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勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

好彩頭長長韭韭

2019-02-01 09:45講義雜誌

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【文／陳秀味】

現代人忙於工作，熱鬧的過年氣氛隨之漸漸消失，連年菜都不用花一點心思，手指一滑或電話一通，想吃哪種菜色都可以宅配到府。若要更省時省事，不必動用家中的鍋碗瓢盆，直接去餐廳吃年夜飯就成了。只是那些年菜雖有名廚加持，味道卻很制式，少了讓人懷念的家鄉味。

記得年少時，鄉下的年味特別濃厚，隱約帶有農家婦女刻苦耐勞的精神，家家戶戶年前除了忙於農事，還會精心製作各種傳統粿。

童年時期，媽媽在每年過年前的一大清早，會騎著腳踏車到鎮上的粿店，請粿店幫忙將一大包在來米磨成米漿。然後把二十幾條白蘿蔔洗乾淨，再刨成細絲，肉燥用油蔥酥和八角粉炒香，與米漿及蘿蔔絲攪拌均勻後放入大蒸籠蒸熟。

我總是沒耐性地纏著問媽媽：「菜頭粿熟了嗎？」媽媽會拍拍我的頭說：「傻孩子，現在才蒸了一炷香的時間，還要三炷香才會好。慢慢蒸，香氣才會跑出來。」我只好乖乖繼續窩在她身邊等待。有時聽到蒸籠中傳來「叩叩」的聲響，她就忙著加水，我又問：「怎麼知道什麼時候要加水呢？」媽媽笑了，「我在下面的鍋子裏放了一個大碗公，水快沒了就會發出『叩叩』的聲音。」這時總覺得沒受過教育的媽媽好聰明啊。

當菜頭粿蒸得差不多了，媽媽會用筷子在中央輕輕一戳，若菜頭粿沒有沾黏筷子就可以端上桌了。此時鮮甜的菜頭味飄散整間廚房，迷人極了。

結婚至今二十幾年，一直過著朝八晚五的日子，做飯的手藝只能變出家常小菜，過年期間總是到傳統市場買些現成的大魚大肉，外加櫻花蝦米糕及佛跳牆充數。媽媽知道我忙著工作無暇煮食，總會在這時送來一大塊菜頭粿和嫂子家種的韭菜花，背後藏著希望我一生都有好彩頭的疼愛。

韭菜花嘗起來帶有辛香的氣味，一般人只知它是韭菜長出來的花，生長在農村裏的我，知道只有冬天才能吃到這種最鮮甜清脆的蔬菜。兄嫂長年辛苦栽種韭菜花，不管天氣多麼寒冷，每天天未亮就到菜園裏彎腰摘菜。因為受到冬夜露水的滋潤，韭菜花的頭部特別白，口感也特別清脆，不需要加上肉絲或花枝，用大火快炒就能突顯它的美味，這是我們家族團圓飯中一定要有的思鄉年菜。

年節的每道菜色都有吉祥的涵義，我家的特色年菜是菜頭粿和韭菜花，祝福大家「好彩頭長長韭韭（久久）」。

講義雜誌

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