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阿娣與外婆的邂逅

2019-10-07 09:14講義雜誌

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【文／王翔正】

外婆是一位勤儉持家及愛物惜物的人。此等賢淑的特質從家裏陳舊櫃子內十年如一日的餐具便可略知一二，碗盤餐具內外保持得完好如新且絕無水漬殘留，「不隨意浪費拋棄」更是外婆長久以來所奉持的處世價值。

隨著時日漸增，外婆器官機能日益衰退，身體新陳代謝不如以往，雙腳水腫不良於行，白天承租隔壁店面、經營美髮的阿姨還能就近幫忙照顧，但夜晚一到，舅舅們跟母親便十分擔心獨自居住的外婆。

「聘請外傭」成為母親與舅舅們盡孝道最直接的方式，俾使分擔外婆的日常勞務，減緩身體的疲累。惟外婆憑藉左鄰右舍相傳的耳語，長期對外傭存有不良印象，始終堅持不讓子女多花錢。

經歷無限次與外婆溝通會戰，甫得到尊貴的首肯，透過外勞仲介公司的媒介，聘請一位來自印尼的外傭阿娣。阿娣初來之時，中文不甚流利，更遑論外婆需要以臺語溝通，有一段時間外婆與阿娣雙向溝通，處於以「比手畫腳」互動交流，簡單的問話霎時間變成複雜的肢體，讓旁人看了不禁莞爾。

一大早，阿娣從打掃、拖地開始一天的工作，馬桶、地板、窗戶皆是不放過的標的物，讓外婆著實輕鬆不少，只需要當個現成的指揮官。外婆因末梢血液循環不佳，導致時常手腳水腫，阿娣一有空就幫忙推拿活絡經脈，幾個月下來，全家人已把阿娣當作自家人一般看待。

端午佳節，在印尼從未看過肉粽的阿娣，覺得新鮮生趣，想一起學上幾手，外婆坐鎮指揮下，三兩下將粽子包得有模有樣。那年的粽子擁有獨特的味道，月桃葉內包覆著糯米、花生、三層肉、蛋黃、油蔥……等，甚至還會放入干貝增加奢華感，一顆顆蔥綠的粽子成串後，浸入古式磚造的大爐，當柴燒、葉香與米香充斥空氣時，粽子隨即出爐，翻開月桃葉，飽滿剔透的完美三角形映入眼簾，吃起來格外有外婆的愛心與用心。

經歷過民國初年農村社會勞動的苦日子，長久勞作的累積加上親力親為的個性早就讓外婆身體不堪負荷，器官機能退化十分嚴重，導致外婆頻繁進出大醫院，母親亦焦急地帶著外婆全臺灣找良方。外婆生病後時常半夜便溺與嘔吐，阿娣不時驚醒起床賣力地替外婆打理，儘管協助的日子辛苦，一次閒聊中，阿娣說：「阿嬤為人和善，希望阿嬤身體趕快好起來。」

一年凜冽的冬天，外婆不敵病魔的侵蝕而辭世，還記得外婆被救護車送返家時，阿娣也在一旁流淚啜泣。縱然阿娣是個外傭，可是陪伴外婆人生的道路上，朝夕相處常伴左右，從南到北閒話家常，生活緊繫、兩心緊靠更像親密家人，最終這段美麗的邂逅留下感人的扉頁，永久傳頌。

講義雜誌

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