親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

結果出爐！丁守中提選舉無效訴訟 法院今判他敗訴

NBA／雙槍合飆62分 拓荒者碎金塊逼進第七戰

勿輕忽菸害

2019-05-10 09:58講義雜誌

分享
【文／Jane E. Brody；譯／呂玉嬋】

近日美國一項調查研究，證實抽菸確實會提高死亡率，但這個結果恐怕難以說服美國四千兩百萬名抽菸人士戒菸。

在美國，每一年有數十萬人死於吸菸引發的相關疾病，「哈菸族」卻沒有因此而減少。上述研究的主要作者、美國公共衛生專家卡特，希望這份研究能督促更多醫師竭力勸阻患者抽菸。

在美國，每十名抽菸者之中，就有九個未滿十九歲就開始抽菸。平均下來，每天幾乎有三千九百個青少年首次嘗試抽菸的滋味，其中四分之一之後將每日抽菸，每三位就有一位最後死於與抽菸相關的疾病。因此，目前大約有五百六十萬名未滿十八歲的美國青少年，將因抽菸而早死。

在一九六四年一月，美國政府首度提出抽菸有礙健康的嚴重警告，從此抽菸人口大幅度下降。當年，百分之四十四的美國成年人有抽菸習慣，而且隨處抽菸。到了二○一五年，抽菸人士已經下降到百分之十八的成年人，餐廳、公共場合、辦公地點與各種大眾運輸工具都全面禁菸。

然而，數十年來，菸廠不停阻撓公衛專家的努力，推出各種口味、各式濾嘴，訴諸女性對身分地位的掛慮及減重的煩惱，在青少年喜愛的熱門流行電影中置入商品達到行銷目的。

電子菸製造商在行銷方面也不遺餘力。電子菸口味多樣，諸如巧克力、香草、香蕉與草莓等口味，聽起來很像優格冰淇淋的菜單，相當吸引青少年。不過，目前並無數據證實長期使用電子菸安全無虞，也沒有可信的數據證明電子菸有助哈菸者戒菸。

鑑於近年戒菸率下降速度明顯趨緩，讓老菸槍下定決心戒菸需要新的策略。譬如提高菸稅，昂貴的香菸對年輕人尤其有遏制效果。

不過，話說回來，窮人反而吸菸率最高。生活水準高於貧窮線之上的美國人，有百分之十七的人抽菸，而低於貧窮線者，則有近百分之二十八的人抽菸。生活缺乏樂趣的人，往往將抽菸視為少數願意為之做出犧牲的樂趣。從一九九七年起，美國成年人抽菸率下降百分之二十七，窮人的抽菸率則只有下降百分之十五。

前美國總統歐巴馬曾提出的健保改革方案，要求保險業者必須涵蓋戒菸服務，支付戒菸諮商、療程及食品藥物管理局核可之戒菸輔助藥物。但某些州的政治阻力反對擴張聯邦醫療補助計畫，勢必妨礙亟需戒菸服務的低收入民眾獲得必要的醫療服務。

死亡並非唯一菸害。無數美國人因為抽菸罹患慢性疾病，巨幅增加健康醫療開銷。除了心臟病、中風、糖尿病、慢性肺病與十多種抽菸引發的癌症以外，卡特的研究指出，抽菸也可能引發腎衰竭、腸道血管阻塞、高血壓性心臟病、感染、各種呼吸疾病、乳癌及前列腺癌。

從二○○○年至二○一一年，卡特追蹤近一百萬名的男女。研究結果雖然無法直接證明抽菸引發上述各種疾病，但他發現戒菸愈久，罹患各項疾病的風險愈低。菸含有數千種化學物質，其中有許多物質會損害免疫系統，但依然有許多人嗜菸如命。

卡特以自己的祖父母為例，直言抽菸是人對自己的健康所做的第一大傷害，很多民眾低估了抽菸令人無法自拔的癮頭。他的祖父菸齡長達數十年，數度戒菸以失敗作結，忍受肺氣腫及心臟衰竭的多年折磨，最後因流感而病逝。

卡特認為抽菸應該當成毒癮來治療。

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

沉默

2019-05-10 09:58

心靈鄉愁小鎮蒙塔奇諾

2019-05-10 09:58

木扉 蟲痕

2019-05-10 09:58

記憶樞鈕

2019-05-06 09:51

骨質疏鬆症的飲食法則

2019-05-06 09:51

青少年的逆反效應

2019-05-06 09:51

母愛無痕

2019-05-06 09:51

隊長

2019-04-08 10:53

回澎湖

2019-04-08 10:52

兒童也會高血壓

2019-04-08 10:51

隧道裏的願望

2019-04-08 10:50

又見麵茶車

2019-04-08 10:43

少年科學網紅

2019-04-08 10:06

眼睛的故事

2019-04-08 10:05

恐龍育兒知多少？

2019-04-08 10:04

回家

2019-03-04 09:11

金錢的管理

2019-03-04 09:11

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

黃金麥浪

2019-03-04 09:11

松風靜止時

2019-03-04 09:11

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 09:11

猴子穿上內褲 規矩瞬間產生

2019-03-04 09:07

雲淡風輕

2019-02-11 09:19

復活節島石像恐會消失

2019-02-11 09:19

五塊錢

2019-02-11 09:19

比特幣是如何運作的？

2019-02-11 09:18

快樂親子遊 把握五原則

2019-02-01 09:45

大年夜 我們這樣過

2019-02-01 09:45

紫藤飄香的季節

2019-02-01 09:45

好彩頭長長韭韭

2019-02-01 09:45

如果你喜歡書店 你就該買書

2019-01-07 08:59

自由的魅力

2019-01-07 08:59

當自己生命裏的大人物

2019-01-07 08:59

青少年運動 慎防腦震盪

2019-01-07 08:59

焢土窯

2019-01-07 08:59

呼吸的科學

2019-01-07 08:59

航空公司如何節約成本？

2019-01-07 08:59

愛不愛咖啡 由基因決定

2019-01-07 08:59
看更多

熱門文章

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top