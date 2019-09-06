七塊美金的生魚片蓋飯

分享 facebook 【文／黃美惠】

我這輩子第一次看到的沙西米師傅是我大姊，不是什麼日本料理店的廚子。

我大姊比我大了十五歲，媽媽四十三歲的時候過世，家裏有七個小孩，我爸就叫讀初中的大姊不要念了，留在家裏幫忙照顧六個弟妹。

家裏常常買魚、吃魚，我最初的記憶就是早餐吃魚市場剛買回來的白帶魚煮味噌湯加豆腐。有時候魚很新鮮又大，我爸就會叫大姊在家把魚肉從中間的骨頭片下來，自己在家吃生魚片。有時候有芥末，沒有芥末就把薑磨碎代替。記憶中也吃過嘉臘魚生魚片，臺灣話叫「花飛」的鯖魚生魚片也吃過。或者有人會怕腥，我們都不怕，因為魚很新鮮吃了也沒事。後來發現日本人也這樣吃。

後來改成買生魚片回家吃，用薄薄的竹片或木板片包著的沙西米，是從小到大熟悉的美味。

記得要移民來美國前兩年，有一位同事已經先有綠卡常常跑美國，而且親戚住在灣區，他回去跟我預告說，舊金山的生魚片很豐盛而且價錢並不高，切得又厚，很澎湃。這令我非常的嚮往。

可是來美國住了二十年，從好日子過到壞日，這是指生魚片而言，現在已經不再有又厚又新鮮價錢又好的生魚片了。

大約十年前，家裏附近開了一個大型的日本超市，總店是在夏威夷。這對我實在是一個重要的里程碑，因為生魚片來了。

我慢慢發現，切下來的邊邊角角生魚，可說物廉價美，Chirashi就是把這些取下來的不好看的邊角魚肉，鋪在微甜微酸的飯上，雖然通常只有鮪魚和鮭魚兩種，再加上切成碎片的墨魚和海菜，但因為魚很新鮮，味道還是很不錯。賣了這十年，仍然能夠把價錢控制在六點九八美金（約新臺幣兩百一十元），有的時候快打烊之前還再打八折。

有時候吃著吃著這廉價的Chirashi，會想到坐在料理店吃一客二十五美元（約新臺幣七百五十元）的正規Chirashi，除了品項多一點以外，其實也沒有什麼太大差別。

美味又便宜的生魚片 (照片／黃美惠攝影) 分享 facebook 我就想起小時候，十幾歲就開始幫著照顧我們的大姊，硬著頭皮接受爸爸的教育庖魚取肉，然後一家吃得很痛快，就算不是很名貴的魚，也都是美好的記憶。

現在年紀大了，回想這一生，真的很感謝老爸留給我們的遺產，不是什麼土地鈔票，而是一些美味的回憶。

我把今天中午吃的六點九八美金的Chirashi魚肉和米飯分開，發現這家店夥計真的跟老闆有仇，生魚給的真多。

本文作者為媒體人，現旅居舊金山