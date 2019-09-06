大明星不戀光環 開農場養雞種菜

【文／Ruth La Ferla；節譯／呂玉嬋】

義大利女星羅塞里尼（Isabella Rossellini）多才多藝，演戲、製片、寫作樣樣拿手。當她沒忙著這些工作時，就在紐約州一塊十一公頃的土地上養雞、採蜜及種植有機蔬菜。 從雛鳥開始養大的雞，喜歡到處跟著羅塞里尼 (照片／紐約時報提供) 分享 facebook

她一點也不介意把手弄髒。有人來訪，她就帶他們參觀她的堆肥，把一隻拳頭插入堆肥，也敦促訪客這麼做，好感受腐爛草葉所產生的熱。

餵上百隻土雞、火雞時，她也不怕徒手抓起一把蟲乾飼料。這群雞愛極了她，她走到哪裏，就一定跟到哪裏。每周她把雞蛋送到當地的農品交易市場，她非常驚訝，原來雞蛋有圓的、橢圓的、長條的，而且五顏六色都有。為此，她寫了一本小書，記錄從雛鳥開始養育雞隻的過程，內容古怪又直率，一如作者本身的個性。

聊起她起伏跌宕的職業生涯，她同樣口快心直。如她所言，她曾經炙手可熱，不時登上時尚雜誌封面，而且長年擔任化妝品牌蘭蔻的代言人。不過，四十多歲時，蘭蔻與她解約，原因不難理解，因為她不再年輕。六十多歲後，幾乎沒人要找她拍戲或做模特兒，她很務實，重新當起學生，攻讀碩士學位，專研動物行為與保育。

如今，羅塞里尼偶爾還是會在螢幕上出現，不過寫書是她展現創造力的另一個方法。她幽默描述她所養育的五顏六色的雞，認為家禽的羽毛是一種動物服裝，偶爾讓她想起了某名牌的新裝。

在她的小動物園，除了家禽和蜜蜂外，還有三隻山羊、一小群綿羊，以及兩頭笨重到走不動的短腿大肚豬。她與紐約長島土地保育組織Peconic Land Trust合作，不時邀請鄰近孩童與同學或父母結伴參觀。羅塞里尼挖苦道，有的孩子甚至不知道雞蛋是怎麼來的。

羅塞里尼在農場過著怡然自得的生活，而二十多年後，蘭蔻重新發現了羅塞里尼不同一般的美麗與自信，又奉上一紙新合約。