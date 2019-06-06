從繪本認識多元價值

【文／Ruth La Ferla節譯／呂玉嬋】

曼哈頓的獨立書店「書本文化」經常舉辦親子故事活動，不少小聽眾還在包尿布，但大哥哥、大姐姐講的可不是公主與王子的故事，繪本主題可能是野生動物保護，可能是食物正義，也可能圍繞著氣候變遷、性別認同、女權主義或民族多樣性。

繪本主編蓋斯特指出，六、七年前，這類的兒童圖畫書幾乎沒有上市的機會，但經過一群無名英雄數十年來的努力，宣揚多元價值的繪本不只出了印刷廠，上了書店書架，還贏得許多父母與孩童的喜愛。

幾年前，知名兒童書作家梅耶斯投書《紐約時報》，哀歎以非裔美國人為主角和主題的童書太少。威斯康辛大學合作兒童圖書中心報告證實了他當時的擔憂：二○一三年出版的三千兩百本童書中，只有九十三本與黑人有關。不過這個情況已明顯改變了，中心在二○一六年收到的三千四百本書中，有近三百本關於黑人。

除了非裔美國人文化以外，出版社也開始透過文字介紹少數族群（比如穆斯林），試著推翻這些移民或移民後代在美國人心中的刻板印象。

繪本題材變得多元，不再限於王子公主的童話世界 (圖／紐約時報提供) 分享 facebook 有人擔心，這類書籍可能從成年人的角度書寫，用負面例子突顯主題，但幼童其實沒有分辨負面榜樣與正面榜樣的能力。也有人以樂觀態度面對這波出版潮流，教授兒童與媒體的傳播學教授威爾斯就是一例，他讓孩子從一出生就開始聽書，希望在異性戀白人家庭出生、在種族單一社區成長的孩子，能儘量接觸生活以外的社會議題。