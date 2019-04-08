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少年科學網紅

2019-04-08 10:06講義雜誌

【文／Adrianne Jeffries；節譯／呂玉嬋】

佐扎亞（Marco Zozaya）自幼熱愛科學，房間牆上貼滿了科學家的照片，他是墨西哥人，一心想成為科學傳播者。十二歲時他似乎有了一個不錯的開始：他在自家後院錄了一段關於疫苗的影片，這段戲劇效果十足的影片上傳後，累積了八百萬人次的點閱率，還獲得歐美各大報的報導。

但佐扎亞卻發現，網路觀眾熱愛的是戲劇，未必是正確的科學知識。

科學傳播是一門讓科學變得更加容易接近的藝術，多虧有了網路，科學在今日確實變得更加容易接近。但網路上這群科學大使面臨著一個難題：幫助他們傳達信息的平臺更青睞的是能夠掀起轟動熱潮的風格。科學愛好者能在網路上累積龐大的觀眾群，不只是因為他們能夠抓住民眾的好奇心，也因為他們具有娛樂的天賦。有個科學網紅指出，爆紅的科學影片往往是「妙語多、知識少」的影片。

這種趨勢的其中一個原因可能是演算法。Facebook和YouTube都未曾公開他們的演算法運作機制，但演算法會決定平臺優先推薦哪些內容，而通常就是會讓用戶在平臺上流連忘返的影片。

關於疫苗的短片讓佐扎亞一夕爆紅，但也引來許多人與他在網路上論戰。他不以為意，表示...
關於疫苗的短片讓佐扎亞一夕爆紅，但也引來許多人與他在網路上論戰。他不以為意，表示會持續製作分享科學知識的影片 (照片／紐約時報提供)
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根據一名前YouTube工程師所經營之網站所公布的資料，YouTube演算法最推薦的影片之中，有聲稱地球是平的，也有聲稱接種疫苗對身體有害無益。由此可見，占據點閱率排行榜的反而可能是錯誤的資訊。要如何應對這股偽科學浪潮？這是科學傳播界目前十分關切的問題。

佐扎亞爆紅後，反省發現自己第一支影片太過粗魯，轉而編製更細膩、知識更豐富的影片，結果觀眾數量直線下降。不過他沒有放棄，因為他相信要累積他想要的觀眾群─熱愛科學的大眾─需要更長的時間。

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