木扉 蟲痕

分享 facebook 【文／蔣勳】

京都知恩院到青蓮院的路上，看到好幾棵巨大的樟木。樹的主幹都有兩三人合抱的徑圍，連四處飛張的分枝杈枒也都粗壯有力，如龍蛇盤曲虯結。在初夏蓊鬱青蒼的綠蔭中穿梭飛騰，走過的人都抬頭觀看讚歎。

知恩院正在整修大殿，無法進去參觀。我繞到後院，在僻靜角落有一方池塘，遊客稀少，水塘裏浮映出天光雲影。雲的影子是一團微微發亮的金灰，一株楓樹斜斜伸向水面，楓樹的陰影下躲著一隻棲息的蒼鷺。或許被腳步聲驚動，牠正緩緩踱步移動，四周盪起一圈細細的漣漪。灰綠色的天光雲影搖動晃漾，蒼鷺羽毛淺淺灰藍的光澤，都像一幅老舊有歲月的緙絲，從宋代傳到今天，任憑星月流轉，任憑兵荒馬亂喧囂，絲面仍然如水，流淌盪漾著歲月安靜沉穩華美的光。

青蓮院在知恩院附近，原來有皇室駐蹕過，被稱為京都寺院裏的五大「門跡」之一。

青蓮院遊客頗多，面對庭院的主要 間，有人瀏覽欣賞門扉上新畫的蓮花蓮葉裝飾，有人靜坐石庭前，望著階下一簇青苔發呆，像是靜觀南朝書跡裏一方墨暈。

青蓮院範圍頗大，沿著石庭、叢林、水池，有廊道連串幾個主建築。庭院後方的「宸殿」，遊客少，寂靜素樸。或許也曾經有過喧譁繽紛吧，歲月剝蝕漫漶，木扉彩漆退落，只留下少數的花卉，以及一兩隻蛤粉填繪的白色蝴蝶，彷彿在木紋間仍然努力振翅欲飛。

歲月這樣逝去，大部分遊客來青蓮院看秋日紅楓，也可能錯過了這初夏寂靜的蒼翠吧。

我們匆匆來去，總是錯過了什麼。

像我差一點錯過宸殿轉角一處木扉。

青蓮院木扉上蠹蟲蝕痕(攝影／蔣勳) 分享 facebook 木扉上彩漆盡落，還原成木質紋理宛然的一片木材，紋理中也都彷彿聽得到風聲、雨聲、蛀蟲的啃食沙沙聲。木扉也還在時間中經歷成、住、壞、空。

蠹蟲蛀蝕，木紋上留下被蟲啃蝕的斑剝痕跡，整修復建，有人刻意留了下來，沒有換掉。我差點錯過了，卻彷彿是因為王羲之，因為他手帖裏的兩個字，召喚我停下來，細看蠹蟲的痕跡，細看歲月這樣經營記憶。南朝手帖多「奈何」「奈何」二字，寫到重複太多次，手帖裏的「奈何」也常常像蟲長年的啃蝕，別無涵義，只是天地間一抹荒涼的線條罷了。

書法寫在脆弱的紙絹上，通過時間的劫難磨損，記錄歲月時光。不懂時間荒涼，離書法的領悟還甚遠吧。

那是青蓮院木扉上的蟲蝕留下的書法，點捺頓挫都在，沒有錯過，彷彿跟南朝王謝子弟擦肩而過，雲淡風輕，也只是僥倖淡淡一笑。