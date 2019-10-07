遺忘的藝術

分享 facebook 【文／Lauren Christensen；節譯／呂玉嬋】

法國畫家和作家吉洛（Francoise Gilot）年近百歲，一生成就斐然，除了作畫，也寫書、設計服裝與舞臺布景。她最為世人所熟悉的人生經歷，是與畢卡索交往十年，還未婚為他生下兩個孩子。

受訪時，被問及她與畢卡索共度的歲月與他們作品之間的比較時，她狡黠地笑著回答說，有時下雨了，就會需要一把傘。

然而，吉洛幾乎沒有在那把傘下生活過，儘管與畢卡索的關係留下了難以否認的生命痕跡，吉洛始終努力維持自己在藝術界的獨立存在。

一九二一年，吉洛在巴黎郊區出生，母親是藝術家，父親是農學家。一九三八年，她從索邦大學畢業，而後進入法學院，但是大半時間都拿來從事藝術創作，最終放棄了律師一職。

一九四三年，她在巴黎遇見了畢卡索，那年她二十一歲，畢卡索卻已到了花甲之年。在他們交往的大約十年間，吉洛經常與馬蒂斯（Henri Matisse）和布拉克（Georges Braque）等藝術名家往來，不過她聲稱自己的藝術沒有受到任何人的影響。一九五三年秋，吉洛結束了這段關係，畢卡索勃然大怒，畢竟她是唯一一個主動離開他的女人。於是，他把她趕出巴黎，慫恿巴黎藝術界與她為敵。

前不久，吉洛將一九七四年至一九八一年在旅途中完成的速寫集結出版，她以抽象的圖像刻畫出印度、威尼斯和塞內加爾的獨特氛圍。書中除了水彩畫以外，還有細膩優雅的文字，吉洛認為，顏色、文字與形狀能夠交互使用，如果你能用文字思考某件事，那麼也能從圖像中看到它。

吉洛說，藝術不是來自四周，而是出自內心 (照片／紐約時報提供) 分享 facebook 她的女兒恩格爾表示，如果仔細觀察她的作品，可以看到她生命中的所有人，所有的朋友，所有的男人，所有去過的地方；你也能真切感受到她經歷的情感以及吸引她目光和記憶的東西。

有趣的是，大多數藝術家利用素描本幫助記憶，留下日後轉為作品的素材，吉洛則認為速寫的目的是遺忘。她說，她就想把眼睛所看到東西從腦海抹去。