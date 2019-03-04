杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

工作人員隨時修補蠟像 (照片／紐約時報提供) 分享 facebook 【文／Dayna Evans；節譯／呂玉嬋】

數百年來，杜莎夫人蠟像館以栩栩如生的名流蠟像吸引遊客，除了倫敦總館以外，到二○一九年二月為止，在全球各地已有二十四間分館。

參觀的遊客能夠自由與蠟像互動─有沒有要遵守的規則？沒有。就算是摸一摸藝術家煞費苦心一綹綹植入頭部的頭髮也行，不過遊客最愛的當然是與真假難辨的蠟像合影。

杜莎夫人經歷過法國大革命，因緣際會，從一位醫師手中學到了蠟塑工藝。一八○二年至一八三五年，她帶著自己創作的蠟像在英國各地巡迴展出，富蘭克林與伏爾泰等名人，都曾經坐在她的身後。

一八三五年，她開始在倫敦貝克街長期展出作品，一八八四年，蠟像遷往現址。在二十世紀，杜莎夫人蠟像館是倫敦必遊的觀光景點，除了展示英國皇室家族以外，還有一個可怕的密室，希特勒與納粹宣傳部長戈培爾的蠟像都曾經在裏面展示過。

一九三三年，離聖雄甘地不遠的希特勒蠟像被三男一女塗上紅色油漆，他們還在蠟像上掛了牌子，上頭寫著「大劊子手希特勒」。二○○八年，柏林分館開幕，該館的希特勒就被第二個踏入蠟像館的參觀者砍下了頭。

近年好萊塢發起反性騷擾活動，在二○一八年奧斯卡頒獎典禮中，許多明星藝人戴上代表反性騷擾與不平等的黑白別針，館方立刻替這些影星的蠟像分身別上同款別針。

館方代表說，這種小地方的改變正是杜莎夫人蠟像館數百年來生存所仰賴的祕密，他們無時無刻不關注名人的最新動態。