班

2019-10-02 16:26

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top