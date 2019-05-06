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骨質疏鬆症的飲食法則

2019-05-06 09:51講義雜誌

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【文／魏銘政、楊年瑛】

人體內所消耗的鈣質只能藉由飲食來補充，但許多人每天實際攝取的鈣質遠遠低於正常的需要量。

骨質疏鬆症主要是因為年老退化，女性絕經後，以及其他疾病繼發的骨質流失為主。而骨骼中的鈣、磷流失是導致骨質疏鬆症很重要的因素，因此補充適量的鈣、磷非常重要。藉由飲食來補充鈣質，則是最簡便的方式。

日常飲食中，每千克瘦肉的鈣含量不到一百毫克，植物性食物不僅鈣含量低，而且可吸收性差。蔬菜中含有大量的草酸鹽，穀物與豆類中含有植物酸，都會對鈣的吸收造成干擾，使人體不易吸收。

以形式而言，乳酸鈣比碳酸鈣容易被人體吸收。同時，鈣、磷、鐵、鎂之間的攝取量必須適當，以達到礦物質平衡。其中要特別注意高量的鐵會抑制鈣的吸收；鈣與磷的攝取量最好是一比一，高磷會增加鈣的流失；而鈣與鎂的比例以二比一較適當。此外，維生素D是鈣質能否有效吸收利用的關鍵營養素。

牛奶及奶製品中含有豐富的鈣及乳糖，乳糖能促進鈣的吸收，同時市面上出售的牛奶中均加有維生素D，使鈣更容易經腸道被吸收。此外，優酪乳、優格、冰淇淋等乳製品也含有較多的鈣、磷，多攝取這些乳製品對預防骨質疏鬆症是有好處的。

因此，牛奶及乳製品可以說是最好的天然鈣源。

至於，骨質疏鬆症患者需要大量飲用牛奶或是攝取乳製品嗎？答案是「不需要」。

雖然牛奶含有豐富的鈣質，而且可以直接被人體利用，但還有其他種類的食物同樣也含有豐富的鈣質。尤其許多亞洲人欠缺乳糖酵素或是對牛奶過敏，因此缺乏消化牛奶以及其他乳製品的腸酵素。在這種情形下，可以改喝發酵乳，例如乳糖已經被乳酸菌分解的優酪乳或優格，比較不容易引起腹瀉。此外，乳製品的每日攝取量大約兩百四十毫升就可以攝取到五百毫克的鈣質，攝取過量對身體並沒有好處。

如果從膳食中攝取過多蛋白質，會在體內代謝時產生大量的酸性物質並且從尿液中排出。這些酸性物質的排出會使尿鈣的排出量增加，從而導致體內鈣質流失。根據臨床研究指出，膳食中的蛋白質加倍，尿鈣就會增加百分之五十，絕經後的女性如果攝取蛋白質增加百分之五十，還會出現負鈣平衡。由此可知，過量攝取蛋白質其實對防治骨質疏鬆症沒有幫助。

過多的蛋白質會造成鈣的流失，其中還有一個原因是高蛋白質的食物往往磷含量也很高。現代的飲食文化和以往大不相同，喜食肉類的人占多數，以六十公克的蛋白質計算，相當於三碗白飯、兩杯奶類、一顆蛋、一支雞腿、一塊豆腐，可見現代人蛋白質的攝取量普遍超出標準量許多。

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●補鈣的生活妙招

飲食

1.多攝取高鈣食物

如乳品、起司、黑芝麻、小魚乾、豆腐、紫菜及深綠色蔬菜……等。

2.以白開水取代飲品

咖啡因與含糖飲料會影響鈣質吸收，應避免過度飲用。

生活

1.適當的日照

日照有助維生素D的製造，能幫助體內鈣質吸收。

2.增加運動量

建議從事適當的負重運動來增進骨質密度。

●骨質疏鬆症患者可以喝酒嗎？

大量攝入酒精易導致未來骨折風險提高。隨著酒精攝入量的增加，男性的椎骨和髖部骨折風險會大增，特別是長期大量攝入。中等攝入酒精並不被認為對骨骼有害。然而，慢性酒精濫用對骨骼健康有害，其中一種機制是對骨形成細胞的直接毒性作用。

適量飲酒可以抑制中樞神經作用，放鬆緊張的身體，促進血液循環，同時提高腸胃的消化機能，幫助鈣質吸收，對骨骼來說是極有幫助的。

但飲酒過量不僅會造成精神狀態不佳，還會使胃腸黏膜的運作出現障礙，進而抑制腸道吸收鈣質的功能。

因此，飲酒過量會影響正常的骨代謝。急性酒精中毒也會導致尿鈣排泄增加，慢性酒精中毒則容易併發肝硬化，影響人體對鈣質的吸收，而且酒精還會直接作用於骨細胞，抑制骨形成。

講義雜誌

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