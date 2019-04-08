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隧道裏的願望

2019-04-08 10:50講義雜誌

【文／連俞涵】

剛從學校畢業時，我爸跟我說：「你要走哪條路我都不反對，如果想搞藝術，那第一就是家裏夠有錢能養你一輩子；第二就是骨頭夠硬，你自己去闖。我們家裏不是第一種，所以你可能要自己骨頭夠硬了。」

每次經過隧道，我都會許願，憋一口氣直到盡頭，才又開始呼吸。在隧道的溫暖黃光包圍和轟隆聲中，在心中一直默念著自己的願望，一遍又一遍，直到真空的聲音消失，所有現實又重新湧入耳朵，光照到臉上，我才會大大吸一口氣。如果隧道太長，我出來時，就會像剛上岸一樣，大口喘氣。

朋友發現後問我：「你剛在幹嘛？」

「憋氣許願，很靈喔。」

「那去雪隧你不就斷氣了。」

「所以我每次進隧道之前，會看一下這個隧道多長，再來決定我願望的深度和長度。」

「你真天真。」

「你可以試試，真的很靈，我從小到大都這樣。」

「我才不要。」

「好吧，那我要繼續了，不要影響我。」

接著繼續在下一個隧道之前，先大大地深呼吸幾次，然後把願望憋住，直到離開隧道。

從隧道的黃光中穿越出來，仰頭一望不是藍天就是星空下的深邃，覺得世界還沒到盡頭，一切充滿希望，而我的願望也會好好實現。

許過的願望很多，而這些看起來不切實際也沒有入口，不知如何開始的願望，真的就像吹過我身上的風，有些牽動了髮絲，有些就是呼嘯過耳邊，連自己都遺忘了。

最常許的願望，大概就是演到一齣很棒的戲，可以在角色裏好好待上一陣子。

就像憋氣的過程一樣，總覺得時間非常漫長，用盡力氣地憋著一口氣，當身邊的人漸漸散去，我還憋著一口氣在演，演著演著不知不覺站到入圍的舞臺上。那個當下，我心中最感謝的是這些年陪伴我的隧道們，它們從南到北都有，有的很短，一下就穿過去了；有的非常長，讓我只能偷偷吸口氣再繼續憋氣的；也有鏤空透光的隧道，讓我不知道可否在縫隙中先呼吸一下。

那時候隱約覺得：看到出口的光亮再呼吸，願望就會實現的信念，非常強烈，其實也就是一個自己的小小儀式。

剛從學校畢業時，我爸跟我說：「你要走哪條路我都不反對，如果想搞藝術，那第一就是家裏夠有錢能養你一輩子；第二就是骨頭夠硬，你自己去闖。我們家裏不是第一種，所以你可能要自己骨頭夠硬了。」

憋著一口氣，我沒有回答，在車子穿過一個個隧道時，我安靜下來，在背後蔓延出一對翅膀，帶著隧道裏的光，筆直地朝那個答案飛去。

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