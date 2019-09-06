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心畫

2019-09-06 14:57講義雜誌

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【文／許悔之】

在台積電慈善基金會董事長張淑芬的畫室中，我端詳她如此目光炯炯的注視著紙面，像獅子搏兔、全神貫注，先是用排筆塗色，然後她從顏料碟裏，直接抓取了一團混了鹿膠和水的「洋金」，就用手掌、手指抹塗在畫面，充滿了決絕，彷彿「非如此不可」；那種決絕，猶如一位道人在懸崖邊禪坐，立誓「今天若不證悟絕不起身」那般的絕不後退。

她取了墨，端詳著角度，石火電光之間，潑灑在一張大約一百多號尺寸大小的日本「高知麻紙」上，墨痕噴濺點點，覆蓋在我原先的墨跡之上。

原先面對這張紙，是因為她說：「我們來合畫一件作品吧。」但我充滿踟躕，她是一位氣場很強的人，雖然我們彼此友善，但我內心卻生起一種被震懾的恐懼。

我回想起這一生自己心所想生的傷害與之後努力的修補，決定要以墨痕表達。因為從沒有面對這麼大張的紙，我像是籠中之鳥被釋放，面對偌大的天空，竟不知如何展翅飛。

粗放的筆觸、溫柔的筆觸、濃厚的墨塊、飛白般的刷痕……，我逐漸專注下來，在一張大紙上，想把心思心念於一瞬間統合—情動於中，透過手透過筆，把它表達出來。「這不是一張畫，這是此生，我自己的精神分析……」但這樣的自我對話，只有一瞬間，我就陷入若有想、若非有想那種出入自如，把自己的身心愛染，透過墨跡墨痕，如同一種自動書寫（Automatic Writing），而完成了一紙「墨的寓言」……

作品只有完全一半，張淑芬開始加墨、潑墨、添色；我們並沒有使用語言，有一點像是以心印心，全然信任的把作品交給對方完成。「夢裏明明有六趣，覺後空空無大千」，說的是「諸法空相」、「一切法從心想生」，我的心中想了這些。

「心是工畫師，能畫諸世間」，是說心生萬法；創作者面對空白的一張紙，不也是如此？紙上偶然留跡痕，墨跡是心跡，畫是心畫—從心所出，反照自心。

張淑芬次第的把「洋金」加在她認為該加上的位置，然後停頓了良久，復又取出一種美麗顏色的色粉，在畫面中加了一點點紅、一片片紅，紅色加在畫面的時候，我幾乎要掉出眼淚—她知道前半段我所畫的是「傷害」啊！她讀取了我的心，並且用金色串縫之前我以墨痕表達的「苦痛」，最終收束於畫面的一點紅、二抹紅，一片丹心相映紅。

如同眾生皆有一顆心啊。在畫面中，也如同含苞的花蕾了，是春天的花訊，也是心本不生不滅的印記。

她起身，站起來看我，露出赤子般的笑靨，那是我們合作的一件作品。

我遂援筆寫字，將這件作品命名為〈傷害與修補，入佛法大海〉，我取得了張淑芬的同意，陸續把這件作品托底，做成裱板，加入我在「佛光緣美術館」總館的個展中，做為與佛法、創作有關之因緣記錄，這應該是這件作品最好的面世方式了。

本是空空一張紙，因心生出跡與痕，敷加了墨點和色彩，傷害，就可以得到修補的力量；對於張淑芬和我而言，幸值佛法，佛法就是心法，〈開經偈〉說：

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

生而多苦，佛法一直都在，如同良藥，要願意入口，才能救治，佛法所謂「難遭遇」，指的是「信，願，行」；佛法如大海，非信不能入。信佛，就是相信自己心的力量可以與佛是一，如此，不會更多，也不會更少。

張淑芬、許悔之合作〈傷害與修補，入佛法大海〉，日本高知麻紙，墨、洋金、色粉，15...
張淑芬、許悔之合作〈傷害與修補，入佛法大海〉，日本高知麻紙，墨、洋金、色粉，152×213cm，2019年 （圖片／佛光山人間通訊社提供）
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我曾經在一篇文章中，說張淑芬是一位空中生妙有的「法華經者」，信佛、願心、行者；不論是慈善公益，還是自己的創作，她總是「制心一處，無事不辦」。

幾次去她的畫室，看到她的作品，不論是油畫、壓克力顏料、色粉之使用乃至於筆墨，我都看到一種道人般的決心和隨心運化；我曾經看過一件她的抽象油畫，瞬間想到「華嚴世界」，這件作品彷佛有一種神力帶領我欲破塵網而去，可望微妙本心。我差點想開口，請她賣我，但自忖以她此刻在蘇富比夜拍等多個地方的作品被收藏狀況，我肯定是買不起的，所以也沒開口。

但在春節過年後，一次她邀我去她畫室，她說：「我要畫一張畫送你。」然後，她完成了一件水墨大作品，送給了我；那是一張畫，也不是一張畫。我不知道，是不是她讀取了我的心，但對我而言，那是她的心畫、心話、心化。

她與我合作的〈傷害與修補，入佛法大海〉就掛在佛光緣美術館總館的牆上，希望並且祝福因緣看到或未看到這件作品的朋友，認識或不認識的，在近處或在遠方的，都可以得到佛法的利益，那智慧與慈悲的雙翼，永不損壞，飛行自在。

本文作者為現任有鹿文化事業有限公司社長。二○一七年起，抄經及手墨作品，陸續參加臺北國際藝術博覽會、上海城市藝術博覽會……等多次聯展

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