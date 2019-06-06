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取名的魔咒

2019-06-06 09:11講義雜誌

【文／江耀謨】

算命仙掐指一算，取了一個絕對前途光明的名字「耀謨」。名字造成的夢魘就從小學三年級開始，一位大陸隨著國軍部隊撤退到臺灣的數學老師，總是在上課點到我的名時，用他濃厚的家鄉口音唱名：「妖魔，妖魔。」

母親告訴我，在我出生的年代，村裏多數長輩都是目不識丁的文盲。我剛墜落到這個世界，驚奇的眼神澄亮澄亮的。父親望著我的眼睛對母親說：「這個孩子瞳中閃耀著智慧的光芒，將來一定很有出息。」母親欣慰地接話：「名字會影響他一生的成就，一定要找一個『卡厲害』的仙仔取名。」

算命仙掐指一算，取了一個絕對前途光明的名字「耀謨」。名字造成的夢魘就從小學三年級開始，一位大陸隨著國軍部隊撤退到臺灣的數學老師，總是在上課點到我的名時，用他濃厚的家鄉口音唱名：「妖魔，妖魔。」我憤而不答，他就繼續「妖魔、妖魔」地喊著，惹得哄堂大笑，直笑到我抬不起頭來。那時，我恨死那位數學老師，也開始討厭自己的名字。雖然名字只是個符號，心裏也知道父母不識字，不能怪罪父母花錢請算命仙取個怪異的名字，但任誰也不希望自己被老師喊成「妖魔」啊。

時光匆匆。名字的困擾隨著年齡增長，已經沒那麼在意了，偶爾還會以詩人徐志摩的「摩」字發音相同來自我安慰。繼而藉華人第一位諾貝爾文學獎得主莫言的名字竊沾一點微光。莫言本名也有一個同音同字的「謨」字，差別只在於他懂得把「謨」字化為「莫言」，我卻讓「謨」字苦苦相逼，陷在「妖魔」的魔咒裏。

如今想開了，我已經可以面對朋友調侃自己時說：「我也是莫言。」可是故事並沒有這樣完美畫下句點。前天，女兒回來彷彿蒙受極大的委屈對我抱怨道：「爸爸，當初你取我的名字，怎麼沒考慮到我可能從事醫療行業呢？」我一時愣住不知怎麼回答。心中暗忖：自己曾經遭受過名字的困擾，幫孩子取名字自然會比誰都小心。稍微回神後含著被冤枉的口吻澄清道：「記得當初取你的名字，不論是傳統的命格筆畫，抑或是不雅諧音的考量都考慮到了。名字是斟酌再三才取的，怎可能還有問題呢？」深深地吸口氣接著道：「為了取個好名字，晝夜不分絞盡腦汁的篩選。先擇優留下『萌靜』和『雯娟』兩個絕佳好名進入決選。再經過三天反覆思考，最後才決定取名『萌靜』。象徵可愛文靜，人生之路默默地萌芽成長。」

女兒聽完沒有絲毫感動，嘟著嘴不領情地說：「我今天去醫院上班，白色的長袍胸前要繡上治療師的名字，英文的名字在前，姓氏在後，名字需要縮寫。繡好姓名就變成『M. C. Chiang』了。」

腦袋宛如被人從背後一擊差點暈倒，血壓不斷升高，啞口無言。心裏不禁吶喊：天啊，心思縝密地取名竟然還發生令人不悅的憾事。難道取個名字還要精通世界各國語言？

女兒見我臉色發青愁容滿面，突然反過來安慰我說：「爸爸，沒關係啦，至少你當初沒選另外一個名字，否則變成『W. C. Chiang』，不是更慘？」

父女相視一笑泯恩仇。忽然覺得樂觀是一種正能量，名字只是個符號，翻開數學課本來看，許多數學符號並不漂亮，探索答案才能發現它最美的深度。一個人沒有好名字沒關係，只要有一個正面思維，漂亮的心情隨之綻放。寬心可以擺脫諧音的魔咒，快樂幸福就在前面轉角處迎接自己。

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