戒除要命的「糖癮」

【文／陳俊旭醫師】

糖是「合法的毒藥」

一、會愈吃口味愈重。如果你吃得愈多愈純愈重，愈覺得快活的話，就表示已經上癮了。一旦上了癮，只有愈吃愈重的份，例如嗜甜者會愈吃愈甜，不吃的話還會覺得不舒服、不快樂，嚴重的，一些「戒毒反應」就會出現，例如頭痛、疲倦、發抖、焦慮、不安、憂鬱……如此惡性循環，對身體將造成不良的影響。而且愈精製的糖愈容易讓人上癮。像海洛因、嗎啡，成分愈純，價格愈高愈貴，因為愈純吃下去愈High愈過癮，糖的情況也是如此。所以通常吃糖吃習慣的多是白糖，一般市售飲料加的也都是白糖，因為白糖精純、無雜味。

二、給一些阻斷鴉片接受器之類的藥劑時，也會有類似戒毒的反應。這是要在確定已經上癮的時候才使用。當然，糖的成分不像毒品那麼重，可以靠自己的力量慢慢扭轉過來。美國大學曾以老鼠做實驗，每天給老鼠喝百分之二十五的糖水，經過一個月的時間，便發現老鼠統統上癮，而且已經要吃到兩倍的量，更糟糕的是，其他食物都不吃了。這個現象就和現在的年輕孩子們一樣，正餐不吃，甜品、點心、零食倒是吃了一大堆，連最健康的飲料─水─也被汽水、可樂所替代。這些年輕人很多都長得相當瘦弱，病懨懨的沒什麼精神，整天沒吃什麼東西卻缺乏食慾。糖有一定的熱量，所以不會餓，但它沒有養分，所以身體會日漸消瘦，而且精神不濟。這是從老鼠的實驗中，就能清楚看到的結果。

糖會影響維他命C功能

糖的分子結構和維他命C很接近，吃太多的時候，會在體內和維他命C形成競爭的局勢，進而影響身體使用維他命C的功能，使抵抗力變差、身體容易發炎。相反的，糖吃得愈少，體內的維他命C就愈容易發揮作用。

大多數的動物都能自行將葡萄糖轉換成維他命C來使用，只有少數動物（例如人類）無法自行製造維他命C，所以獅子、老虎都可以不吃蔬菜過一生，而人類則一定得從植物中（水果、蔬菜）攝取而來。所以我們一定要多吃蔬菜、水果，並儘可能降低其他糖類的攝取。

我的老師亞倫蓋比醫師（Alan R. Gaby, MD）是全美國最權威的營養醫學專家，他做過一個臨床實驗，很值得大家深思。他曾要求病患把糖、甜食、咖啡、食品添加物，以及其他一些刺激性的飲料，完全禁食一個月。之後的結果，竟有高達百分之七十五病患的症狀都有明顯減緩。不搭配任何藥物或治療方式，只是不吃跟糖有關的東西而已，就有如此巨大的改善，由此可看出，甜食對健康真的有莫大的影響。

問題代糖阿斯巴甜

波斯灣戰爭時期，美國駐守在當地的大兵，因不耐天氣酷熱，都拚命喝可樂，可樂裏加的就是阿斯巴甜。後來這些美國大兵便陸續出現頭暈、疲倦、口渴、顫抖、視網膜受損、視野縮小、視力模糊……等問題，是當時著名的「波斯灣戰爭症候群」。後來發現，原因出在喝了廠商提供的免費汽水，而且是加了阿斯巴甜的無糖汽水。而阿斯巴甜這種代糖只要超過攝氏八十六度，就會釋放出甲醇，吃了容易導致視力受損。廠商整箱整箱運往波灣的免費飲料，就擺放在戶外，想想看，在沙漠地帶經過烈日曝曬，溫度一定超過攝氏八十六度，喝了等於中毒。這是如假包換的真實案例。

人工代糖共有十種，目前臺灣看得到的大約有三種，最常見的就是糖精（Saccharin）和阿斯巴甜（Aspartame）。兩者都是相當糟糕的代糖。糖精容易致癌，阿斯巴甜容易產生腦部功能障礙。

阿斯巴甜是目前全世界人工代糖中賣得最好的一種，它會隱藏在很多食品裏面，在美國每年有幾十億美元的銷售額。阿斯巴甜是兩種氨基酸（天門冬氨酸與苯丙氨酸）的合成物，比糖還要甜兩百倍。氨基酸是人體所需的成分沒錯，但是當它把兩種氨基酸結合在一起時，就出問題了，不但會打亂體內脆弱的氨基酸平衡狀態，尤其對腦部會產生諸多負面的影響，例如血清素不穩定，造成行為、情緒改變，憂鬱、疲倦、易怒、失眠、視覺問題、聽力減退、口齒不清、耳鳴、暈眩、失憶……等。

黑糖與白糖哪個比較好？

基本上，吃糖就是不好，但如果對糖真的無法斷絕、一定非吃不可的話，那麼請記住一個重點：愈精製的糖愈不好，愈粗糙的糖愈好。以黑糖與白糖為例，二者的差別在於黑糖裏有很多雜質，這些雜質都是好的、具有營養價值的成分，白糖則否。

為什麼早餐店的豆漿都加白糖不加黑糖？原因不是價格便宜與否，而是因為黑糖中的礦物質，只要與豆漿中的蛋白質一結合，就會產生沉澱或凝固狀態，賣相不佳，口感也不對。當然我們現在知道了，會產生沉澱是因為黑糖裏含有雜質，而這些雜質正是礦物質、維生素、植物營養素……等非常好的成分，一旦做成白糖，這些好的成分就都被精製掉、去除掉了。這樣的白糖加在豆漿裏，會完全融化，不會產生沉澱或凝結，口感也較平滑順口。所以，如果可以忍受豆腥味的話，不妨喝無糖豆漿，若實在受不了，糖只要加一點，有點淡淡的甜味即可。