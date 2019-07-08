艾倫也有陰暗面

【文／Jason Zinoman；節譯／呂玉嬋】

親民陽光的形象給艾倫帶來了限制與負荷，她坦承自己也會有在觀眾面前不宜表達的負面情緒與陰暗面。

艾倫在脫口秀節目中給人十分陽光的形象，但她跟每個人一樣都有較為黑暗的時刻 (照片／紐約時報提供) 分享 facebook 美國知名日間脫口秀節目《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）自二○○三年開播以來，已經拿下數十座艾美獎，但主持人艾倫（Ellen DeGeneres）正在考慮是否退出這個與自己同名的長青招牌節目。

憑藉絕對自信與多年孜孜不倦的努力，不管是採訪癌症末期的廚師，還是與因一支舞蹈影片在網路爆紅的副校長閒聊，艾倫都表現得游刃有餘，在逃避現實的喜劇文化中，替觀眾提供一片綠洲。但親民陽光的形象給艾倫帶來了限制與負荷，她坦承自己也會有在觀眾面前不宜表達的負面情緒與陰暗面。

是否要離開節目，艾倫始終拿不定主意，但她同為演藝圈一員的哥哥萬斯認為她應該繼續主持下去，更直言在川普執政時代美國需要她積極公正的聲音。因此，艾倫將合約延長到二○二○年夏天。

但艾倫的演員妻子德羅西則持相反的意見，認為艾倫演技絕佳，不一定只能靠著脫口秀來展現創造力，她還有許多事情可以嘗試，比如，艾倫參與過多次電影配音，尤以《海底總動員》裏多莉一角出名。艾倫也表示，她樂於參與其他電影，扮演「不大有魅力」的角色。

德羅西認為，艾倫的表演生涯不會跟著節目結束。