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大年夜 我們這樣過

2019-02-01 09:45講義雜誌

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【文／李世慶】

即將到來的大年夜，是一年中最具團圓意義的日子。

我們家的大年夜一向由我掌廚，老公協助、孩子們擺碗筷；當主鍋上桌後，我會用十二個銅幣將鍋子圍起來，一來象徵團圓，二來象徵全家平安度過了十二個月，也迎向新的十二個月。坐定後一口長年菜從頭吃到尾，然後全員開動，看著大家的吃相，我總覺得很滿足。

吃飽飯，當然是孩子們最期待的發紅包時刻。我和老公會在給孩子們的紅包袋上寫一些這一年看到他們有哪些進步的地方和優點。

每回看到孩子拿了紅包，馬上細讀我們寫了什麼，心中總是很激動，因為他們也很在乎自己在父母眼中是什麼樣的孩子啊。看著他們將從小到大收到的紅包袋累積成一大疊，我更明白，這對他們來說不只是紅包袋而已，更是成長的軌跡。

發了壓歲錢之後，我們會問孩子：「今年爸媽有哪些地方需要改進的？」這個習慣是從孩子升上高年級開始的。

印象比較深刻的回答有：「媽媽不要太嘮叨」、「爸爸可以有多點時間陪我們」、「有時被叫去幫忙，但我在房間裏也很忙，有空就會出去了，不要一直叫」、「你們情緒不好時，我們會不知道要做什麼」和「今年媽媽不那麼嘮叨了，請繼續加油」。每年的此刻，也成為我和老公的年終檢討時間，孩子只要說真話，我們都虛心接受，因為我們也要和孩子一起成長。

當兒子二十五歲那年，我們又問了這個問題，兒子在座位上調整了身體，坐正了，鞠躬說：「沒有了，謝謝。」隨著他的頭往下垂，我的眼淚也跟著往下墜。

二十五年啊，當父母四分之一個世紀之後，才真正學會了當父母，真是一段艱辛的旅程。一方面內心很澎湃，也欣喜自己的成長。女兒那年二十三歲，抱著我們一起落淚，兒子隨後也加入，全家人又哭又笑的。老實說，別人認為我們是什麼樣的父母，我們並不在意，因為只有這兩個孩子會喊我們爸媽，我們只是他們的父母，也只需要知道什麼樣的父母最適合他們而已。

又快過年了，我已經開始採買年貨，也換了新鈔，準備好孩子的壓歲錢，正幸福地寫著紅包袋呢。

講義雜誌

什麼是幸福的生活？有人認為衣食無缺，有人認為功成名就。但你呢？什麼才是幸福的生活？翻開講義，猶如觀看了世界。科技經濟、成功啟示、萬物生命、各地風俗、在地民情，從國際到本土，從知性到感性……講義給你的是全方位的知識響宴，心靈悅讀。或許，你還在找尋幸福，那麼，走進講義，你就更接近幸福。

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