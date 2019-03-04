金錢的管理

【文／秦嗣林】

我有三個孩子，前兩個孩子上大學時，我會給他們零用金，但規定他們必須記帳，錢用光了要把帳本拿給我看，確認沒問題後，我才會再給他們下一筆零用錢。兩個孩子因深怕斷了金源，乖乖照做，直到現在出了社會依然保有記帳的習慣。

但老三去年上大學，對於「記帳換生活費」這件事很「抗拒」，他認為我為何不能信任他？我告訴他，金錢是嚴肅的問題，不容小覷，不管有沒有人監督都應該要記帳，因為這是人生管理的一部分。

我有個朋友在捷運局上班，月薪約四萬元，要養妻子、兩個女兒和岳父，還得付房貸，因此非常節省。他每天通勤是騎單車上班，一年才換一次一百多元的內胎，而皮包裏永遠只放兩百元。

前年他來找我，說他女兒上大學了，我想請他吃飯表示恭喜，但他竟然說要請我吃飯，我調侃他說：「兩百元能吃什麼？」沒想到他竟然說：「我請客的預算有兩萬元。」

他說，這兩萬元是他日積月累所存下來的「公關費」。這一聽我很驚訝，他又說，在他的金錢管理下，不只公關費，連置裝費、保險費、旅遊費……等，都列入規畫。因此，他結婚二十五年來，從沒跟別人借過半毛錢，生活小康，精神大富。

相對另一個客戶，從事進口車買賣，月收入兩百萬元，照理說，他應該是一般我們認定的上流社會有錢人。但他喜歡住豪宅，到五星級飯店吃飯，出國要搭商務艙，三不五時打一場輸贏不小的麻將。林林總總的支出，讓他每個月都捉襟見肘，偶爾會拿收藏的名表來周轉，他是我見過「最難為情的有錢人」。

與我的捷運局朋友相比，兩人的收入相差四、五十倍，但收入少的快樂過日子，收入多的卻為錢疲於奔命。

我給老三說了這兩段故事，並告訴他，人生有錢、沒錢，多少和命運有所關聯，唯一能在人生起伏中依然開心過日子，不為逆境所困的祕訣，就是「看清金錢，並進一步的駕馭它」。每個人管理錢的方式不同，記帳就是個最基礎簡單的選擇。

有錢的人都不是偶然成功，是因為他們懂得管理金錢。管理是門學問，需要研究和實踐，尤其是實踐，往往充滿了痛苦，有些你很想買、吃、穿、用的東西，都得揮劍斬情絲去除慾望。

金錢管理是一種責任產生榮譽感的學問，不管是誰的錢，都要懂得管理妥當，善盡管理的義務。尤其是從事當鋪業，我見過太多不善金錢管理的人，很可惜，在浩瀚的時間長流裏溺斃了這麼多英雄豪傑。因此，管理金錢，不可不慎。

本文作者為大千典精品質借（當鋪）機構執行長