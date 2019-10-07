手繪廣告走出夕陽 又見曙光

分享 facebook 【文／Jamie Lauren Keiles；節譯／呂玉嬋】

在低成本的乙烯基塑膠繪圖機出現之前，大幅手工繪圖是美國標準的都市廣告。手繪廣告就像水電功夫或紋身手藝，透過非正式的學徒制度代代傳承。

到了一九九○年代中期，當龐克小子林達爾（Paul Lindahl）開始夢想畫廣告時，新畫家的機會卻已經非常稀少，他勉強找到了一份畫圖工作，可惜最後遭到開除，因為他在市區亂塗鴉。

接下來，他到美國各地僅存的幾家手繪廣告公司尋找機會，然後不停重複亂畫被開除的情節。他不氣餒，始終堅持留在這一行，套用一句他自己的話─追逐這條垂死之龍的尾巴。

與許多長年失業的人一樣，林達爾最後創業了。二○○四年，他與兩名夥伴在布魯克林一處車庫成立Colossal Media，標榜純手工繪圖，此時連乙烯基塑膠繪圖機都已經被價格實惠的數位印刷取代了。

然而，認真經營幾年後，林達爾的手繪廣告贏得了較為保守品牌之信任。林達爾認為，這要歸功於他們一絲不苟的品質，當然，還有可貴的機緣。在二十一世紀頭十年，文青文化興起，他們偏愛DIY與在地商品，把過時與道地畫上等號，間接復興了夕陽產業，比如屠宰、木工，當然還有手繪廣告。

當社交媒體平臺影響力竄起後，愈來愈多企業品牌希望產品與有意義的體驗聯繫起來，於是愛迪達、可口可樂、高古軒藝廊與許多法國時尚名牌都成了林達爾的客戶。

吊在高處繪製巨幅壁畫並不容易。在畫室，你可以退後一步檢查自己的作品，但在吊車上，你只能近距離繪製大面積圖案，幾下錯誤的揮筆就能立刻把壁畫推入恐怖的境界。然而林達爾最大的希望就是把廣告變成藝術，讓民眾駐足欣賞。

林達爾的員工中，有一半的人出身藝術學校，一半沒有傳統的藝術經驗，而是抱著極大的幹勁加入。林達爾說，如果應徵者有一顆努力的心、有毅力、有願望，並且有生活經驗支持其願望，他就有辦法讓對方成為一名出色的壁畫繪師。