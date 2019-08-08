亂流並不可怕

分享 facebook 【文／慢飛鴨】

搭飛機已是現代人稀鬆平常的經驗，常搭飛機的人，應該都有遇過亂流。說起這樣的經驗有人雲淡風輕，處之泰然，有人則繪聲繪影，說成經歷了一場生離死別般。這到底是怎麼一回事呢？

所謂的亂流，就是氣流（風）的速度或方向快速改變。飛機的機翼必須靠著和氣流相對作用來產生升力，飛機才能飛行；當氣流產生變化時升力也跟著變化，這就是我們感受到的亂流。

起飛、降落階段最常經歷的亂流是熱氣流上升所造成的，熱天的時候最常遇到。主要成因是地表結構不同，以致吸熱程度不一樣。吸熱較快者，會產生比周邊較高的溫度，此時空氣開始上升而產生空洞，其旁邊空氣則流動以補充這個上升氣流產生的空洞，於是空氣就產生擾動。這種擾動嚴格說起來影響的時間並不大，範圍也比較小。

雷雨也會產生亂流。雷雨形成期的上升氣流引發的亂流和前面所說的熱氣流現象相同，但是範圍較大，而且會到達較高的高度。雷雨發展到成熟期後會有降水產生，降水會伴隨下衝氣流，這些下衝氣流同樣會造成亂流。有些雷雨造成的亂流足以讓飛機失控。民航界視雷雨為不可侵犯的猛獸，避之唯恐不及。所幸現代的飛機都有氣象雷達，機師可以經由氣象雷達的顯示來判斷是否延後起降，或是繞道避開。

亂流中規模最大、影響最明顯、最劇烈的是發生在對流層頂附近的「噴射氣流」周邊的亂流。例如在冬天飛越北太平洋的航路上。噴射氣流是因為地球自轉以及地球的不均勻日照造成的強烈氣流，所在的位置和強度會有季節性的變化。噴射氣流因為沒有水氣，氣象雷達無法偵測到，所以又叫「晴空亂流」。晴空亂流通常發生在高空平飛時，大家較沒警覺心，也因此造成較嚴重的傷害。

還有一種亂流是飛機產生的。飛機在大氣層裏飛行，而大氣層就像水一般都是流體。船行經水面把水排開會產生擾動的波紋，飛機飛行也會產生擾動。它是因機翼產生升力時，上下翼面的壓力差所造成，通常產生在機翼外尖端向後、向下延伸，就好像兩條水平的龍捲風拖曳在機翼翼尖的後面。民航界稱它叫做「尾流」。飛機重量愈大，產生的尾流也愈強，所以如果較小的飛機跟隨在大的飛機後面時，不管起飛、下降或平飛都要保持適當的前後隔離。

看來飛機飛行的環境好像危機四伏，但所幸氣象預報的精準度也跟著飛機製造技術一起進步。氣象單位會提供亂流發生位置的預報給機師，飛行路線計畫時也會儘量避開這些區域。

起飛前，機師會先提醒空服員何時可能會遭遇亂流。空服員就可以適時調整服務的流程，以避免在送餐服務的時候遭遇亂流。

如在飛行中遭遇亂流，機師會把飛機速度調整到讓飛機結構較不受損害的速度，如果還是持續有亂流，那麼機師就會申請爬升或是下降以離開現有的高度，通常這樣就可以避開亂流。

成長中的雷雨，也是飛行員避之唯恐不及的怪獸 (圖／慢飛鴨提供) 分享 facebook 現代的飛機建造得非常堅固，可承受非常大的亂流而不致讓結構受損。電影裏那種飛機因為亂流失事的狀況其實是極為罕見的。

我們要怎樣才能避免搭機時受到亂流的危害呢？老話一句，就是「出門看天氣」。如果天氣不好，例如颱風接近或強烈雷雨的時候，如果可能就不要坐飛機。怕暈機的人可選擇機翼附近的座位，這些位置受到亂流的影響較小，最重要的是把你的安全帶扣好，如非必要，不要離開座位。如果覺得坐太久了，在座位上做做伸展動作同樣可減少不舒服。

一旦聽到空服員廣播請你扣好安全帶，一定要馬上把安全帶扣好。飛機上的緊急救護資源非常有限，唯有我們自己做好準備，才能確保一趟安全舒適的旅程。

本文作者為國內航空公司機長