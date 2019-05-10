勿輕忽菸害

分享 facebook 【文／Jane E. Brody；譯／呂玉嬋】

近日美國一項調查研究，證實抽菸確實會提高死亡率，但這個結果恐怕難以說服美國四千兩百萬名抽菸人士戒菸。

在美國，每一年有數十萬人死於吸菸引發的相關疾病，「哈菸族」卻沒有因此而減少。上述研究的主要作者、美國公共衛生專家卡特，希望這份研究能督促更多醫師竭力勸阻患者抽菸。

在美國，每十名抽菸者之中，就有九個未滿十九歲就開始抽菸。平均下來，每天幾乎有三千九百個青少年首次嘗試抽菸的滋味，其中四分之一之後將每日抽菸，每三位就有一位最後死於與抽菸相關的疾病。因此，目前大約有五百六十萬名未滿十八歲的美國青少年，將因抽菸而早死。

在一九六四年一月，美國政府首度提出抽菸有礙健康的嚴重警告，從此抽菸人口大幅度下降。當年，百分之四十四的美國成年人有抽菸習慣，而且隨處抽菸。到了二○一五年，抽菸人士已經下降到百分之十八的成年人，餐廳、公共場合、辦公地點與各種大眾運輸工具都全面禁菸。

然而，數十年來，菸廠不停阻撓公衛專家的努力，推出各種口味、各式濾嘴，訴諸女性對身分地位的掛慮及減重的煩惱，在青少年喜愛的熱門流行電影中置入商品達到行銷目的。

電子菸製造商在行銷方面也不遺餘力。電子菸口味多樣，諸如巧克力、香草、香蕉與草莓等口味，聽起來很像優格冰淇淋的菜單，相當吸引青少年。不過，目前並無數據證實長期使用電子菸安全無虞，也沒有可信的數據證明電子菸有助哈菸者戒菸。

鑑於近年戒菸率下降速度明顯趨緩，讓老菸槍下定決心戒菸需要新的策略。譬如提高菸稅，昂貴的香菸對年輕人尤其有遏制效果。

不過，話說回來，窮人反而吸菸率最高。生活水準高於貧窮線之上的美國人，有百分之十七的人抽菸，而低於貧窮線者，則有近百分之二十八的人抽菸。生活缺乏樂趣的人，往往將抽菸視為少數願意為之做出犧牲的樂趣。從一九九七年起，美國成年人抽菸率下降百分之二十七，窮人的抽菸率則只有下降百分之十五。

前美國總統歐巴馬曾提出的健保改革方案，要求保險業者必須涵蓋戒菸服務，支付戒菸諮商、療程及食品藥物管理局核可之戒菸輔助藥物。但某些州的政治阻力反對擴張聯邦醫療補助計畫，勢必妨礙亟需戒菸服務的低收入民眾獲得必要的醫療服務。

死亡並非唯一菸害。無數美國人因為抽菸罹患慢性疾病，巨幅增加健康醫療開銷。除了心臟病、中風、糖尿病、慢性肺病與十多種抽菸引發的癌症以外，卡特的研究指出，抽菸也可能引發腎衰竭、腸道血管阻塞、高血壓性心臟病、感染、各種呼吸疾病、乳癌及前列腺癌。

從二○○○年至二○一一年，卡特追蹤近一百萬名的男女。研究結果雖然無法直接證明抽菸引發上述各種疾病，但他發現戒菸愈久，罹患各項疾病的風險愈低。菸含有數千種化學物質，其中有許多物質會損害免疫系統，但依然有許多人嗜菸如命。

卡特以自己的祖父母為例，直言抽菸是人對自己的健康所做的第一大傷害，很多民眾低估了抽菸令人無法自拔的癮頭。他的祖父菸齡長達數十年，數度戒菸以失敗作結，忍受肺氣腫及心臟衰竭的多年折磨，最後因流感而病逝。

卡特認為抽菸應該當成毒癮來治療。