藏在心上的粽子

【文／李明川】

年復一年，心中總有一個想法，我想我不擔憂自己老去，可是，我會害怕好久以後的某年端午，吃不到媽媽親手包的粽子之時……把那滋味藏在心上，換我用愛守護與傳承。

我們一生，肯定吃過無數顆粽子。無論是何處早餐店鹹粽，抑或出自哪家名店的八寶粽，相信享受過最美味的，大家還是會投媽媽親手包的粽子一票。

而至今，我每年端午都還是幸福地吃著媽媽包的粽子。

母親成長於鄉村農家，包肉粽的功夫傳承著長輩經驗。首先，善用本身不易沾黏糯米且具特殊香氣又容易取得的麻竹葉。摘採竹葉後，用菜瓜布洗淨污垢，放置通風處瀝乾，等待派上用場。其次，家人挑嘴怕吃肥肉，故豬肉比例以瘦肉居多，即使如此，仍要考量口感，母親為了「增一分則太肥，減一分則太瘦」的完美結合，因此費心許多。而在香菇浸泡、切絲後，佐以其他配料，讓食材在火海翻騰中，碰撞出誘人美味。

在夏日悶熱磚造廚房中，陣陣「肉粽料」飄香而出，坐在小板凳上的媽媽，則忙著一手固定竹葉，一手用湯匙接連把糯米和餡料放入，熟練地以棉線牢牢綁住一顆又一顆粽子，再等待大灶燒開熱水烹煮，起鍋之際擔憂燙傷我們，會高分貝喊著：「燒喔，別擋路。」成串粽子猶如貴妃出浴般豐滿嬌滴，孩子們則在一旁流著口水想一親芳澤。而這樣的情景，在端午前夕總是一再地上演。

我們像粽子般是獨立個體，卻又連繫著彼此 (照片／李明川提供) 分享 facebook 去年端午連著周休，我便提早返鄉，側在一旁看著母親包粽子。多少年了？五十年，甚至六十年光陰，母親生活天地在這鄉村之中，不厭其煩地準備三餐，以我們為重心。她常說：「我們這一代最辛苦，上有高齡父母需照護，下有兒孫更操煩，逢年過節還要張羅食材拜祖先。」熟悉話語，三不五時如收音機般播送。從女兒、人妻、人母，到身為奶奶的角色轉換間，不變的是充滿愛的料理，我們也像粽子般，媽媽用心完成，透過思念和祝福化成棉線，讓家人間連繫著彼此，彼此卻又不失為獨立個體。原來媽媽是棉線頭，不知不覺中，家人也習慣以她為中心。

年復一年，心中總有一個想法，我想我不擔憂自己老去，可是，我會害怕好久以後的某年端午，吃不到媽媽親手包的粽子之時……把那滋味藏在心上，換我用愛守護與傳承。