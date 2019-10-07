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二舅的高麗菜飯

2019-10-07 09:14講義雜誌

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【文／徐正雄】

最近高麗菜盛產，賤價傷農，買了一顆回家料理。

老薑切碎加油爆香，待薑末微焦丟一顆雞蛋拌炒，蛋成形後，再撒鹽巴（或醬油）和切成小塊的高麗菜快炒，等高麗菜「妥協」，顏色轉深竄出香味時，再加入白飯，慢慢炒勻，就是一道「鄉味十足的高麗菜飯」。

第一次吃高麗菜飯，是六歲寄居外婆家時，二舅趁外婆不在炒給我吃的。當然，那時二舅做工沒那麼細，就是把高麗菜炒熟加入鹽和白飯拌炒，然而，那香噴噴的滋味，令人難忘。

除了高麗菜飯，二舅也曾偷煮外婆準備過年用的臘肉給我吃，那肉不知用了什麼醃料，煎起來香味四溢，相信連天上的神仙都不免心動。二舅雖然大我十多歲，我們之間卻沒有隔閡，總是一起行動。二舅睡覺時，很喜歡弓身將我攬在懷裏，當時，那是寄居外婆家的我，父愛的替代品。

兩年後，離開外婆家，慢慢和二舅疏遠。

後來，聽到關於二舅的，都是一些負面的消息，隨著年紀增長，二舅也走出了我的生活，直到五年前，回家幫忙賣菜，二舅這名詞，才重新出現在我的生命裏。

因為魔鬼的糖果，二舅很長一段時間失去自由，之後，二舅到建築工地打工，兼做資源回收。我們都很欣喜二舅終於回到陽光下，直到母親得了憂鬱症，我才知道，這些年來，二舅為了魔鬼的糖果，不斷跟母親要錢，若不從，就到攤位騷擾母親，讓她不能做生意。

母親為了娘家，十五歲就出嫁，身為人媳人妻人母之後，仍不忘照顧娘家，說她是二舅阿姨們的恩人也不為過，然而，二舅卻如此對待她。

才多久，母親一頭烏黑的長髮全褪色了，原本樂觀的她，害怕人群、拒絕外出，整天窩在角落像一隻淋濕的鳥。為了養病和避開二舅，母親四處為家、遠走他方，只好換我回去賣菜。

那天，圍上做生意的錢袋，忙著招呼客人時，一位路過阿伯開口跟我說話：「阿雄，你現在在做什麼？」

因為對魔鬼的糖果上癮，二舅變得又老又黑又瘦小，整個人大概縮水了兩個尺寸，外形變得十分陌生，是聲音讓我認出他。社會經驗告訴我，二舅那句問話是借錢的鋪陳，我冷冷地回應他：「跟你一樣，沒工作。」

我的答話，讓我們之間的關係迅速結凍，一位客人靠近，等我忙完時，二舅已不知去向。

母親為了賺更多錢，幫助娘家，沒讀過書的她到北投當那卡西歌手，全家難得一起出遊，地...
母親為了賺更多錢，幫助娘家，沒讀過書的她到北投當那卡西歌手，全家難得一起出遊，地點是桃園慈湖，因暈車，每個人臉色都不太好 (照片／徐正雄)
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魔鬼的糖果，讓疼我的二舅變成這樣，傷害了最愛他的人，什麼鬼話都編得出來，街坊鄰居都上過當，無錢可借時，連自家鐵窗、家電都可以打壞、肢解，拿去當資源回收賤價出售。我知道二舅內心其實很善良，但，要命的是，他帶有一點懦弱，就是這一點雜質，讓他變成魔鬼的奴隸。

兒時，那個溫暖寬闊的胸口，如今變得陰暗而狹窄，關於二舅，我還能回憶的，大概只剩那盤香噴噴的高麗菜飯了。

後記：

二舅多年受毒癮所苦，因債務流浪於公園。幾年前的某日，清潔員看他躺在原地多天，發現時已死亡多天。

講義雜誌

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