母愛無痕

分享 facebook 【文／楊森永】

童年，在那個貧富不均的大環境裏，我的便當經常裝著齒頰生香的荷包蛋和香腸，但部分同學家境不允許情況下，連個美味誘人的午餐都算奢求。我前座同學即是如此，飯菜裏永遠是褐色條絲狀的豆棗及醃瓜，回想起當時情景，我他兩者截然不同。

每到中午時分，這個同學都會先從熱騰騰的便當裏翻攪出醃瓜之後，再若無其事地吃他的便當。醃瓜歷經蒸飯箱密悶翻熱後，有股酸臭味撲鼻而來，令人食嚥不舒服的醃漬味一直持續著。「可見他媽媽有多懶惰，竟然每天飯盒裏只有豆棗及醃瓜。」同學總是私底下議論著。為了顧及同學自尊，心中的不解及無奈不能表現出來，但這個同學在大家的印象裏，已經大打折扣。

某天放學，他第一次開口邀請我到家裏玩，雖心中百般不願意，卻不太好意思拒絕，最後因好奇心驅使下，我便拎著書包緩步前往，一探究竟。

隨著同學來到了坐落於邊陲地帶的小村莊。「媽，我帶朋友來了。」聽到同學興奮的聲音之後，房門打開了。他年邁的母親出現在門口。「我兒子的朋友來啦，讓我看看。」但是走出房門的同學母親，只是用手觸摸著門外的梁柱。原來她是視障人士。我感覺到一陣鼻酸，瞬間，內心一個字也擠不出來，愣住裹足不前。

作家張曉風〈母親的羽衣〉散文中有一段話：「有一天，她的羽衣不見了，她換上了人間的粗布，她已經決定做一個母親。」睹物思情懷，就會想起默默付出不求回報的母親，歌頌了母愛的偉大與無私。想想當時，如果沒有親自一窺虛實的好奇，怎知事實原來是如何的感觸傷情。同學的便當菜雖然每天如常都是豆棗及醃瓜，卻是眼睛看不到的母親，小心翼翼幫他裝盛的便當，那不只是一頓午餐，更是母親無痕的愛。

彈指之間，四十餘年飛逝而過，今日的我仍從事教職，嘴饞且懷念那樣熟悉的味道「阿母牌鐵便當」，暖漾備受寵愛的呵護，迄今仍迴盪腦海中揮之不去。可是母親在變老，漫長的歲月磨糙了她那白嫩的手，流逝的時光帶走了她那幾撮烏黑的髮絲，可是我對母親的愛仍然不變。讓我們去親吻母親的臉頰吧，大聲說出：「母親節快樂，媽媽我愛你。」