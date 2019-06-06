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死了一個年輕拳手之後

2019-06-06 09:15講義雜誌

【文／Ben C. Solomon；節譯／呂玉嬋】

泰拳在泰國不同階層都備受歡迎，甚至可說是難以形容的狂熱，總吸引大批民眾駐足觀賽。對窮人來說，泰拳是下層往上層爬的途徑，靠著家中的年輕職業選手，家庭很有機會「晉升」到中產階級。

蘇帕特拉閉著眼睛趴在竹席上，她的父親用薄荷腦精油按摩她的手臂，同時在她耳邊低聲吟誦禱詞，為她的第十五場泰拳比賽祈福。

在場上，蘇帕特拉有一個觀眾更加熟知的名字：「煎餅」，她是少數的泰拳女子拳手。在昏暗的燈光下，十二歲的「煎餅」面對同齡的對手，聆聽場下四百多名粉絲的熱情吶喊。她的奮鬥目標只有一個：六十美元（約新臺幣一千八百元），這筆獎金相當於她家鄉一戶普通人家的半個月家庭收入。

泰拳在泰國不同階層都備受歡迎，甚至可說是難以形容的狂熱，總吸引大批民眾駐足觀賽。對窮人來說，泰拳是下層往上層爬的途徑，靠著家中的年輕職業選手，家庭很有機會「晉升」到中產階級。對富人來說，泰拳是充滿血腥的賭博，能讓你一夜暴富，也能令你一夜暴窮。

神經放射學家吉普倫始終大力反對少兒泰拳，她認為兒童打泰拳比賽等同於雇用童工、虐待兒童。為了研究泰拳對兒童大腦發育的影響，她投入七年時間做研究，發現打泰拳時間愈長，未成年泰拳選手的智商與大腦功能就愈低落。吉普倫指出，這些孩子不只在養活自己的家庭，還養活依附於泰拳產業的所有人。她認為泰拳正在摧毀泰國的下一代。

二○一八年十一月，一位年僅十三歲的泰拳選手頭部遭受五次猛烈攻擊，結果腦出血，兩天後逝世於醫院。這名選手是個貧困的孤兒，自八歲開始打拳，參加過一百七十四場比賽。與他年齡相當的對手非常懊悔，卻也非常無奈，因為為了要賺錢要讀書，在場上他只能盡全力搏鬥。

這起事件發生之後，泰國重新審視這項殘忍競技運動項目的利弊，限制十二歲以下者不得參與泰拳競技。

但是，有人認為這不過是一起意外事故，曾獲奧運獎牌的六十歲拳擊運動員塔威說自己自十二歲開始練拳，年齡不是問題，重點在於適當的安全防護措施。專門治療職業拳手的醫師蘇迪差也有相似觀點，認為年齡限制會遏殺泰拳的發展，合理做法是預防危險，而非禁止孩子參與。除了嚴格的年齡限制，泰國政府也規定十五歲以上的拳手必須登記註冊才能參賽，但未滿十五歲的拳手恰好處在模糊地帶，只要徵得父母同意即可出賽，沒有其他安全規範。

蘇迪差認為，泰國人體內流著泰拳血液，種種限制只會讓少兒泰拳比賽轉入地下，反而離安全更遠。他認為泰拳讓孩子遠離了毒品與犯罪，政府不該奪走他們參加比賽的權利。

事實上，大多數少兒泰拳比賽都在地下進行。根據調查，二○一○年至二○一七年間只有一萬零三百七十三名少兒拳手註冊，卻有近二十萬名十五歲以下兒童經常參加比賽。

泰拳融合了格鬥、武術和搏擊，被稱為「八肢藝術」，利用雙拳、雙腿、雙肘、雙膝來擊敗對手。一場比賽有五輪，每輪三分鐘，拳手戴手套，但不戴頭盔。近年，這項運動從泰國走向世界，受到全球健身愛好者喜愛，也經常成為電影或電玩的主題。

在泰國，泰拳可以說是凌駕在法律之上。法律對於童工的定義是「以勞動換取薪資的兒童」，但泰拳比賽的定義是，獎金不是「薪資」，而是「獎勵」，因此沒有違背法律。

年幼的拳手大多出身貧困家庭，一場比賽的獎金相當於一個務農家庭的三分之一收入 (照...
年幼的拳手大多出身貧困家庭，一場比賽的獎金相當於一個務農家庭的三分之一收入 (照片／紐約時報提供)
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由於打拳可能帶來不少收入，少兒拳擊在以種田為生的僻壤窮鄉最為盛行，窮人家送孩子去學打泰拳是非常普遍的選擇。

許多知名拳手從七、八歲就開始練拳，過著講求紀律的生活。泰國農村地區有許多簡陋的小型訓練營，孩童戴著破爛的手套，揮打捐來的沙包，朝晉級之路邁進。表現優秀的小拳手有機會加入曼谷的拳擊健身房，在那裏過著寄宿學校般的群體生活，睡在小床墊上，每天接受嚴格訓練，比如清晨四點半就摸黑跑上十公里。他們上學前練拳，下午放學後繼續練。他們只有一個夢想：走上職業之路。

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