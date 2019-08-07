酸菜麵

【文／李月治】

戀愛時，男友帶我去一小鎮吃酸菜麵。那是當地有名的特色小吃，用大骨熬製的湯頭，加入雞胸肉、酸菜還有麵，就是一道香氣四溢的酸菜麵。那天男友還很大方地吩咐老闆在麵裏加了許多料，有滷蛋、貢丸和豆乾，澎湃極了。

時值夏天，店裏沒有冷氣，我們吃得滿頭大汗。男友說，加點醋比較不燙，味道也會更鮮美，一面貼心地幫我倒了些醋在碗裏。我笑他，酸菜麵已經夠酸了，怎麼還加醋？吃了一口，才知道男友說的沒錯，加了醋的酸菜麵別有一番滋味，我倆吃到碗底朝天，那是日後念念不忘的好滋味。

吃完麵，我們到山上的寺廟拜拜，隨後在涼亭歇息，微風徐徐，樹影婆娑，男友用傻瓜相機幫我拍了好多照片。時光停駐，很美的青春、很美的愛情、很美的回憶，只是後來男友愛上別人，我們分手了。

沒有祝福，也不懂「一別兩寬，各生歡喜」的瀟灑，不甘的我把他和第三者痛罵一頓，還氣急敗壞地宣告：「我永遠都不想再看到你。」其實心裏明白，只要他願意回頭，我會既往不咎，一樣愛他。

那樣苦澀的青春，一個人躲起來哭，心，痛到流血。在一個極其思念他的夜晚，我用很大的力氣才抑制住打電話給他的衝動，然後我突然想為自己煮一碗酸菜麵，來憑弔逝去的愛情。

（圖／黛安繪） 分享 facebook 我把酸菜切細炒過備用，在鍋裏加入高湯，水滾後放入肉絲、酸菜和麵，起鍋後盛起。想起他說的在湯裏加點醋味道會更好，拿起瓶子像跟誰賭氣又像發洩似的，用力一倒，竟然倒了半碗醋。吃下一口麵，不僅醋勁十足，還又鹹又澀，這才想起忘記先把酸菜用水浸泡去掉酸味和鹹味了，吃起來沒有先前吃過的爽脆鮮嫩，簡直難以下嚥。

這碗酸菜麵就像他賦與我的愛情滋味，苦澀遠多於甜蜜。沒有星星的那個夜裏，獨自一人品嘗一道失敗的料理，我唏哩呼嚕把整碗麵吞下肚，吃得喉頭酸楚，淚流滿面。