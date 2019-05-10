親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

結果出爐！丁守中提選舉無效訴訟 法院今判他敗訴

NBA／雙槍合飆62分 拓荒者碎金塊逼進第七戰

木扉 蟲痕

2019-05-10 09:58講義雜誌

分享
【文／蔣勳】

京都知恩院到青蓮院的路上，看到好幾棵巨大的樟木。樹的主幹都有兩三人合抱的徑圍，連四處飛張的分枝杈枒也都粗壯有力，如龍蛇盤曲虯結。在初夏蓊鬱青蒼的綠蔭中穿梭飛騰，走過的人都抬頭觀看讚歎。

知恩院正在整修大殿，無法進去參觀。我繞到後院，在僻靜角落有一方池塘，遊客稀少，水塘裏浮映出天光雲影。雲的影子是一團微微發亮的金灰，一株楓樹斜斜伸向水面，楓樹的陰影下躲著一隻棲息的蒼鷺。或許被腳步聲驚動，牠正緩緩踱步移動，四周盪起一圈細細的漣漪。灰綠色的天光雲影搖動晃漾，蒼鷺羽毛淺淺灰藍的光澤，都像一幅老舊有歲月的緙絲，從宋代傳到今天，任憑星月流轉，任憑兵荒馬亂喧囂，絲面仍然如水，流淌盪漾著歲月安靜沉穩華美的光。

青蓮院在知恩院附近，原來有皇室駐蹕過，被稱為京都寺院裏的五大「門跡」之一。

青蓮院遊客頗多，面對庭院的主要　間，有人瀏覽欣賞門扉上新畫的蓮花蓮葉裝飾，有人靜坐石庭前，望著階下一簇青苔發呆，像是靜觀南朝書跡裏一方墨暈。

青蓮院範圍頗大，沿著石庭、叢林、水池，有廊道連串幾個主建築。庭院後方的「宸殿」，遊客少，寂靜素樸。或許也曾經有過喧譁繽紛吧，歲月剝蝕漫漶，木扉彩漆退落，只留下少數的花卉，以及一兩隻蛤粉填繪的白色蝴蝶，彷彿在木紋間仍然努力振翅欲飛。

歲月這樣逝去，大部分遊客來青蓮院看秋日紅楓，也可能錯過了這初夏寂靜的蒼翠吧。

我們匆匆來去，總是錯過了什麼。

像我差一點錯過宸殿轉角一處木扉。

青蓮院木扉上蠹蟲蝕痕(攝影／蔣勳)
青蓮院木扉上蠹蟲蝕痕(攝影／蔣勳)
分享
木扉上彩漆盡落，還原成木質紋理宛然的一片木材，紋理中也都彷彿聽得到風聲、雨聲、蛀蟲的啃食沙沙聲。木扉也還在時間中經歷成、住、壞、空。

蠹蟲蛀蝕，木紋上留下被蟲啃蝕的斑剝痕跡，整修復建，有人刻意留了下來，沒有換掉。我差點錯過了，卻彷彿是因為王羲之，因為他手帖裏的兩個字，召喚我停下來，細看蠹蟲的痕跡，細看歲月這樣經營記憶。南朝手帖多「奈何」「奈何」二字，寫到重複太多次，手帖裏的「奈何」也常常像蟲長年的啃蝕，別無涵義，只是天地間一抹荒涼的線條罷了。

書法寫在脆弱的紙絹上，通過時間的劫難磨損，記錄歲月時光。不懂時間荒涼，離書法的領悟還甚遠吧。

那是青蓮院木扉上的蟲蝕留下的書法，點捺頓挫都在，沒有錯過，彷彿跟南朝王謝子弟擦肩而過，雲淡風輕，也只是僥倖淡淡一笑。

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

勿輕忽菸害

2019-05-10 09:58

沉默

2019-05-10 09:58

心靈鄉愁小鎮蒙塔奇諾

2019-05-10 09:58

記憶樞鈕

2019-05-06 09:51

骨質疏鬆症的飲食法則

2019-05-06 09:51

青少年的逆反效應

2019-05-06 09:51

母愛無痕

2019-05-06 09:51

隊長

2019-04-08 10:53

回澎湖

2019-04-08 10:52

兒童也會高血壓

2019-04-08 10:51

隧道裏的願望

2019-04-08 10:50

又見麵茶車

2019-04-08 10:43

少年科學網紅

2019-04-08 10:06

眼睛的故事

2019-04-08 10:05

恐龍育兒知多少？

2019-04-08 10:04

回家

2019-03-04 09:11

金錢的管理

2019-03-04 09:11

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

黃金麥浪

2019-03-04 09:11

松風靜止時

2019-03-04 09:11

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 09:11

猴子穿上內褲 規矩瞬間產生

2019-03-04 09:07

雲淡風輕

2019-02-11 09:19

復活節島石像恐會消失

2019-02-11 09:19

五塊錢

2019-02-11 09:19

比特幣是如何運作的？

2019-02-11 09:18

快樂親子遊 把握五原則

2019-02-01 09:45

大年夜 我們這樣過

2019-02-01 09:45

紫藤飄香的季節

2019-02-01 09:45

好彩頭長長韭韭

2019-02-01 09:45

如果你喜歡書店 你就該買書

2019-01-07 08:59

自由的魅力

2019-01-07 08:59

當自己生命裏的大人物

2019-01-07 08:59

青少年運動 慎防腦震盪

2019-01-07 08:59

焢土窯

2019-01-07 08:59

呼吸的科學

2019-01-07 08:59

航空公司如何節約成本？

2019-01-07 08:59

愛不愛咖啡 由基因決定

2019-01-07 08:59
看更多

熱門文章

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top