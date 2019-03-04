猴子穿上內褲 規矩瞬間產生

【文／北野武；譯／邱香凝】

在人際關係上，規矩是基礎，能提醒自己不失規矩的人會具備品格。而品格透過體貼或忍耐等言行表現出來時，人們就說它是「瀟灑」。

要我說明的話，猴子一旦用兩隻腳行走、穿上內褲，那個瞬間，一切的禮儀規矩就開始了。

第一次穿內褲的人，在上大號的時候一定會想脫下內褲吧。在這之前反正沒穿過，大便流下來也沒關係。但是既然穿上了內褲，就不能把內褲當尿布，上廁所時一定會先好好脫下來。在這裏完成了「穿的行為」、「脫的行為」。這就是規矩。

開始用火煮飯後，煮好的飯菜很燙，沒辦法直接用手抓來吃。這麼一來，自然形成「用筷子吃飯」的規矩。在人類進化的過程中，陸續出現原本沒有的行為，也可以說是新的言行舉止。這些言行舉止，日後都成為了規矩。

規矩與集體生活息息相關，比方說，武家小笠原流的禮數規範就很合邏輯。

「座位分成上座與下座，位居下座者起身往外走時，不可背對上座者。背對上座者是失禮的行為。」

「拔刀時右腳往前踏。因為踏出左腳會斬到自己的腳。」

「不可踩踏榻榻米邊緣。這會令躲在榻榻米下的敵人有機可乘，從邊緣縫隙伸出長槍攻擊。」

聽起來非常繁瑣，但是，每一條都是符合武家需求的規矩，事實上也都能從科學角度解釋。

就連拉開紙門也有一連串標準步驟。首先面對紙門正坐，接著，用靠近把手那一側的手，抓住靠近梁柱的把手。剛開始先拉開一道只能供手掌伸入的縫隙，再把手心就在下方數來三十公分左右處，把門推開至中央位置，最後用另一隻手將紙門完全拉開。紙門拉開後，維持正坐姿勢進入屋內，身體朝紙門轉向，關上紙門。

只是開關紙門，為什麼步驟這麼麻煩？最初只拉開一條縫，為的是暗示屋內的人「現在要拉開紙門了」，若是毫無預警地拉開紙門，會嚇到對方。此外，剛開始拉開時用一隻手，將門拉到底則換成另外一隻手，其實是因為這樣最符合人體工學。

這樣的規矩是歷史建立的。

說得誇張一點，幾萬年的歷史形成了規矩。所以規矩可以說是活在地球上的我們與大自然最恰當的關係。在水池邊洗手，聆聽添水的竹筒敲上石塊的聲音，望向倒映池面的月亮，一切都與大自然息息相關。

這樣一來，我們會明白破壞大自然是多麼沒品的行為。那完全違背了規矩。開發森林、建造水壩都很沒品，拜此之賜，鹿與山豬都下山跑進人住的地方了。

談禮儀或品行，一再強調規矩、規矩，或許很多人會聯想到餐桌禮儀或茶道禮法，誤以為是某種極端的文化社會裏，有錢人在遵守的特殊事物。不過，這樣想是大錯特錯。

人類若想守護自然，與自然共生，言行舉止就不能脫離規矩。規矩是所有人必須共同遵守的東西。