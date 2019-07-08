用「痧」做基本自我診斷

【文／王金信、李可晴】

我們常聽到所謂的「出痧」，究竟「痧」是什麼呢？

痧，是體內瘀塞的氣血通過敲打，在皮膚上出現深淺不同的點狀、塊狀或條狀的紫色或紅黑色……等色塊表現。不管是什麼顏色的痧，都代表著體內的毒寒、濕熱等老廢物質被排出來，也說明相關臟腑的毒素正在被排出中。

有病就出痧，無病不出痧；病重痧就重，病輕痧就輕；痧色愈深，說明體內之毒、寒、濕、熱……等病氣愈重。甚至，有些痧還伴隨包塊、紅腫的反應，這表示體內的淤塞情形相當嚴重了。

然而，出痧不以人的意志為轉移，不是想出多少就出多少，而是有多少病才會出多少痧。健康者大力敲也不出痧，病者輕敲也會出痧。對於出痧的顏色與身體健康的關係，可用以下原則判斷：

一、潮紅色：健康。

二、紅色：淺層瘀塞，多見於亞健康。

三、紫紅色：中層瘀塞，容易痠痛。

四、青色：中層瘀塞，容易疲勞。

五、紫黑色：深層瘀塞，發炎、體內毒素積滯，經絡瘀堵嚴重。

六、黑色：深層瘀塞，多是重病、慢性病患者或長期服用藥物者。

此外，出痧伴隨紅腫者，說明體內淤堵嚴重。但紅腫跟出痧一樣，也是自癒力排毒的好現象，不用過於緊張。

敲打時會出現多種反應，如癢、痠、痛、麻、脹、犯睏（打瞌睡）、噁心……等；被敲打部位會出現黑痧、紫痧、紅腫、瘀青（紅腫和瘀青其實也是痧的形態）現象，中醫稱為「氣沖病灶」，或好轉反應。事實上，「氣沖病灶」是人體自癒力本能地進行自我保護和自我調理的反應過程。敲打時，有的病情會直接好轉，更多的病則必須先通過氣沖病灶的環節才會逐漸好轉。也就是說，先讓病顯現出來甚至加劇，然後化解之。

這些反應，除了癢、痠、痛、麻、脹，還可能有哭泣、紅斑、紅疹、水泡、頭暈、頭痛、咳嗽、噯氣、噁心、嘔吐、吐濃痰、流鼻涕、打嗝、放屁、拉很臭的屎和撒很臊的尿……等，此皆為敲打後可能出現的排毒和排異現象。