便祕免煩惱

分享 facebook 【文／Jane E. Brody；節譯／呂玉嬋】

長年便祕的問題太過普遍，很少有人願意主動提起，通常只會在健康檢查時勉為其難向醫師報告。

腸道權威專家瓦爾德指出，只有少數飽受便祕之苦的人會尋求醫療協助。如此一來，便祕問題往往難以獲得有效改善，對於便祕的起因、影響和治療，一般大眾通常也有諸多誤解。

在大多數便祕的例子，基本的簡單治療就能發揮作用。如果情況較為複雜，比方涉及骨盆肌肉收縮問題，目前也有效果不錯的治療方法。

長期便祕可能伴隨其他健康問題，比如腫瘤、巴金森氏症、多發性硬化症或新陳代謝問題（像是甲狀腺功能低下或低血鎂症）。

便祕也可能是用藥副作用，抗抑鬱劑、抗癲癇藥和抗組織胺都可能導致便祕。前不久，瓦爾德在《美國醫學會期刊》回顧相關研究，指出多數人對於便祕深信不疑的觀點並沒有醫學證據。

比方說，有人堅信，無法每天清空腸道，身體就會吸收消化一半的食物所產生的毒素，導致所謂的「自體中毒」。自體中毒會引發許多病痛，包括高血壓、關節炎、動脈硬化和各種癌症及皮膚病……等。因此，他們誤以為每天排便才較健康。其實，目前並沒有證據證實滯留在腸道的食物會累積毒素。

以醫學觀點來說，每周排便少於三次，或者糞便乾硬，排便不易，才能稱之為便祕。

我念大一時，就碰過這個尷尬問題。我的醫師列出「容易便祕」的食物清單，要我儘量少吃，包括白米、精緻穀類、乳酪、巧克力和未成熟的香蕉，都在他列出的清單上。更重要的是，他還告訴我多吃以下的食物：豆類、全穀類、全麥麵包、蔬菜、水果和堅果。根據我個人經驗，多吃高纖食物，確實能夠有效避免便秘。醫師也建議我，晚上睡前一杯水有助軟化糞便，醒後一杯水則能促進腸道蠕動。

遵照這些建議，我多年來從沒依賴過通便劑。大眾對於通便劑一類藥物存有許多迷思和誤解，瓦爾德指出，很多人以為長期使用通便劑會影響結腸的正常功能，久而久之養成對藥物的依賴。

沒錯，長年濫用具有刺激性的通便劑會傷害結腸神經和肌肉。不過，多位專家表示，根據可靠的研究結果，按照建議用量適時使用通便劑刺激腸道，並不會傷害到結腸。

除了通便劑外，還有其他有效且溫和的通便方式，運動就是一個。另外，養成定時如廁習慣，一有便意就去排便也是不錯的方式。很多人跟我一樣，發現早晨一杯熱咖啡也能促進腸道蠕動。

年紀較大的人，如果遇上便祕問題，不妨以纖維補充劑彌補膳食纖維之不足。不過，瓦爾德強調，如果便祕起因是肌肉無力或緊張問題，膳食纖維非但沒有助益，可能還會幫倒忙。