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牽阿嬤的手

2019-07-08 09:41講義雜誌

【文／古家榕】

幼年的我，覺得阿嬤理所當然該牽我的手、也理直氣壯地拖著她的手往前跑，如今，竟輪到自己小心翼翼呵護阿嬤的步伐─儘管有些不捨、有些悵然，低頭一看，能牢牢緊牽阿嬤的手，其實，已經很幸福了。

小時候，我對陪阿嬤逛菜市場這件事，可謂是愛恨夾雜。愛的是，每次買完菜，我和弟弟便能吃上一碗滿是碎冰的粉圓豆花，若是運氣好，還能欣賞店外平交道噹噹噹放下柵欄與火車呼嘯而過的景象。但當碗底最後一滴糖水入喉，我就得毅然揮別椅凳，抬起胖墩墩的小腿，踏上漫長歸家路─來時所搭的嬰兒車，早已塞滿阿嬤廝殺後的戰果，僅存的空位自是小弟專屬，我只能認分如小榕子般緊扶轎鑾，三步一歎地走回家。

春秋兩季倒也罷了，最怕的就是炎夏時分。上午十點多的太陽，已然嗆辣得令人頭暈眼花，至今我的身體還牢牢記著那些片段：刺目的陽光、口渴腳痠的自己，以及眼前望不見盡頭的柏油路。

如果當年就有「厭世」一詞，我大概會不吝惜地整路使用它。然而，面對我「七步成屍」的無賴樣，阿嬤始終是得道高人般的淡定，反覆叨念三字箴言「快到了」，最後的幾百公尺，往往是她一手推著沉重的嬰兒車、一手拖著疲憊的我，才將鬧騰的小妖成功領進門。

就讀幼稚園後，白天的早市不再去了，開始陪阿嬤轉戰夜市。每回跟她老人家去趟基隆廟口，那真是「廟門一入深似海，從此阿嬤是路人」。永遠是我跟弟弟在前頭，一人一手緊拉著她說：「走啦走啦。」阿嬤隨口應道好好好，卻繼續盯著模特兒身上那件衣服，或路邊入眼的日用小物。我們只能癟著嘴，等到阿嬤看過癮，方得龜速推進幾步，再上演相似的劇碼直到抵達玩具店門口，接著，就是角色互換的場面了。

升格人母這幾年，陪阿嬤的時間銳減許多。她總是說：「你顧小孩忙，不用擔心我。」但正因為照料孩子，反倒更常想起與阿嬤相處的時光。恍然明白，當我耍起性子不肯往前走，也被太陽曬了一整路的阿嬤，不但要照料整車的菜與弟弟，更惦記著待煮的午餐；當我在夜市裏，嘟囔阿嬤遲遲不肯前進，卻沒想過，實是我的存在剝奪她自在逛街的心情。可是記憶裏的阿嬤，始終是笑瞇瞇的，沒有絲毫怨懟。

大年初二那天，和爸媽一同帶阿嬤出遊。阿嬤年紀大了，上下坡腳步不穩，我伸手攙扶時，口中輕快喊道：「皇太后駕到。」心底卻驀地一酸─曾幾何時，阿嬤的確需要我這貨真價實的「小榕子」了。牽著阿嬤的手，感受一寸寸被光陰削減過的肌膚，但掌中的溫熱，仍是這般厚實且熟悉。幼年的我，覺得阿嬤理所當然該牽我的手、也理直氣壯地拖著她的手往前跑，如今，竟輪到自己小心翼翼呵護阿嬤的步伐─儘管有些不捨、有些悵然，低頭一看，能牢牢緊牽阿嬤的手，其實，已經很幸福了。

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炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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