怎樣才稱得上「偉大的人」呢?

【文/日野原重明;譯/思謐嘉】

說到偉大的人,我想他們身上都擁有很多眼睛無法看見的事物,因為擁有那些特質,使得他們光芒四射。

那樣的人,能實際為人們貢獻。

當我們擁有財富、地位、名譽、汽車和寶石等物品時,會帶給我們某種幸福或滿足感,因為我們一生追求的就是可以讓我們感到幸福和滿足的事物。可是當我們死的時候,這些事物也跟著全部消失了。

雖然很遺憾,但我們卻一直追逐著這些事物而生存。

因為眼睛看得到,反而使我們忽略了很多眼睛看不到的珍貴事物。其實,那些眼睛看不到的事物,才能真正為我們人生帶來幸福與富饒。讚美詩中,有一首稱為〈奇異恩典〉(Amazing Grace)的名曲,我想你們應該都聽過吧。

其中一段歌詞:

“I once was lost but now am found, was blind but now I see.”

我曾經一度迷失過,但如今已被找回。曾經雙眼盲目,但如今已清晰能見。

我認為,歌詞所描述的人,並非真的眼睛看不見,而是眼睛看得見,而心卻是盲目的。因為眼睛看得見,反而導致看不見重要的部分,不懂得要感謝自己被賦與的生命,反而迷失在正道之外。從太古時期直到現在,人類就是這樣的存在。

一個懂得感謝自己被賦與了生命,並為別人奉獻時間的人,更進一步地說,就是懂得「時間就是金錢」道理的人。因此,他們能將獲得的金錢(時間)奉獻給別人,我認為那樣才是真正偉大的人。

應該說不是怎麼使用「獲得」的事物,而是如何使用「被贈與」的事物。依據那個使用方法,我想就能決定真正的偉大,也就是人生的精彩程度。