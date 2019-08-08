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強颱利奇馬進逼 這些縣市明天可能達停班課標準

幫助少年兒遠離空虛

2019-08-08 10:47講義雜誌

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【文／李翊菱】

前些日子去了趟瑞士，意外接受一個訪問。後透過網路即時轉傳我的「行為學」採訪影片，因而認識許多需要幫助的朋友。生命能創造價值，但此刻我看到更多是人生的無奈劇本。尤其是親子間的情感拉扯，這端堅持己見，另一端則永不退讓，如此傷害無限期上演。這年頭罹患憂鬱症的青少年特別多，這些孩子也成為我所關心的群體。不知是什麼磁場牽引著……近半年來，無論是中國大陸或臺灣的朋友，認識或不認識的，竟一古腦地透過各種方式來向我求救。有人甚至利用暑假遠從廣東到臺灣，前來尋求解決親子問題的良方。有趣的是，兩岸家長的姿態相近，都認為孩子是麻煩製造者。

「李教授你好，我心裏好難受。我兒子堅持喜歡男生，但我無法接受這一切，而他也不願意改變。我該怎麼辦？」收到這個求救訊息，二話不說立即上線輔導。回想我們那個年代，青澀年紀談戀愛是不被允許的，情書也要偷偷寫。太早談戀愛，在傳統觀念裏視為身心健康出問題。十六歲孩子的情感並不複雜，只是心裏有個「火苗」感受，那是一種「愛上愛情」的浪漫情懷，在此階段其實屬於健康又正常的發展。但家長的保守社會觀念造就了緊張關係，完全監管了孩子的愛情世界。男與女的戀情要控制，何況自己的孩子有同性傾向時，父母的焦慮可以想見。

我想先跟男孩聊聊，以了解孩子的身心狀態。初次聯繫，小男孩說話速度慢慢的，長得清秀，完全沒有生活歷練的單純表情，「阿姨，我們就直接談沒關係。」他倒是爽快地主導話題。為了測試他真正性向，我設計了幾個問題來對話，卻發覺小男孩的心態不像緊張父母所描述的，「我喜歡男生擁抱我，特別舒服特別有安全感。」我即刻意識到他成長過程可能缺乏父親角色的溫暖。我反問：「是不是像爸爸抱住你的感覺？」小男孩忽然放聲大哭，傷心得不得了。據了解，父母關係不佳，造成母親懷孕時情緒不穩，而後，父親角色也長期缺席，從生理來說，這孩子在孕期不穩定的情況下，胎兒期小腦可能發育不全。

終於，我與小男孩見面了，他兩頰坑疤，走路內八，肌肉無力，語言表達緩慢……這是典型的先天條件弱勢的孩子，即所謂「先天不足，後天失調」的少年兒。從這個案例中，我看到真正重要的不是性向問題，反而是孩子成長過程中，家庭給與的不安與孤獨所造成的影響。

單獨與孩子深談兩個小時後，有了一個結論，這孩子是孤獨的，在家如自閉兒，無人願意跟孩子說話，即使孩子想買書，父母卻不論類別皆予以駁回。就一個理由：讀那些書沒用。男孩其實有著美好夢想，但他的父母只是忙著爭吵，無暇關心他。我逐漸明白，這個廣東來的孩子充滿不安情緒，這可能是造成他不善與女孩溝通的主因，故只好結交同性朋友，所有外在行為只是為寂寞的心找出口。家長慣於投射個人的恐懼給孩子，反而對孩子造成深遠影響。提醒教養者若想培養身心健康的孩子，家長先要健康。

這家人來臺期間，我正好受邀演講，講題是「如何做一個有影響力的人」，於是主動邀請這位來自遠方的年輕朋友一起學習。過程中，我仔細觀察這孩子，他真心喜歡追求內在成長，對於一個十六歲的青少年而言，這是難得現象。我習慣與聽眾互動，藉以理解聽眾的認知程度。此時，男孩不時大方反饋，還常帶著滿足笑容與身旁的父親互動。我終於了解了這少年的心理需求：與家人同步學習為孩子帶來安頓感，生命品質也有了不同的意義。

「沒經過反省的人生，不值得活。」我以蘇格拉底的一句話做為演講開場，並刻意領著聽眾，認識自我性格。我提到，人際互動中「學習智商」只占百分之二十，「情緒智商」與「逆境智商」分別占了百分之四十。大部分的人，終生追求優異表現，但忽略了情緒管理的方法與技巧是何等重要。我帶著會眾了解八大情緒「快樂、哀傷、憤怒、恐懼、厭惡、驚訝、羞恥、愛與信任」的真實行為呈現後，每個人都十分驚訝分析結果竟幾乎異於平日的認定。因此我囑咐聽眾，提供方法與技巧目的，就是要回歸到生活道場上，邊做邊修正才能讓自己成為有影響力的人。

次日一早我收到少年父母的訊息。演講結束後，他們回酒店還持續討論課程所學，孩子跟母親說：「媽媽，請你相信我。我會正確對待自己。」我聽了也跟著流淚感動。難怪演講一結束，小男孩便拉著我問著：「教授，我喜歡和你談心。我們下次會面可以盡快嗎？」多麼願意主動學習的孩子啊。我腦海裏忽然閃進三毛的一句話：「心若沒有棲息的地方，到哪裏都是流浪。」請讓覺知陪伴我們過生活，支持孩子做對的事情。

講義雜誌

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