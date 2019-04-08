恐龍育兒知多少？

【文／Michael Greshko；編譯／呂玉嬋】

從亞里斯多德時代以來，人類就對恐龍有各種的想像和推測，而你有沒有想過，恐龍怎麼孵蛋？又怎麼養育後代？

有的恐龍一次生下大量的小型蛋，然後像海龜一樣把蛋埋起來就不管了。手盜龍的蛋相對較大，一次只會下幾顆。有些化石蛋巢中，蛋明顯分成兩個兩個一組，這代表恐龍媽媽下蛋速度較慢。

大部分恐龍蛋有不少氣孔，手盜龍蛋的氣孔較少，意味著蛋存放於比較類似鳥巢的開放式巢穴。

恐龍可能跟許多鳥一樣會孵蛋，科學家分析了若干恐龍胚胎，發現它們要十周時間才會孵化─比現有的爬蟲類快，但比現代鳥類慢。

孵化後，恐龍爸爸媽媽又會怎麼飼養恐龍寶寶呢？要回答這個問題，必須先釐清一個關鍵問題：恐龍是單獨覓食？還是跟狼一樣結群狩獵？

以恐爪龍為例，如果是成群覓食，那麼牠們可能跟現代的狼一樣，會與幼獸分享牠們的獵物，幼獸本身成為盤中飧的風險很低。但二○○七年有兩名研究學者提出相反的論點，認為恐爪龍更像今日的科摩多巨蜥，無法與其他恐爪龍分享食物，吃掉幼獸的機會更高，所以幼獸會避開成獸，自行搜索食物。

可惜，由於現有的線索太少，科學家尚未能夠就恐龍獵食這一點提出確鑿的定論，也就無法進一步推測牠們的育兒原則。

鴯鶓蛋（前），蜥臀目恐龍化石蛋（中），鱷魚蛋（後） (照片／美國國家地理學會提供) 分享 facebook