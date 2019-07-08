善良才是一個人真正的高貴

【文／斑馬】

你可以買不起LV、愛馬仕、瑪莎拉蒂，但是請不要丟掉你的善良，那才是一個人最寶貴的東西。

周末帶著家人去世貿天階（註），好不容易在地下停車場找到一個停車位，下了車卻發現需要刷卡才能出去。

空蕩蕩的停車場內只有一個三十來歲的男人站在垃圾桶旁邊抽菸，穿著運動衣休閒褲，菸剛剛才點上。問了他，才得知我們誤入了公寓的私人停車場，要屋主刷卡才能進去。我試探著問他能不能幫我們刷一下卡，男人說可以啊，順勢掐滅了手裏的菸，還特意幫我們拉開門，然後一起進了電梯間，上了一樓。

出了大樓門口，他又陪我們繞了很長一段路，以至於我一度以為他是不是正好也要出門。直到走到真正的公寓門口，才發現還有道門禁。男人幫我們又刷了一次卡，目送我們出門，客客氣氣道別後，一個人又轉身回去了。

公寓門口進出的人其實還真不少，就算他不幫我們刷卡，我們等會兒跟著其他住戶也可以輕鬆出去，可是他看見我們一大家子人，怕我們出不去，就一路護送了這麼遠。雖然這是一件很小的事情，可是我真的非常非常感動。

幾年前我爸也曾遇過一個這樣的好心人。那是個風雨交加的夜晚，他沒開車，也沒叫到車，正擔心該怎樣回家，一輛奧迪（Audi）停了下來，一個男人向他打招呼：「上車吧。」

有那麼一刻，我爸是猶豫的。但是當時雨實在太大，他也管不了那麼多了。他猜測對方可能是順便出來載客，可是他也不好意思問這樣的天氣應該收什麼樣的價格，心想，管他呢，貴也就忍了。

男人特地將他送進了社區裏，停到我們家樓下，一塊錢都沒有收。是的，他僅僅是在那樣的雨夜，看到一個被困住的陌生人，然後行了他的一片善意。他不知道的是，他做的這件可能如今他自己都早已記不得的事情，卻讓一家人，記到了今天。

每次我看到那些關於社會陰暗面的報導時，都會想起這樣溫暖的故事。無論黑夜再黑，總是能見到光；你走的每一段路，都有人為你擺渡。而我們能回報的方式，就是去愛這個世界，把這份溫暖傳遞下去。一個人住多貴的房子、開多貴的車，其實都沒什麼了不起，對一個素昧平生的陌生人能展現多大的善意，才是衡量高貴的真正標準。可惜的是，很多人並不懂得這件事。

前幾天我去錄一個節目，就親眼見到一個胖藝人如何為難編導。我叫不出她的名字，看上去有點眼熟，是那種經常上節目的小綜藝咖。因為不爽節目組的一些決定，她一直不停地向編導抱怨，時不時就威脅要罷錄，喋喋不休了一個多小時。編導是個年輕的小女孩，為了錄節目連飯都沒吃，全程就一直賠著小心，忍氣吞聲地哄她。

小藝人的自信心大概來源於參加過幾檔節目、有一點名氣吧，所以她覺得自己可以無所顧忌地衝一個小女孩隨意發脾氣。我曾經給時尚雜誌做過幾年明星專訪，發現了一件事：愈有名氣的大明星愈低調、待人愈溫和，倒是有些Level很低的小明星，最愛透過耍大牌來證明自己的價值。

我認識一個業內小有名氣的網紅，本來印象滿好的，她對我也挺熱情，直到有一次一起吃了頓飯，我全程目睹她是如何為難服務生的。半個小時裏，服務生被她差遣了四、五次，熱水太熱、涼水太涼、橄欖不脆、蛋糕太甜……最後她翻著白眼說，這點事情都做不好，活該做一輩子服務生。

她可能想透過這種方式證明自己的高貴不凡，可惜，這種居高臨下的優越感，反而讓我感到低俗、難堪。後來，我們就慢慢疏遠了。

如何迅速看清一個人，不要看他怎麼對你，要看他怎麼對待那些比自己弱勢的群體或者沒有任何利益關係的陌生人。這就是為什麼有些人即使一夜暴富、渾身上下名牌加身，卻讓人感覺不到一絲絲貴氣。

不是所有人都能做到那份隨時隨地的善良，那些衝著服務生大發脾氣的人，在工作場合也許對誰都能保持八顆牙的笑容；那些在網上一言不合就用最難聽的話留言辱罵他人的人，生活中也許是個唯唯諾諾的老好人。真正滲到骨子裏的善良，是一個人的天性，也是這個人的教養。

你可以買不起LV、愛馬仕、瑪莎拉蒂，但是請不要丟掉你的善良，那才是一個人最寶貴的東西。

註：世貿天階是中國北京市著名的旅遊景點。擁有全亞洲最大的一塊液晶顯示屏幕「夢幻天幕」。