擁有真正的勇氣

分享 facebook 【文／稻盛和夫；譯／巫文嘉】

無論運動競賽或在人生路程上，求勝鬥爭的心很重要。真正具有膽識、毅力的人，是能虛心傾聽上司及前輩的意見，進而坦率地修正自己不足之處的人。真正有好勝、鬥爭心，且具備勇氣的選手，平日為人忠厚老實，但是，一旦上場比賽，卻有不畏生死、全力拚搏的鬥志。無論在生活、工作或踢足球，如果擁有這種坦率的心與真正的勇氣，就能成長茁壯。

關於勇氣這項特質，有則故事想跟大家分享。有位人物名叫大場滿郎，他是全世界首位單獨徒步橫貫北極與南極兩地的第一人。當時，大場先生預定橫貫南極洲時，第二電電公司曾接受他委託器材贊助的申請。

不久，自南極平安歸來的大場先生前來拜訪，向我致謝。我對他的表現表示欽佩，「你橫貫了北極、又穿越了南極，進行這麼多次的挑戰，真是勇氣十足啊。」聽我這麼稱讚，大場先生回應，「不，我才不具備什麼勇氣呢。其實我個人是非常膽小的。」

根據大場先生的說法，看似勇氣十足、勇往向前的冒險家，每個人都曾在冒險途中遭受挫敗。但是如果無法做到小心翼翼、戰戰兢兢，是無法活著回來的。

聽完他這番話，讓我想到，「其實無論冒險、經營公司或開發技術，所依循的道理，都是一樣的啊。」也就是說，能夠完成某項成果的人，其實行事都相當謹慎小心，看似膽小怯懦，卻會為了預防萬一而進行周全的準備。

本文作者為京瓷企業、第二電電創辦人