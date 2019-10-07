隨身三寶

分享 facebook 【文／暴躁兔女王】

我是一個手弱女，出門最怕帶一堆東西重得要命，所以我的外出包包裏裝的東西十分簡單，絕對不帶用不到的東西出門，但我的隨身三寶卻萬萬不能沒有。

一寶：女孩的手帕

手帕啊，是個看起來、聽起來都微不足道的小東西，現在還會隨身攜帶手帕的人，怕也是不多了吧。甚至如果說要買手帕，應該有很多人會一時想不出來要去哪裏買。

可這些微不足道的小東西，卻是讓生活更美好的小幫手。

我是怎麼知道手帕好用的？嘻嘻，是向京都女人學來的。

某一年我去京都，坐在鴨川岸邊野餐，旁邊坐了一組京都女子也在野餐，她們笑聲盈盈地從包包裏取出漂亮平整的手帕，把手帕當作口布一樣鋪在自己膝上，拿出食物來野餐，也用這手帕擦手、擦嘴。

我的天啊，人家簡直跟岸邊的櫻花一樣優雅明亮，相較之下坐在隔壁的對照組我只能用塑膠袋墊著食物，用很有廁所感的面紙擦嘴，然後看著被我揉成一坨餛飩狀的面紙團，突然感覺自己好暗沉、好「掉漆」。我離開鴨川後，立刻去旁邊的百貨店買了兩條手帕。

手帕第一好用之處，是可以優雅從容的擦汗和擦乾手。有沒有用面紙或衛生紙擦個汗結果黏了白屑屑在臉上的糗窘經驗？請改用手帕，不但比面紙更吸汗，而且絕不會留下「掉漆」的白屑屑。

在外頭上廁所洗完手，與其一雙濕手在那邊亂甩，或是跟人家排隊使用很吵又烘很久都烘不乾的烘手機，還不如從包包裏輕快取出自己的手帕來擦手，也能減少一次性擦手紙對環境的不友善。

大一點的手帕可以充作便當包巾，連帶讓吃便當的心情也變好。出門在外若臨時買了什麼東西也可以用手帕包。在車多的地方，像是在馬路中間的公車專用道，空氣非常糟糕，手帕就可以拿出來當口罩用。工作中若有些精神不濟，在手帕裏滴兩滴茶樹或薄荷精油，放在鼻前深呼吸，精神便能為之一振。下雨天時，手帕還能為你擦乾被雨打濕的小腿或外套。

分享 facebook 現在我擁有的手帕數量是七條，正好是一周七天都可用的分量。每天回到家，從包包裏取出用過的手帕，再換入一條乾淨的手帕，這樣就不會忘記帶。

我的手帕每天換洗，洗得乾乾淨淨，用熨斗燙得平整，四四方方摺疊起來收納，每天都能舒適使用。

親愛的手帕，當然不能夠揉成一團隨便塞在包包裏，這樣拿出來的時候會是一團令人心酸的鹹菜乾，用起來怎麼會有愉悅感呢？

手帕用完可以摺回原本的方正，好好地放回包包。如果包包裏有小間隔，或是帶一個小布包來裝手帕就很理想。

二寶：四季的圍巾

我的脖子怕冷，但又不喜歡穿高領的上衣，於是不論四季，出門必帶圍巾。

因此，圍巾在冬日裏，是羊毛圍巾或披肩，夏天則成為透氣的亞麻圍巾。

即使出門時不冷，但若變天起風或進了冷氣開得很強的地方，包包裏的圍巾就立馬能登板救援。脖子涼圍脖子，手臂冷圍手臂，夏天穿短褲迷你裙坐著時，圍巾也能蓋著防春光外洩，或蓋著腿防蚊子咬。

旅行的時候更是不能沒有，飛機上的毛毯質地很粗、會刮臉而且有漂白水味，冷氣又開得特強，我一定得帶著自己的圍巾才行。旅行途中保暖很重要，著涼就容易感冒，出來玩兒還鬧不舒服，多掃興。

圍巾可以摺小放進包包收納，不過我更喜歡把圍巾繫在包包上，像是包包的裝飾品，也比較不會被包包裏的其他東西勾到。圍巾還有一功能，就是有些包包或購物袋開口較大或沒有拉鏈，若不想讓陌生人看見包包裏的東西，我會用圍巾蓋上，別人就看不見，能保有自己的隱私。哎唷，真的有點神經質，但常常在搭很擁擠的公車或捷運時，會跟陌生人擠得前胸貼後背，還是顧好自己的東西為妙。

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三寶：我的隨身水瓶

自己隨身攜帶水瓶的習慣已經持續數年，一開始只是單純不想買塑膠瓶裝水或飲料，後來我的身體自己漸漸變成一個不喝冷水的人，於是一年四季不論冷熱，我出門都自備裝滿自家溫開水的保溫水瓶。

換過幾個牌子之後，才遇到合我心意的保溫水瓶。瓶身內外皆為不鏽鋼，內無塗層，外無花俏顏色烤漆，瘦長輕盈，好握又不占地方，而且保溫、保冷的效果十分卓越。

有時候我去咖啡館看書或工作，會請店家把咖啡裝在我的保溫瓶裏，不論是熱咖啡或冰咖啡，都比裝在普通杯子裏更能維持溫度，沒有比不冷不熱的咖啡更教人憤怒了。