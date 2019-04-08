兒童也會高血壓

【文／Jane E. Brody；節譯／呂玉嬋】

高血壓並非成人專屬疾病，在美國罹患高血壓的兒童和青少年愈來愈多。

專家表示，家長和醫師總是忽略這個健康問題及潛在的危險後果，兒童高血壓往往未被診斷出來，或者注意到了，卻沒受到正視。

兒童應該自三歲起每年測量血壓。一般而言，兒童和青少年的血壓應該低於成人血壓，比方說，青少年血壓若超過120/80 mmHg，就可視為高血壓前期。

根據麻州綜合醫院報告，美國三至十八歲的人口之中，百分之三點四的人處於高血壓前期，百分之三點六則有高血壓。近年一項研究發現，費城中學運動員有百分之二十過重，百分之二十四肥胖，近百分之十五有高血壓。

密西根大學醫學院賴里博士指出，肥胖的青少年中，超過百分之三十的男孩、百分之二十三至三十的女孩屬於高血壓前期或已經有了高血壓。但克里夫蘭大學附設醫院的萊歐醫師直言，大多數醫師未能診斷出十八歲以下的患者。

萊歐醫師舉例，匹茲堡有一名十三歲男童，血壓高達180/100 mmHg，病歷表上卻完全沒註記他的血壓超標，更別說為他找出病因設法治療。

萊歐醫師說，醫師未能診斷出兒童高血壓，主要是因為不懂得如何治療兒童高血壓。另一個長期存在的障礙是，兒童的正常血壓根據性別、年齡和身高有不同的定義，高於第九十百分位為有礙健康，高於第九十五百分位則可視為高血壓。

家長也是漏診原因之一。萊歐醫師說，家長很少會注意到孩子可能有高血壓問題，也就未能督促醫師檢查。

另一個問題是所謂的「白袍高血壓」，孩童看診時如果緊張或不安，測量出來的血壓可能比平常高。孩童測量血壓前，應該先靜靜坐著十分鐘，如果第一次測量數值非常高，應該再測量第二次。如果量了三次都異常，孩童應該回診追蹤。

另一個測量方法是配戴二十四小時血壓監測計，監測計每二十分鐘左右會自動測量一次。孩童血壓如果經常高於正常值，應該每六個月重新檢查一次。

如果未經適當治療，高血壓在短短幾年內就會導致兒童左心室肥大。萊歐醫師指出，如果能夠及早發現加以控制，肥大狀況會恢復，如果不治療，只會愈來愈嚴重，最後導致心臟衰竭。

其他後果包括動脈粥瘤硬化，這是心臟病和中風的致病原因。

除了肥胖以外，可能導致兒童高血壓的原因包括腎臟病變、肺病、心臟缺陷、賀爾蒙失調、睡眠呼吸中止症與服用某些藥物。

過重或肥胖雖然最有可能是起因，但改變生活方式是專家最建議的降血壓方法。萊歐醫師建議，建立階段目標，逐步逆轉患病風險，不要一開始就設立難以達成的目標，增加挫折感。

改變生活方式的重點包括：減少熱量與鹽分攝取，多吃纖維、新鮮蔬果和無脂奶製品，經常運動，少看電腦、電視。