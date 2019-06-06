親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

從繪本認識多元價值

2019-06-06 09:10講義雜誌

【文／Ruth La Ferla節譯／呂玉嬋】

曼哈頓的獨立書店「書本文化」經常舉辦親子故事活動，不少小聽眾還在包尿布，但大哥哥、大姐姐講的可不是公主與王子的故事，繪本主題可能是野生動物保護，可能是食物正義，也可能圍繞著氣候變遷、性別認同、女權主義或民族多樣性。

繪本主編蓋斯特指出，六、七年前，這類的兒童圖畫書幾乎沒有上市的機會，但經過一群無名英雄數十年來的努力，宣揚多元價值的繪本不只出了印刷廠，上了書店書架，還贏得許多父母與孩童的喜愛。

幾年前，知名兒童書作家梅耶斯投書《紐約時報》，哀歎以非裔美國人為主角和主題的童書太少。威斯康辛大學合作兒童圖書中心報告證實了他當時的擔憂：二○一三年出版的三千兩百本童書中，只有九十三本與黑人有關。不過這個情況已明顯改變了，中心在二○一六年收到的三千四百本書中，有近三百本關於黑人。

除了非裔美國人文化以外，出版社也開始透過文字介紹少數族群（比如穆斯林），試著推翻這些移民或移民後代在美國人心中的刻板印象。

繪本題材變得多元，不再限於王子公主的童話世界 (圖／紐約時報提供)
繪本題材變得多元，不再限於王子公主的童話世界 (圖／紐約時報提供)
分享
有人擔心，這類書籍可能從成年人的角度書寫，用負面例子突顯主題，但幼童其實沒有分辨負面榜樣與正面榜樣的能力。也有人以樂觀態度面對這波出版潮流，教授兒童與媒體的傳播學教授威爾斯就是一例，他讓孩子從一出生就開始聽書，希望在異性戀白人家庭出生、在種族單一社區成長的孩子，能儘量接觸生活以外的社會議題。

分享

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

道草

2019-06-06 09:16

死了一個年輕拳手之後

2019-06-06 09:15

友情萬萬歲

2019-06-06 09:14

生命中的鐵道時光

2019-06-06 09:14

矽谷的臘腸滋味

2019-06-06 09:13

取名的魔咒

2019-06-06 09:11

藏在心上的粽子

2019-06-06 09:08

勿輕忽菸害

2019-05-10 09:58

沉默

2019-05-10 09:58

心靈鄉愁小鎮蒙塔奇諾

2019-05-10 09:58

木扉 蟲痕

2019-05-10 09:58

記憶樞鈕

2019-05-06 09:51

骨質疏鬆症的飲食法則

2019-05-06 09:51

青少年的逆反效應

2019-05-06 09:51

母愛無痕

2019-05-06 09:51

隊長

2019-04-08 10:53

回澎湖

2019-04-08 10:52

兒童也會高血壓

2019-04-08 10:51

隧道裏的願望

2019-04-08 10:50

又見麵茶車

2019-04-08 10:43

少年科學網紅

2019-04-08 10:06

眼睛的故事

2019-04-08 10:05

恐龍育兒知多少？

2019-04-08 10:04

回家

2019-03-04 09:11

金錢的管理

2019-03-04 09:11

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

黃金麥浪

2019-03-04 09:11

松風靜止時

2019-03-04 09:11

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 09:11

猴子穿上內褲 規矩瞬間產生

2019-03-04 09:07

雲淡風輕

2019-02-11 09:19

復活節島石像恐會消失

2019-02-11 09:19

五塊錢

2019-02-11 09:19

比特幣是如何運作的？

2019-02-11 09:18

快樂親子遊 把握五原則

2019-02-01 09:45

大年夜 我們這樣過

2019-02-01 09:45

紫藤飄香的季節

2019-02-01 09:45

好彩頭長長韭韭

2019-02-01 09:45
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top